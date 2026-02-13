Νεκροί τρεις σκιέρ από χιονοστιβάδα σε χιονοδρομικό κέντρο στις γαλλικές Άλπεις
Το πέρασμα της καταιγίδας Νιλς από τη Γαλλία χθες είχε ως αποτέλεσμα πολύ έντονες χιονοπτώσεις

Τρεις σκιέρ έχασαν τη ζωή τους σήμερα Παρασκευή όταν παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα σε μια περιοχή εκτός πίστας, ανακοίνωσε η διοίκηση του χιονοδρομικού κέντρου Βαλ ντ'Ιζέρ στη Σαβοΐα, στις γαλλικές Άλπεις, όπου ο κίνδυνος χιονοστιβάδας παραμένει πολύ υψηλός.

Η χιονοστιβάδα παρέσυρε συνολικά έξι σκιέρ, τέσσερις από τους οποίους συνοδεύονταν από έναν επαγγελματία οδηγό, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

«Παρά την ταχεία επέμβαση των υπηρεσιών διάσωσης, τρία άτομα πέθαναν. Όλοι ήταν εξοπλισμένοι με πομποδέκτες χιονοστιβάδας», τόνισε η διοίκηση του χιονοδρομικού κέντρου. Έχει ξεκινήσει έρευνα.

Ο κίνδυνος χιονοστιβάδας στην περιοχή είναι επί του παρόντος πολύ υψηλός (4 σε κλίμακα 1-5), υπενθύμισε το θέρετρο στους σκιέρ, προτρέποντάς τους να παραμείνουν σε περιοχές που είναι ασφαλείς και που έχουν πομπούς εντοπισμού.

Το πέρασμα της καταιγίδας Νιλς από τη Γαλλία χθες είχε ως αποτέλεσμα πολύ έντονες χιονοπτώσεις, φέρνοντας έως και 60 έως 100 εκατοστά φρέσκου χιονιού, και τοπικά ακόμη περισσότερο στον ορεινό όγκο του Λευκού Όρους, σύμφωνα με τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France.

Η υπηρεσία είχε εκδώσει για τη Σαβοΐα κόκκινη προειδοποίηση για χιονοστιβάδα για όλη τη χθεσινή ημέρα, μια εξαιρετικά σπάνια απόφαση στη Γαλλία.

Αντιμέτωπα με τον κίνδυνο, πολλά χιονοδρομικά θέρετρα στις Γαλλικές Άλπεις αποφάσισαν να κλείσουν εντελώς ή εν μέρει τα χιονοδρομικά τους κέντρα χθες.
