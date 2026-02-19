Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου για παράβαση καθήκοντος σχετικά με την υπόθεση Επστάιν
Οκτώ αστυνομικοί με πολιτική περιβολή έφτασαν στην οικία του αδελφού του Βασιλιά Καρόλου στο Σάντριγχαμ - Ερευνώνται καταγγελίες ότι είχε διαβιβάσει εμπιστευτικά έγγραφα στον παιδόφιλο χρηματιστή - Κανείς υπεράνω του νόμου, λέει ο Στάρμερ - Κίνδυνος για ισόβια κάθειρξη
Σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο, πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη στην έρευνα για τα αρχεία Επστάιν. Πιο συγκεκριμένα, η σύλληψη σχετίζεται με εμπιστευτικά έγγραφα που φέρεται να διαβίβασε στον παιδόφιλο χρηματιστή ο αδελφός του Βασιλιάς Καρόλου Γ' την περίοδο που υπηρετούσε ως εμπορικός απεσταλμένος.
🚨 Six unmarked police cars and about eight plain-clothed officers raided Wood Farm, Andrew's home on the Sandringham estate, just after 8am on Thursday.— The Telegraph (@Telegraph) February 19, 2026
Thames Valley Police also confirmed officers were conducting a search at a property in Berkshire.
Read more ⬇️… pic.twitter.com/H4S3sMW8wH
Η Daily Telegraph είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι η βρετανική αστυνομία μετέβη στην κατοικία του Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, στην ανατολική Αγγλία. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι περιπολικά με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας και περίπου οκτώ αστυνομικοί με πολιτική περιβολή εθεάθησαν να φθάνουν στο Wood Farm του Σάντριγχαμ.
Υπενθυμίζεται ότι η Αστυνομία της Thames Valley είχε δηλώσει νωρίτερα τον Φεβρουάριο ότι εξετάζει καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ φέρεται να διαβίβασε εμπιστευτικά κυβερνητικά έγγραφα στον Τζέφρι Επστάιν, βάσει των πρόσφατα δημοσιοποιημένων αρχείων. Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας εξετάζονταν ισχυρισμοί ότι δεύτερη γυναίκα στάλθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Επστάιν για σεξουαλική συνάντηση με τον Άντριου, ωστόσο η σημερινή σύλληψη φαίνεται να σχετίζεται μόνο με την παράβαση καθήκοντος.
Ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, το τρίτο παιδί της εκλιπούσης βασίλισσας Ελισάβετ, ανέκαθεν αρνούνταν ότι διέπραξε κάτι μεμπτό σε σχέση με τον Επστάιν και έχει πει ότι μετανιώνει για τη φιλία του μαζί του. Ωστόσο, δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα να σχολιάσει μετά τη δημοσιοποίηση των εγγράφων.
Royal commentator @jenniebond1 says that Andrew's arrest is "extraordinary and shocking", calling it a "nightmare" for the King— Sky News (@SkyNews) February 19, 2026
Andrew Mountbatten-Windsor has always vigorously denied all the allegations against him and any claims of wrongdoing in connection with Epstein pic.twitter.com/KlXvEnUTR4
Κίνδυνος για τη μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης
Στο μεταξύ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Εισαγγελικής Αρχής του Στέμματος (CPS), η παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα επισύρει μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης.
Συγκεκριμένα, περιγράφει το αδίκημα ως «αδίκημα του κοινού δικαίου που μπορεί να δικαστεί μόνο κατόπιν κατηγορητηρίου» και «αφορά σοβαρή σκόπιμη κατάχρηση ή παραμέληση της εξουσίας ή των ευθυνών του δημόσιου αξιώματος που κατέχει».
Παρέχοντας τη δική της ενημέρωση σχετικά με την έρευνα για τον Επστάιν και τους συνεργάτες του στο Ηνωμένο Βασίλειο, η CPS δήλωσε: «Είμαστε σε στενή επαφή με την Μητροπολιτική Αστυνομία και την Αστυνομία του Thames Valley σχετικά με άτομα υψηλού προφίλ. Παραμένουμε έτοιμοι να υποστηρίξουμε οποιαδήποτε αστυνομική έρευνα, εάν χρειαστεί».
Στάρμερ: Κανείς υπεράνω του νόμου, όποιος γνωρίζει, πρέπει να καταθέσει
Στο μεταξύ, λίγο πριν ανακοινωθεί η σύλληψη του Άντριου, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε στο BBC ότι «κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου», όταν ρωτήθηκε σχετικά. Ο Στάρμερ πρόσθεσε: «Όποιος έχει οποιαδήποτε πληροφορία πρέπει να καταθέσει. Είτε πρόκειται για τον Άντριου είτε για οποιονδήποτε άλλο, όποιος έχει σχετικές πληροφορίες πρέπει να τις γνωστοποιήσει στην αρμόδια αρχή. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για τον Επστάιν, αλλά υπάρχουν και πολλές άλλες υποθέσεις».
Keir Starmer on whether Prince Andrew needs to be investigated over Epstein ties,— Defiant L’s (@DefiantLs) February 19, 2026
"One of the core principles in our system is that everybody is equal under the law, and nobody is above the law."pic.twitter.com/iTZtBWbSpM
Διαβάστε παρακάτω την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας για τη σύλληψη:
«Στο πλαίσιο της έρευνας, προχωρήσαμε σήμερα (19/2) στη σύλληψη ενός άνδρα περίπου 60 ετών από το Νόρφολκ, ως υπόπτου για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, ενώ διενεργούνται έρευνες σε διευθύνσεις στο Μπέρκσαϊρ και στο Νόρφολκ.
»Ο άνδρας παραμένει υπό κράτηση.
»Δεν θα δημοσιοποιήσουμε το όνομα του συλληφθέντος, σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε ενεργό στάδιο, επομένως απαιτείται προσοχή σε οποιαδήποτε δημοσίευση, ώστε να μην υπάρξει παραβίαση του δικαστηρίου».
Εκπρόσωπος της Αστυνομίας δήλωσε: «Μετά από ενδελεχή αξιολόγηση, προχωρήσαμε στο άνοιγμα έρευνας σχετικά με την καταγγελία για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα. Είναι σημαντικό να διαφυλάξουμε την ακεραιότητα και την αντικειμενικότητα της έρευνάς μας, καθώς συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας για τη διερεύνηση του φερόμενου αδικήματος. Κατανοούμε το έντονο δημόσιο ενδιαφέρον για την υπόθεση και θα παρέχουμε ενημερώσεις στον κατάλληλο χρόνο».
