Τρεις συλλήψεις Κινέζων στη Γεωργία για απόπειρα αγοράς ουρανίου αξίας 2 εκατ. δολαρίων

Δεν είναι σαφές ποιο ισότοπο ουρανίου αναζητούσαν οι άνδρες, ούτε και ο σκοπός για τον οποίο το ήθελαν - Και οι τρεις κατηγορούμενοι δηλώνουν αθώοι, τέθηκαν όμως υπό κράτηση