Αφέθηκε ελεύθερος ο Άντριου: Σοκαρισμένος έφυγε από το Τμήμα, δείτε τις πρώτες φωτογραφίες του έκπτωτου πρίγκιπα μετά τη σύλληψη

Τι αναφέρει η αστυνομία



Σε δήλωσή τους οι Αρχές, μετά την απελευθέρωση του Άντριου, αναφέρουν:



«Η αστυνομία του Thames Valley είναι σε θέση να δώσει μια ενημέρωση σχετικά με την έρευνα για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.



Την Πέμπτη συλλάβαμε έναν άνδρα 60-70 ετών από το Νόρφολκ με την υποψία της παράβασης καθήκοντος.



Ο συλληφθείς έχει πλέον αφεθεί ελεύθερος και μένει υπό έρευνα.



Μπορούμε επίσης να επιβεβαιώσουμε ότι οι έρευνές μας στο Νόρφολκ έχουν πλέον ολοκληρωθεί».



Φαίνεται ότι έρευνες της αστυνομίας στο Μπέρκσαϊρ συνεχίζονται. Η αστυνομία του Thames Valley δηλώνει ότι δεν θα προβεί σε περαιτέρω δηλώσεις προς το παρόν».







Η σύλληψη και τα επόμενα βήματα