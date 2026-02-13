Η ανανέωση της Χάρτας Διαφορετικότητας από τη bwin Greece αντανακλά εκ νέου τη δέσμευσή του βραβευμένου brand να προσφέρει ένα δίκαιο εργασιακό περιβάλλον.
Με κοστούμι και γραβάτα ο Μάικ Γουόλτς έκανε push-ups με τους πεζοναύτες στη Γενεύη, δείτε βίντεο
Με κοστούμι και γραβάτα ο Μάικ Γουόλτς έκανε push-ups με τους πεζοναύτες στη Γενεύη, δείτε βίντεο
Το βίντεο διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον ίδιο τον Γουόλτς να το αναρτά
Εντύπωση προκάλεσε η εμφάνιση του πρέσβη των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, στη Γενεύη, όπου συμμετείχε σε δοκιμασία κάμψεων με το απόσπασμα ασφαλείας των πεζοναυτών που υπηρετεί στην αμερικανική αποστολή.
Ο Μάικ Γουόλτς, φορώντας κοστούμι και γραβάτα, κατέβηκε στο πάτωμα δίπλα στους άνδρες του Marine Security Detachment και εκτέλεσε τις επαναλήψεις στον ίδιο ρυθμό με εκείνους, χωρίς διακοπή. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε, ακούγεται να δίνει ρυθμό και να ενθαρρύνει τους πεζοναύτες, καθώς ολοκληρώνουν τα σετ υπό τα φώτα της αίθουσας.
Στο τέλος του βίντεο δηλώνει «έτοιμος για υπηρεσία», πανηγυρίζοντας μαζί με τους στρατιώτες, υπογραμμίζοντας –όπως μεταδίδεται– ότι η επιχειρησιακή ετοιμότητα ξεκινά από την ηγεσία.
Η προπόνηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επίσκεψής του στο απόσπασμα της Γενεύης, το οποίο έχει την ευθύνη της ασφάλειας των αμερικανικών συμφερόντων κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων για ζητήματα εμπορίου, εξοπλισμών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σύμφωνα με την ίδια λογική, οι πεζοναύτες διατηρούν υψηλά πρότυπα φυσικής κατάστασης, με τον πρέσβη να επιλέγει να συμμετάσχει ενεργά.
Ο Μάικ Γουόλτς, φορώντας κοστούμι και γραβάτα, κατέβηκε στο πάτωμα δίπλα στους άνδρες του Marine Security Detachment και εκτέλεσε τις επαναλήψεις στον ίδιο ρυθμό με εκείνους, χωρίς διακοπή. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε, ακούγεται να δίνει ρυθμό και να ενθαρρύνει τους πεζοναύτες, καθώς ολοκληρώνουν τα σετ υπό τα φώτα της αίθουσας.
'FIT FOR DUTY!': Mike Waltz, the U.S. ambassador to the United Nations, showed he's still got it during a visit to the U.S. Mission in Geneva, Switzerland, by cranking out pushups alongside a group of Marines. pic.twitter.com/DOpPSpi7mo— Fox News (@FoxNews) February 12, 2026
Στο τέλος του βίντεο δηλώνει «έτοιμος για υπηρεσία», πανηγυρίζοντας μαζί με τους στρατιώτες, υπογραμμίζοντας –όπως μεταδίδεται– ότι η επιχειρησιακή ετοιμότητα ξεκινά από την ηγεσία.
Η προπόνηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επίσκεψής του στο απόσπασμα της Γενεύης, το οποίο έχει την ευθύνη της ασφάλειας των αμερικανικών συμφερόντων κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων για ζητήματα εμπορίου, εξοπλισμών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σύμφωνα με την ίδια λογική, οι πεζοναύτες διατηρούν υψηλά πρότυπα φυσικής κατάστασης, με τον πρέσβη να επιλέγει να συμμετάσχει ενεργά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα