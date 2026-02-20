Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί που επιχείρησαν να αγοράσουν ουράνιο αξίας τριών εκατ. δολαρίων στη Γεωργία

«Σκόπευαν να αγοράσουν παράνομα πυρηνικό υλικό ουράνιο και ραδιενεργή ουσία καισίου 137 αξίας 3 εκατ. δολαρίων και να το μεταφέρουν παράνομα σε άλλη χώρα», τόνισε σε ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Κρατικής Ασφάλειας της χώρας





Σύμφωνα με την Υπηρεσία Κρατικής Ασφάλειας της χώρας οι δύο αλλοδαποί, των οποίων η χώρα καταγωγής δεν προσδιορίστηκε, «σκόπευαν να αγοράσουν παράνομα πυρηνικό υλικό ουράνιο και ραδιενεργή ουσία καισίου 137 αξίας 3 εκατ. δολαρίων και να το μεταφέρουν παράνομα σε άλλη χώρα», τόνισε σε ανακοίνωσή της.



Georgia arrests two foreigners trying to purchase uranium https://t.co/W1lqCEwOyn https://t.co/W1lqCEwOyn — Reuters (@Reuters) February 19, 2026 Επιπλέον, Υπηρεσία Κρατικής Ασφάλειας σημείωσε ότι άλλοι αλλοδαποί είχαν φτάσει στη Γεωργία τις τελευταίες εβδομάδες με σκοπό την αγορά και μεταφορά πυρηνικών και ραδιενεργών υλικών.



Δεν έγινε γνωστή η ποσότητα των υλικών που οι ύποπτοι προσπαθούσαν να προμηθευτούν, ενώ δεν δόθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με την προέλευση ή τον πιθανό προορισμό των ουσιών.



καίσιο 137 είναι ένα ραδιενεργό ισότοπο που υπάρχει κυρίως μετά από δοκιμές πυρηνικών όπλων και ατυχήματα σε πυρηνικούς σταθμούς, όπως η καταστροφή του Τσερνομπίλ στην τότε Σοβιετική Ουκρανία το 1986.



Η ασφάλεια των πυρηνικών υλικών ήταν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, της οποίας η Γεωργία ήταν μέλος. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν σημειωθεί αρκετά σοβαρά περιστατικά παράνομης διακίνησης πυρηνικών υλικών στη Γεωργία.



Τον Οκτώβριο συνελήφθησαν τρεις Κινέζοι για απόπειρα αγοράς δύο κιλών ουρανίου Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο συνελήφθησαν τρεις Κινέζοι στην Τιφλίδα για απόπειρα αγοράς δύο κιλών «πυρηνικού υλικού» ουρανίου.



Κλείσιμο Three Chinese nationals were arrested in Georgia for allegedly attempting to illegally purchase two kilograms of uranium.



Authorities say the group planned to pay $400,000 and transport the material to China via Russia. pic.twitter.com/Qu4d5r5wCK — ‏Middle East News (@MiddleEast_Eng) February 20, 2026 Η ομάδα σχεδίαζε να πληρώσει 400.000 δολάρια για το πυρηνικό υλικό, πριν το μεταφέρει στην Κίνα μέσω της Ρωσίας.



Την ομάδα εντόπισαν πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών, ενώ ένα μέλος της προσπαθούσε να αγοράσει τη ραδιενεργή ουσία στη μαύρη αγορά.



Πλάνα από βίντεο των μυστικών υπηρεσιών δείχνουν ένοπλους στρατιώτες να πλησιάζουν ένα αυτοκίνητο και να συλλαμβάνουν τρία άτομα.



Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών, οι οποίοι επιχείρησαν να αγοράσουν ουράνιο αξίας 3 εκατ. δολαρίων και μια ποσότητα ραδιενεργού ισοτόπου που χρησιμοποιείται σε προγράμματα δοκιμών πυρηνικών όπλων, προχώρησαν τη Πέμπτη (19/2) οι Αρχές στην Κουτάισι της Γεωργίας Σύμφωνα με την Υπηρεσία Κρατικής Ασφάλειας της χώρας οι δύο αλλοδαποί, των οποίων η χώρα καταγωγής δεν προσδιορίστηκε, «σκόπευαν να», τόνισε σε ανακοίνωσή της.Επιπλέον, Υπηρεσία Κρατικής Ασφάλειας σημείωσε ότι άλλοι αλλοδαποί είχαν φτάσει στη Γεωργία τις τελευταίες εβδομάδες με σκοπό την αγορά και μεταφορά πυρηνικών και ραδιενεργών υλικών.Δεν έγινε γνωστή η ποσότητα των υλικών που οι ύποπτοι προσπαθούσαν να προμηθευτούν, ενώ δεν δόθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με την προέλευση ή τον πιθανό προορισμό των ουσιών.Τοείναι ένα ραδιενεργό ισότοπο που υπάρχει κυρίως μετά από δοκιμές πυρηνικών όπλων και ατυχήματα σε πυρηνικούς σταθμούς, όπως η καταστροφή του Τσερνομπίλ στην τότε Σοβιετική Ουκρανία το 1986.Η ασφάλεια των πυρηνικών υλικών ήταν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, της οποίας η Γεωργία ήταν μέλος. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν σημειωθεί αρκετά σοβαρά περιστατικά παράνομης διακίνησης πυρηνικών υλικών στη Γεωργία.Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο συνελήφθησαν τρεις Κινέζοι στην Τιφλίδα για απόπειρα αγοράςΗ ομάδα σχεδίαζε να πληρώσει 400.000 δολάρια για το πυρηνικό υλικό, πριν το μεταφέρει στην Κίνα μέσω της Ρωσίας.Την ομάδα εντόπισαν πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών, ενώ ένα μέλος της προσπαθούσε να αγοράσει τη ραδιενεργή ουσία στη μαύρη αγορά.Πλάνα από βίντεο των μυστικών υπηρεσιών δείχνουν ένοπλους στρατιώτες να πλησιάζουν ένα αυτοκίνητο και να συλλαμβάνουν τρία άτομα.

Δείχνουν επίσης δύο γυάλινα δοχεία που περιέχουν μια κίτρινη ουσία στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου. Η ουσία ταυτοποιήθηκε ως ουράνιο (yellowcake).



Και οι τρεις κατηγορούμενοι δηλώνουν αθώοι, τέθηκαν όμως υπό κράτηση. Αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως πέντε ετών.



Δεν είναι σαφές ποιο ισότοπο ουρανίου αναζητούσαν οι άνδρες, αν και όλα μπορούν να εκπέμπουν επιβλαβή ακτινοβολία, ούτε και ο σκοπός για τον οποίο το ήθελαν.