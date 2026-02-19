Μικρή καμηλοπάρδαλη σε ζωολογικό κήπο των ΗΠΑ κλέβει καρδιές: Η χαρακτηριστική τούφα που την έκανε viral, δείτε εικόνες

Στο «Τoledo Zoo & Aquarium» στο Οχάιο των ΗΠΑ, μια τεσσάρων εβδομάδων καμηλοπάρδαλης
έχει τραβήξει τα βλέμματα όλων των επισκεπτών, χάρη σε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Ποιο είναι αυτό; Μια χαριτωμένη... τουφίτσα στην κορυφή του κεφαλιού του.
Ο μικρός «Eugene» γεννήθηκε στις 17 Ιανουαρίου, ζυγίζοντας περίπου 59 κιλά, και είναι το πρώτο μικρό της μητέρας του, Lily. Ο πατέρας του, Rocket, έχει αποκτήσει και άλλα μικρά στο παρελθόν. Από τις πρώτες ημέρες της ζωής του, το νεογέννητο έδειξε έντονη και παιχνιδιάρικη προσωπικότητα, κερδίζοντας αμέσως το ενδιαφέρον του προσωπικού και του κοινού.
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος
Όπως μεταδίδει η Sun, σύμφωνα με εκπρόσωπο του ζωολογικού κήπου, ο Eugene έχει προσαρμοστεί πλήρως στο περιβάλλον του και έχει ενσωματωθεί ομαλά μαζί με τις άλλες επτά καμηλοπάρδαλεις.
«Αναπτύσσει τη δική του προσωπικότητα. Από τη στιγμή που γνωρίστηκε με το υπόλοιπο κοπάδι, όλα τα ζώα δείχνουν ενδιαφέρον για εκείνον, ενώ και ο ίδιος είναι ιδιαίτερα κοινωνικός»,
ανέφερε.
Προς το παρόν, οι επισκέπτες μπορούν να τον παρατηρήσουν από τους εσωτερικούς χώρους, καθώς οι καμηλοπαρδάλεις βγαίνουν στο υπαίθριο τμήμα της έκθεσης μόνο όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 10 βαθμούς Κελσίου
.
Η πρώτη του εμφάνιση στον εξωτερικό χώρο αναμένεται την άνοιξη.
Όπως είναι φυσικό η χαρακτηριστική του τουφίτσα έχει ήδη γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να σχολιάζουν το «ιδιαίτερο χτένισμά» του.