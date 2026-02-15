Πλημμύρες στην Πορτογαλία: Αγωνία για ηλικιωμένο ζευγάρι που αγνοείται, στους 16 οι νεκροί από την κακοκαιρία
Θύματα και μεγάλες καταστροφές και σε Ισπανία, Γαλλία από τα διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας
Οι αλλεπάλληλες καταιγίδες που σαρώνουν τις ακτές της δυτικής Ευρώπης τις τελευταίες ημέρες έχουν προκαλέσει ανυπολόγιστες καταστροφές και ανθρώπινες απώλειες. Στην Πορτογαλία ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 16, ενώ ένα ηλικιωμένο ζευγάρι αγνοείται στο Montemor-o-Velho από τις 10 Φεβρουαρίου.
Το ζευγάρι, 68 και 65 ετών, διέμενε στο Verride και είχε μεταβεί στην Κοΐμπρα για προγραμματισμένο ραντεβού. Σύμφωνα με ανάρτηση της κόρης τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επέβαιναν σε πράσινο Citroën Saxo και δεν επέστρεψαν ποτέ στην κατοικία τους. Όπως ανέφερε, για δύο ημέρες δεν υπήρχε καμία επικοινωνία.
Το πορτογαλικό δίκτυο SIC Notícias μετέδωσε ότι η επικρατέστερη εκδοχή συνδέει την εξαφάνιση με τις πλημμύρες. Ωστόσο, ο διοικητής της Πολιτικής Προστασίας, Mário Silvestre, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για τα αίτια της εξαφάνισης. Οι έρευνες, που ξεκίνησαν την Παρασκευή, συνεχίζονται με τη συνδρομή ελικοπτέρου, πυροσβεστών και στρατιωτικών μονάδων, με επίκεντρο και τη Vinha da Rainha στην κοιλάδα Mondego.
Η ηπειρωτική Πορτογαλία επλήγη από διαδοχικές καταιγίδες – Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo και Marta – με την Kristin να χαρακτηρίζεται η ισχυρότερη που έχει καταγραφεί στη χώρα, με ανέμους άνω των 200 χλμ./ώρα και έντονες βροχοπτώσεις.
Από τον Ιανουάριο έχουν καταγραφεί καταρρεύσεις υποδομών, διακοπές ρεύματος και επικοινωνιών, καθώς και χιλιάδες εκτοπισμένοι. Ο βασικός αυτοκινητόδρομος που συνδέει τη Λισαβόνα με το Πόρτο διακόπηκε στην περιοχή της Κοΐμπρα λόγω κατολίσθησης. Συνολικά, 68 δήμοι παρέμεναν σε κατάσταση καταστροφής έως τις 15 Φεβρουαρίου, με τις περιοχές Leiria, Coimbra και Alcácer do Sal να έχουν πληγεί περισσότερο.
Τα καιρικά συστήματα επηρέασαν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ισπανία, η καταιγίδα Joseph προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και εκτεταμένα προβλήματα, ιδίως στην περιοχή της Μαδρίτης και στην Εξτρεμαδούρα, με εκατοντάδες πτώσεις δέντρων και κλειστά σχολεία.
Στη Γαλλία, η καταιγίδα Nils οδήγησε στον θάνατο δύο ανθρώπων, ενώ οι αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις λόγω κορεσμού των εδαφών, κυρίως στη Βρετάνη και τις δυτικές ακτές.
Στην Ιταλία, ο κυκλώνας Harry προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε Καλαβρία, Σικελία και Σαρδηνία, όπου κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, χωρίς να αναφερθούν θύματα.
Φονικά καιρικά φαινόμενα και μεγάλες ζημιές
Από τον Ιανουάριο έχουν καταγραφεί καταρρεύσεις υποδομών, διακοπές ρεύματος και επικοινωνιών, καθώς και χιλιάδες εκτοπισμένοι. Ο βασικός αυτοκινητόδρομος που συνδέει τη Λισαβόνα με το Πόρτο διακόπηκε στην περιοχή της Κοΐμπρα λόγω κατολίσθησης. Συνολικά, 68 δήμοι παρέμεναν σε κατάσταση καταστροφής έως τις 15 Φεβρουαρίου, με τις περιοχές Leiria, Coimbra και Alcácer do Sal να έχουν πληγεί περισσότερο.
Τα καιρικά συστήματα επηρέασαν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ισπανία, η καταιγίδα Joseph προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και εκτεταμένα προβλήματα, ιδίως στην περιοχή της Μαδρίτης και στην Εξτρεμαδούρα, με εκατοντάδες πτώσεις δέντρων και κλειστά σχολεία.
Ζημιές σε Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία
Στη Γαλλία, η καταιγίδα Nils οδήγησε στον θάνατο δύο ανθρώπων, ενώ οι αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις λόγω κορεσμού των εδαφών, κυρίως στη Βρετάνη και τις δυτικές ακτές.
Στην Ιταλία, ο κυκλώνας Harry προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε Καλαβρία, Σικελία και Σαρδηνία, όπου κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, χωρίς να αναφερθούν θύματα.
Σύμφωνα με ειδικούς, το διαδοχικό αυτό κύμα κακοκαιρίας αποδίδεται στην απουσία του αντικυκλώνα των Αζορών από τη συνήθη θέση του, γεγονός που επέτρεψε στις ατλαντικές υφέσεις να κινηθούν ανεμπόδιστα προς τις δυτικές ακτές της Ευρώπης.
