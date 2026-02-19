Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου για παράβαση καθήκοντος σχετικά με την υπόθεση Επστάιν

Keir Starmer on whether Prince Andrew needs to be investigated over Epstein ties,



"One of the core principles in our system is that everybody is equal under the law, and nobody is above the law."pic.twitter.com/iTZtBWbSpM — Defiant L’s (@DefiantLs) February 19, 2026

Παράλληλα, η Αστυνομία του Νόρφολκ δήλωσε στοότι «υποστηρίζει την έρευνα της Αστυνομίας του Thames Valley για παράνομη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα».Στο μεταξύ, λίγο πριν ανακοινωθεί η σύλληψη του Άντριου, ο πρωθυπουργόςδήλωσε στο BBC ότι «κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου», όταν ρωτήθηκε σχετικά. Ο Στάρμερ πρόσθεσε: «Όποιος έχει οποιαδήποτε πληροφορία πρέπει να καταθέσει. Είτε πρόκειται για τον Άντριου είτε για οποιονδήποτε άλλο, όποιος έχει σχετικές πληροφορίες πρέπει να τις γνωστοποιήσει στην αρμόδια αρχή. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για τον Επστάιν, αλλά υπάρχουν και πολλές άλλες υποθέσεις».«Στο πλαίσιο της έρευνας, προχωρήσαμε σήμερα (19/2) στη σύλληψη ενός άνδρα περίπου 60 ετών από το Νόρφολκ, ως υπόπτου για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, ενώ διενεργούνται έρευνες σε διευθύνσεις στο Μπέρκσαϊρ και στο Νόρφολκ.»Ο άνδρας παραμένει υπό κράτηση.»Δεν θα δημοσιοποιήσουμε το όνομα του συλληφθέντος, σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε ενεργό στάδιο, επομένως απαιτείται προσοχή σε οποιαδήποτε δημοσίευση, ώστε να μην υπάρξει παραβίαση του δικαστηρίου».Εκπρόσωπος της Αστυνομίας δήλωσε: «Μετά από ενδελεχή αξιολόγηση, προχωρήσαμε στο άνοιγμα έρευνας σχετικά με την καταγγελία για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα. Είναι σημαντικό να διαφυλάξουμε την ακεραιότητα και την αντικειμενικότητα της έρευνάς μας, καθώς συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας για τη διερεύνηση του φερόμενου αδικήματος. Κατανοούμε το έντονο δημόσιο ενδιαφέρον για την υπόθεση και θα παρέχουμε ενημερώσεις στον κατάλληλο χρόνο».