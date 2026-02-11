Τραγωδία στο Τέξας: Πατέρας πυροβόλησε και σκότωσε την κόρη του μετά από διαφωνία για τον Τραμπ
«Πώς θα αισθανόσουν αν ήμουν εγώ η κοπέλα σε αυτή την κατάσταση και είχα υποστεί σεξουαλική επίθεση;» ρώτησε τον πατέρα της με εκείνον να απαντάει πως «δεν θα με ενοχλούσε και τόσο πολύ, επειδή έχω άλλες δύο κόρες» - Ο πατέρας ισχυρίζεται ότι της έδειχνε το όπλο του, όταν εκείνο εκπυρσοκρότησε
Νέα δεδομένα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε πέρυσι στο Τέξας, όταν ένας πατέρας πυροβόλησε και σκότωσε την κόρη του μετά από μία διαφωνία για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η new york post, η 23χρονη Βρετανίδα, Λούσι Χάρισον, έχασε τη ζωή της στις 10 Ιανουαρίου του 2025 στο Πρόσπερ, κοντά στο Ντάλας στο σπίτι του πατέρα της, Κρις Χάρισον, τη στιγμή που εκείνος της έδειχνε το πιστόλι Glock 9mm του.
Σύμφωνα με το BBC, ο πατέρας της παραδέχτηκε κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ότι ήταν αλκοολικός και την ημέρα του μοιραίου πυροβολισμού είχε καταναλώσει τρία ποτήρια κρασί.
Ο θάνατος της Λούσι αρχικά ερευνήθηκε από την τοπική αστυνομία ως πιθανή υπόθεση ανθρωποκτονίας, αλλά τελικά δεν ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βάρος του πατέρα μετά από απόφαση του δικαστηρίου.
Η 23χρονη ταξίδευε στις ΗΠΑ με το αγόρι της, Σαμ Λίτλερ, ο οποίος αργότερα δήλωσε στο δικαστήριο ότι ο πατέρας και η κόρη είχαν μια «μεγάλη διαφωνία» σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ.
Η διαφωνία φέρεται να ξεκίνησε, όταν η Λούσι πίεσε τον πατέρα της σχετικά με ένα θέμα που αφορούσε μια γυναίκα που είχε υποστεί σεξουαλική επίθεση.
«Πώς θα αισθανόσουν αν ήμουν εγώ η κοπέλα σε αυτή την κατάσταση και είχα υποστεί σεξουαλική επίθεση;» ρώτησε η Λούσι τον πατέρα της με εκείνον να απαντάει πως «δεν θα με ενοχλούσε και τόσο πολύ, επειδή έχω άλλες δύο κόρες».
Οι δύο τους είχαν συχνά διαφωνίες σχετικά με πολιτικά ζητήματα.
An inquest has heard that British graduate Lucy Harrison was shot dead by her father in his Texas home in January 2025, hours after an argument about Donald Trump.
Δεν είναι απολύτως βέβαια πως σχετίζεται ο Τραμπ με αυτό, αλλά η απάντησή του προκάλεσε τον εκνευρισμό της Λούσι.
Πριν φύγουν για το αεροδρόμιο, ο πατέρας φέρεται να πήρε την κόρη του από το χέρι και να την οδήγησε στο υπνοδωμάτιό του στο ισόγειο. Σύμφωνα με τον Λίτλερ περίπου 15 δευτερόλεπτα αργότερα ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος.
«Το έβγαλα για να το δω και απλά πυροβόλησε»
Στην κατάθεσή του, ο Κρις Χάρισον ισχυρίστηκε ότι αυτός και η κόρη του παρακολουθούσαν ένα ρεπορτάζ για εγκλήματα με όπλα, όταν της είπε ότι είχε ένα όπλο και τη ρώτησε αν ήθελε να το δει.
Πήγαν στο υπνοδωμάτιο για να της δείξει ένα ημιαυτόματο πιστόλι Glock 9mm που φύλαγε στο κομοδίνο. Ο Χάρισον είπε ότι είχε αγοράσει το όπλο πριν από μερικά χρόνια για λόγους ασφάλειας για την οικογένειά του.
