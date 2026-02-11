Τα ευρωομόλογα είναι ο μόνος τρόπος για να γίνει η Ευρώπη ανεξάρτητη δύναμη, λέει ο Μακρόν
Είναι η μοναδική λύση απέναντι στις οικονομικές απειλές από την Κίνα και τις ΗΠΑ, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος

Το κοινό χρέος είναι «ο μοναδικός τρόπος» ώστε η ΕΕ να παραμείνει στην κούρσα απέναντι στις ΗΠΑ και την Κίνα, υποστήριξε την Τετάρτη ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Σε ομιλία του ενώπιον βιομηχάνων, στην Αμβέρσα του Βελγίου, ο Μακρόν αναφέρθηκε για άλλη μια φορά στην ιδέα των ευρωομολόγων, του κοινού ευρωπαϊκού χρέους που θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει μαζικές επενδύσεις στην Ευρώπη. Η Γαλλία εδώ και χρόνια τάσσεται υπέρ της έκδοσής τους, μια ιδέα που απορρίπτεται από τη Γερμανία και άλλες χώρες.

«Εάν θέλουμε να επενδύσουμε επαρκώς στη διαστημική άμυνα και την ασφάλεια, στις καθαρές τεχνολογίες, την τεχνητή νοημοσύνη και τη κβαντομηχανική, να μετασχηματίσουμε την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά μας, η μοναδική λύση είναι να καταφύγουμε στην έκδοση κοινού χρέους» είπε.

Η μετατροπή της Ευρώπης σε «ανεξάρτητη δύναμη» είναι «η μοναδική λύση» απέναντι στις οικονομικές απειλές από την Κίνα και τις ΗΠΑ, επέμεινε ο Γάλλος πρόεδρος. «Χρειαζόμαστε μια νέα κλίμακα και μια νέα ταχύτητα στην προσέγγισή μας, ώστε να βάλουμε τέλος στον κατακερματισμό που αποδυναμώνει και ενέχει τον κίνδυνο εξευτελισμού της Ευρώπης», πρόσθεσε.

«Ζούμε σε μια πρωτοφανή περίοδο. Θα πρέπει επομένως να αποδεχτούμε ότι θα λάβουμε κρίσιμα μέτρα, που δεν είναι από τα συνηθισμένα μέσα στο κλασικό κουτί των ευρωπαϊκών εργαλείων. Είμαι πεπεισμένος ότι θα πρέπει να περάσουμε με σαφήνεια το μήνυμα ότι βρισκόμαστε σε κατεπείγουσα κατάσταση», επέμεινε ο Μακρόν, προσθέτοντας: «Σύντομα, θα είναι πολύ αργά».

Ο Γάλλος πρόεδρος κάλεσε επίσης τις «πρόθυμες χώρες» να εφαρμόσουν τις μεταρρυθμίσεις της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εάν δεν εγκριθούν μέχρι τα τέλη Ιουνίου, καταφεύγοντας σε «ενισχυμένες συνεργασίες».
