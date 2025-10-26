Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Τρεις συλλήψεις Κινέζων στη Γεωργία για απόπειρα αγοράς ουρανίου αξίας 2 εκατ. δολαρίων
Δεν είναι σαφές ποιο ισότοπο ουρανίου αναζητούσαν οι άνδρες, ούτε και ο σκοπός για τον οποίο το ήθελαν - Και οι τρεις κατηγορούμενοι δηλώνουν αθώοι, τέθηκαν όμως υπό κράτηση
Οι Αρχές στη Γεωργία προχώρησαν στη σύλληψη τριών Κινέζων με την κατηγορία ότι προσπάθησαν να αγοράσουν παράνομα δύο κιλά ουρανίου.
Η ομάδα σχεδίαζε να πληρώσει 400.000 δολάρια για το πυρηνικό υλικό, πριν το μεταφέρει στην Κίνα μέσω της Ρωσίας.
Την ομάδα εντόπισαν πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών, ενώ ένα μέλος της προσπαθούσε να αγοράσει τη ραδιενεργή ουσία στη μαύρη αγορά.
Πλάνα από βίντεο των μυστικών υπηρεσιών δείχνουν ένοπλους στρατιώτες να πλησιάζουν ένα αυτοκίνητο και να συλλαμβάνουν τρία άτομα.
Δείχνουν επίσης δύο γυάλινα δοχεία που περιέχουν μια κίτρινη ουσία στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου. Η ουσία ταυτοποιήθηκε ως ουράνιο (yellowcake).
Και οι τρεις κατηγορούμενοι δηλώνουν αθώοι, τέθηκαν όμως υπό κράτηση. Αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως πέντε ετών.
Δεν είναι σαφές ποιο ισότοπο ουρανίου αναζητούσαν οι άνδρες, αν και όλα μπορούν να εκπέμπουν επιβλαβή ακτινοβολία, ούτε και ο σκοπός για τον οποίο το ήθελαν.
Ως πρώην σοβιετική χώρα, η Γεωργία διέθετε αποθέματα πυρηνικών υλικών μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ το 1991. Η ασφάλεια αυτών των υλικών αποτελεί διαρκές πρόβλημα, με αρκετές σοβαρές υποθέσεις παράνομης πώλησης ουρανίου.
Georgia's internal security service says it has arrested three Chinese citizens in capital Tbilisi, for attempting to illegally purchase two kilogrammes of "nuclear material" uranium – Reuters, citing local media pic.twitter.com/FJKV0FzjbQ— TRT World Now (@TRTWorldNow) October 25, 2025
Μόλις τον Ιούλιο, οι μυστικές υπηρεσίες στη Γεωργία συνέλαβαν δύο γεωργιανούς και έναν Τούρκο για την απόπειρα αγοραπωλησίας ουρανίου αξίας 3 εκατ. δολαρίων.