«Καθώς σήκωσα το όπλο για να της το δείξω, ξαφνικά άκουσα έναν δυνατό κρότο. Η Λούσι έπεσε αμέσως στο έδαφος. Το έβγαλα για να το δω και απλά πυροβόλησε», επεσήμανε στην κατάθεσή του.
Ωστόσο, η Λούσι είχε πυροβοληθεί στην καρδιά και πέθανε ακαριαία. Δεν είχε «καμία προηγούμενη εμπειρία και καμία επίσημη εκπαίδευση» σε όπλα.
Σήμερα, η ιατροδικαστής αναμένεται να ανακοινώσει τα συμπεράσματά της.
Τον περασμένο Ιούνιο, η αστυνομία της πολιτείας των ΗΠΑ έκρινε ότι ο θάνατός της ήταν ατύχημα, μια απόφαση που η μητέρα της Λούσι, Τζέιν Κότες, χαρακτήρισε τότε «απορίας άξια» και «ακατανόητη».
O Χάρισον χώρισε με την Κότες, όταν η Λούσι ήταν μικρή και αργότερα εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ, όπου παντρεύτηκε και δημιούργησε μια νέα οικογένεια.
«Ένα βάρος που θα κουβαλάω για το υπόλοιπο της ζωής μου»
Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του μετά την τραγωδία, ο Χάρισον χαρακτήρισε την κόρη του «φως της ζωής μου» και τόνισε ότι «λυπάται βαθιά» για τον πόνο που προκάλεσε.
«Αποδέχομαι πλήρως τις συνέπειες των πράξεών μου και δεν υπάρχει μέρα που να μην νιώθω το βάρος αυτής της απώλειας, ένα βάρος που θα κουβαλάω για το υπόλοιπο της ζωής μου, και ξέρω ότι τίποτα από όσα λέω δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο που προκάλεσε αυτή η τραγωδία.
Δεν μπορώ να αναιρέσω αυτό που συνέβη, αλλά μπορώ να τιμήσω τη Λούσι όντας ο καλύτερος πατέρας που μπορώ να είμαι για τις αδελφές της και μεταφέροντας τη μνήμη της σε ό,τι κάνουμε.
Λυπάμαι βαθιά για τον πόνο που αισθάνονται οι άλλοι από αυτή την τραγωδία. Το πνεύμα της Λούσι — η ζεστασιά, το χιούμορ, η καλοσύνη της — θα ζει για πάντα σε όλους μας που την αγαπούσαμε.
Η Λούσι ήταν το φως της ζωής μου. Από τη στιγμή που γεννήθηκε, μέχρι που την είδα να μεγαλώνει και να γίνεται η εξαιρετική νεαρή γυναίκα που έγινε — από τα πρώτα της βήματα μέχρι την αποφοίτησή της, όπου έκλαψα από υπερηφάνεια — ήταν το μεγαλύτερο προνόμιο της ζωής μου.
Η Λούσι λάτρευε τις μικρότερες αδελφές της και το σπίτι μας δεν ήταν ποτέ πραγματικά πλήρες αν δεν ήταν εκείνη — γελώντας, αγκαλιάζοντας και γεμίζοντας κάθε δωμάτιο με χαρά.
Κατά την τελευταία της επίσκεψη, έγραψε ένα γράμμα λέγοντας ότι το Τέξας ήταν το σπίτι της και ότι ένιωθε τυχερή που ήταν μέλος της "καλύτερης οικογένειας σε ολόκληρο τον κόσμο".
Αυτό το γράμμα είναι τώρα ένα από τα πιο πολύτιμα αντικείμενά μας. Η απώλεια της Λούσι μας έχει συντρίψει όλους. Εγώ έχασα την καλύτερή μου φίλη.
Τα κορίτσια μου έχασαν την μεγάλη τους αδελφή και ηρωίδα, και η μητριά τους έχασε την θετή κόρη που της έμαθε πώς να είναι μητέρα».