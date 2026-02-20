Όρμπαν απειλεί με διακοπή ρεύματος στην Ουκρανία αν συνεχιστεί το μπλόκο στον αγωγό Ντρούζμπα

Την απειλή να αναστείλει τις παραδόσεις ηλεκτρικής ενέργειας προς την Ουκρανία
διατύπωσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν
, εφόσον –όπως ανέφερε– το Κίεβο συνεχίσει να εμποδίζει τη διαμετακόμιση ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρούζμπα από την ουκρανική επικράτεια προς την Ουγγαρία
.
Μιλώντας σε Ούγγρους δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον, ο Βίκτορ Όρμπαν σημείωσε: «Δεν θέλω να απειλήσω, ούτε να προκαταλάβω τίποτα. Όμως η Ουκρανία εξασφαλίζει μεγάλο μέρος του ηλεκτρισμού της από την Ουγγαρία».
Ο Ούγγρος πρωθυπουργός ζήτησε από την ουκρανική κυβέρνηση να σταματήσει, όπως είπε, τις προσπάθειες «υποκίνησης αναταραχής» στην Ουγγαρία και τους «εκβιασμούς», προειδοποιώντας ότι η Βουδαπέστη θα μπορούσε να εξετάσει «μέτρα αντιποίνων».
Μπλόκο στον Ντρούζμπα και αντίποινα
Από τα τέλη Ιανουαρίου δεν έχει παραδοθεί ρωσικό πετρέλαιο στην Ουγγαρία μέσω του αγωγού Ντρούζμπα, ο οποίος διασχίζει την Ουκρανία, προκαλώντας, σύμφωνα με τη Βουδαπέστη, σοβαρά προβλήματα τόσο στην ουγγρική όσο και στη σλοβακική οικονομία. Σε αντίδραση, Ουγγαρία και Σλοβακία ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι αναστέλλουν τις παραδόσεις καυσίμων προς την Ουκρανία.
Ο Όρμπαν, ο οποίος αντιμετωπίζει στις 12 Απριλίου τις πιο δύσκολες βουλευτικές εκλογές της δεύτερης θητείας του, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιδιώκει την ήττα του, αυξάνοντας –όπως είπε– το κόστος θέρμανσης για τους Ούγγρους και εμποδίζοντας τις παραδόσεις ρωσικού πετρελαίου.
Καταγγελίες για «μυστική συμφωνία»
Χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις, ο Ούγγρος πρωθυπουργός ισχυρίστηκε ότι το αντιπολιτευόμενο κόμμα Tisza «χρηματοδοτείται από την Ουκρανία» και ότι το Κίεβο, σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γερμανία, απεργάστηκε «μυστική συμφωνία» για την πτώση του. Εκτίμησε ότι η συμφωνία αυτή κλείστηκε στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια.
Για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια, η κυριαρχία του Βίκτορ Όρμπαν εμφανίζεται να απειλείται σοβαρά. Δημοσκοπήσεις των τελευταίων 18 μηνών φέρουν το δεξιό κόμμα Tisza, υπό τον Πίτερ Μάγκιαρ, να προηγείται σταθερά του Fidesz κατά 8 έως 10 ποσοστιαίες μονάδες.
Ο Όρμπαν αντιτίθεται σταθερά στην πολιτική της ΕΕ αναφορικά με τον πόλεμο που ξεκίνησε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας το 2022, επιχειρώντας να εμποδίσει την ευρωπαϊκή βοήθεια προς το Κίεβο και τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, ενώ έχει χαρακτηρίσει «πολεμοχαρή» τη στάση των Βρυξελλών.
Οι δηλώσεις του έγιναν μετά την εναρκτήρια συνεδρίαση του λεγόμενου «συμβουλίου ειρήνης» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, ενός νεοσύστατου σχήματος στο οποίο, από τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ, συμμετέχουν μόνο η Ουγγαρία και η Βουλγαρία.