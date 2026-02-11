Τραγωδία στο Τέξας: Πατέρας πυροβόλησε και σκότωσε την κόρη του μετά από διαφωνία για τον Τραμπ

«Πώς θα αισθανόσουν αν ήμουν εγώ η κοπέλα σε αυτή την κατάσταση και είχα υποστεί σεξουαλική επίθεση;» ρώτησε τον πατέρα της με εκείνον να απαντάει πως «δεν θα με ενοχλούσε και τόσο πολύ, επειδή έχω άλλες δύο κόρες» - Ο πατέρας ισχυρίζεται ότι της έδειχνε το όπλο του, όταν εκείνο εκπυρσοκρότησε