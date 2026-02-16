Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Μεθυσμένος προκάλεσε χάος σε πτήση της Ryanair, τον απομάκρυνε η αστυνομία (βίντεο)
Η πτήση της 12ης Φεβρουαρίου από τη Μαδρίτη με προορισμό την Ίμπιζα καθυστέρησε δύο ώρες μετά την άρνηση του επιβάτη να υπακούσει τις οδηγίες του πληρώματος
Χάος ξέσπασε σε αεροσκάφος της Ryanair που απογειωνόταν από την Μαδρίτη με προορισμό την Ίμπιζα λόγω ενός μεθυσμένου επιβάτη.
Η πτήση της 12ης Φεβρουαρίου καθυστέρησε δύο ώρες μετά την άρνηση του επιβάτη να υπακούσει τις οδηγίες του πληρώματος. Βίντεο που τραβήχτηκε στο αεροσκάφος δείχνει τον προφανώς μεθυσμένο άνδρα να φωνάζει στους συνεπιβάτες του, σύμφωνα με την Daily Mail.
Μέλη του πληρώματος προσπαθούσαν μάταια να ηρεμήσουν τον επιβάτη ο οποίος χτυπούσε μέρη της καμπίνας.
«Επιβιβαζόμασταν και ήδη είδαμε τον νεαρό να κάνει σκηνή, να μιλάει δυνατά στο τηλέφωνο, να φωνάζει και όλοι τον παρακολουθούσαν. Συνέχισε να χρησιμοποιεί το τηλέφωνό του και τότε τον επέπληξαν. Το αεροπλάνο έπρεπε να σταματήσει, οι αεροσυνοδοί τον πλησίασαν, έβγαλε τη ζώνη ασφαλείας του, μέχρι που ένας συνεπιβάτης του είπε ότι αρκετά πια. Ήταν χαοτικό», είπε επιβάτης της πτήσης.
Η ένταση ήταν τόσο μεγάλη που κλήθηκε η ισπανική αστυνομία για να απομακρύνει τον άνδρα από το αεροπλάνο.
