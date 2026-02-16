Μεθυσμένος προκάλεσε χάος σε πτήση της Ryanair, τον απομάκρυνε η αστυνομία (βίντεο)
ΚΟΣΜΟΣ
Μαδρίτη Ίμπιζα Πτήση Αστυνομία

Μεθυσμένος προκάλεσε χάος σε πτήση της Ryanair, τον απομάκρυνε η αστυνομία (βίντεο)

Η πτήση της 12ης Φεβρουαρίου από τη Μαδρίτη με προορισμό την Ίμπιζα καθυστέρησε δύο ώρες μετά την άρνηση του επιβάτη να υπακούσει τις οδηγίες του πληρώματος

Μεθυσμένος προκάλεσε χάος σε πτήση της Ryanair, τον απομάκρυνε η αστυνομία (βίντεο)
Χάος ξέσπασε σε αεροσκάφος της Ryanair που απογειωνόταν από την Μαδρίτη με προορισμό την Ίμπιζα λόγω ενός μεθυσμένου επιβάτη.

Η πτήση της 12ης Φεβρουαρίου καθυστέρησε δύο ώρες μετά την άρνηση του επιβάτη να υπακούσει τις οδηγίες του πληρώματος. Βίντεο που τραβήχτηκε στο αεροσκάφος δείχνει τον προφανώς μεθυσμένο άνδρα να φωνάζει στους συνεπιβάτες του, σύμφωνα με την Daily Mail.

Μέλη του πληρώματος προσπαθούσαν μάταια να ηρεμήσουν τον επιβάτη ο οποίος χτυπούσε μέρη της καμπίνας.


«Επιβιβαζόμασταν και ήδη είδαμε τον νεαρό να κάνει σκηνή, να μιλάει δυνατά στο τηλέφωνο, να φωνάζει και όλοι τον παρακολουθούσαν. Συνέχισε να χρησιμοποιεί το τηλέφωνό του και τότε τον επέπληξαν. Το αεροπλάνο έπρεπε να σταματήσει, οι αεροσυνοδοί τον πλησίασαν, έβγαλε τη ζώνη ασφαλείας του, μέχρι που ένας συνεπιβάτης του είπε ότι αρκετά πια. Ήταν χαοτικό», είπε επιβάτης της πτήσης.

Η ένταση ήταν τόσο μεγάλη που κλήθηκε η ισπανική αστυνομία για να απομακρύνει τον άνδρα από το αεροπλάνο.

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης