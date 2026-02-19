Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρουσίασε νέο πυρηνικά ικανό σύστημα πολλαπλών εκτοξευτών
Βόρεια Κορέα Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρουσίασε νέο πυρηνικά ικανό σύστημα πολλαπλών εκτοξευτών

«Ανίκητο» και κατάλληλο για «στρατηγική αποστολή» το οπλικό σύστημα 600 χιλιοστών – Ανησυχία σε Σεούλ και Ουάσιγκτον

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρουσίασε νέο πυρηνικά ικανό σύστημα πολλαπλών εκτοξευτών
Ο Bορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεψε επίσημη παρουσίαση εντυπωσιακού αυτοκινούμενου συστήματος εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, μετέδωσε σήμερα κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Κατά τη διάρκεια τελετής χθες Τετάρτη, ο κ. Κιμ εκφώνησε ομιλία στην οποία εξήρε το νέο σύστημα εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων 600 χιλιοστών, που παρουσίασε ως μοναδικό στον κόσμο. Είναι «κατάλληλο για ειδική επίθεση, δηλαδή για την διεξαγωγή στρατηγικής αποστολής», ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA, χρησιμοποιώντας τρέχοντα ευφημισμό σε διεθνές επίπεδο που παραπέμπει στη χρήση πυρηνικών όπλων.

Τόνισε ότι το νέο οπλικό σύστημα είναι προορισμένο για «αποτρεπτικό» ρόλο και διαβεβαίωσε ότι είναι «ανίκητο».

«Αν χρησιμοποιηθεί αυτό το όπλο, κανένας δεν μπορεί να περιμένει ότι θα τον φυλάξει ο Θεός», είπε, σύμφωνα με το κείμενο της ομιλίας του, που μεταδόθηκε από το KCNA.

Ειδικοί θεωρούν ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εναντίον της Νότιας Κορέας, ιδίως της πρωτεύουσάς της Σεούλ, που δεν απέχει παρά λιγότερα από πενήντα χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η καινοτομία έχει σκοπό να αυξηθούν οι δυνατότητες της Βόρειας Κορέας να διεξάγει πλήγματα ακριβείας, εγείροντας πρόκληση τόσο για τη Νότια Κορέα όσο και για τις ΗΠΑ. Εκτιμάται ότι θα ακολουθήσουν δοκιμές πριν από την ενδεχόμενη εξαγωγή του οπλικού συστήματος στη Ρωσία, με την οποία έχει εντείνει τη συνεργασία η Πιονγκγιάνγκ, στέλνοντας στρατεύματα στο ρωσικό έδαφος στο πλαίσιο του πολέμου με την Ουκρανία.
