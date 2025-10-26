Τρεις συλλήψεις Κινέζων στη Γεωργία για απόπειρα αγοράς ουρανίου αξίας 2 εκατ. δολαρίων
ΚΟΣΜΟΣ
Γεωργία Συλλήψεις Ουράνιο

Τρεις συλλήψεις Κινέζων στη Γεωργία για απόπειρα αγοράς ουρανίου αξίας 2 εκατ. δολαρίων

Δεν είναι σαφές ποιο ισότοπο ουρανίου αναζητούσαν οι άνδρες, ούτε και ο σκοπός για τον οποίο το ήθελαν - Και οι τρεις κατηγορούμενοι δηλώνουν αθώοι, τέθηκαν όμως υπό κράτηση

Τρεις συλλήψεις Κινέζων στη Γεωργία για απόπειρα αγοράς ουρανίου αξίας 2 εκατ. δολαρίων
1 ΣΧΟΛΙΟ
Οι Αρχές στη Γεωργία προχώρησαν στη σύλληψη τριών Κινέζων με την κατηγορία ότι προσπάθησαν να αγοράσουν παράνομα δύο κιλά ουρανίου.

Η ομάδα σχεδίαζε να πληρώσει 400.000 δολάρια για το πυρηνικό υλικό, πριν το μεταφέρει στην Κίνα μέσω της Ρωσίας.

Την ομάδα εντόπισαν πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών, ενώ ένα μέλος της προσπαθούσε να αγοράσει τη ραδιενεργή ουσία στη μαύρη αγορά.


Πλάνα από βίντεο των μυστικών υπηρεσιών δείχνουν ένοπλους στρατιώτες να πλησιάζουν ένα αυτοκίνητο και να συλλαμβάνουν τρία άτομα.

Δείχνουν επίσης δύο γυάλινα δοχεία που περιέχουν μια κίτρινη ουσία στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου. Η ουσία ταυτοποιήθηκε ως ουράνιο (yellowcake).

Τρεις συλλήψεις Κινέζων στη Γεωργία για απόπειρα αγοράς ουρανίου αξίας 2 εκατ. δολαρίων
Κλείσιμο


Και οι τρεις κατηγορούμενοι δηλώνουν αθώοι, τέθηκαν όμως υπό κράτηση. Αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως πέντε ετών.

Δεν είναι σαφές ποιο ισότοπο ουρανίου αναζητούσαν οι άνδρες, αν και όλα μπορούν να εκπέμπουν επιβλαβή ακτινοβολία, ούτε και ο σκοπός για τον οποίο το ήθελαν.

Ως πρώην σοβιετική χώρα, η Γεωργία διέθετε αποθέματα πυρηνικών υλικών μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ το 1991. Η ασφάλεια αυτών των υλικών αποτελεί διαρκές πρόβλημα, με αρκετές σοβαρές υποθέσεις παράνομης πώλησης ουρανίου.

Μόλις τον Ιούλιο, οι μυστικές υπηρεσίες στη Γεωργία συνέλαβαν δύο γεωργιανούς και έναν Τούρκο για την απόπειρα αγοραπωλησίας ουρανίου αξίας 3 εκατ. δολαρίων.

Ειδήσεις σήμερα:

Το κυνήγι του δολοφόνου: 6+1 εγκλήματα που βασάνισαν τους Πουαρό της ΕΛ.ΑΣ.

Με business και χορευτικές φιγούρες σφράγισε ο Τραμπ την ειρήνη μεταξύ Καμπότζης και Ταϊλάνδης - Δείτε βίντεο

Διονύσης Σαββόπουλος 1944-2025: Οι μεγάλες στροφές του μεγάλου καλλιτέχνη που γέμισαν τις ζωές μας
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης