Super Bowl: Εβγαλαν πάνω από 1.300 δολάρια κάνοντας τους... θάμνους στο halftime show του Bad Bunny
Στο ημίχρονο του Super Bowl LX δημιουργήθηκε μια σκηνή με δεκάδες ανθρώπους ντυμένους ως θάμνους, οι οποίοι δημιούργησαν μια εντυπωσιακή εικόνα
Το halftime show του Super Bowl LX με τον Bad Bunny έμεινε στην ιστορία αφήνοντας θετικό αποτύπωμα στο τέλος, παρά τις αντιδράσεις του υπήρξαν. Το σκηνικό που στήθηκε στο κέντρο του Levi'S Stadium στο Σαν Φρανσίσκο ήταν άκρως εντυπωσιακό με τον Πορτορικανό καλλιτέχνη να δίνει έντονο λατινοαμερικάνικο αέρα στη σκηνή.
Lady Gaga, Ρίκι Μάρτιν και αμέτρητοι χορευτές συμμετείχαν στο εντυπωσιακό σόου, ωστόσο κάποιοι από τους αστέρες που ξεχώρισαν δεν έδειξαν τα πρόσωπά τους. Παρόλα αυτά κατάφεραν να αποκομίσουν ένα πολύ καλό μεροκάματο.
Σύμφωνα με τον αναλυτή αθλητικών επιχειρήσεων που εργάζεται για το The Action Network, Ντάρεν Ρόβελ, οι κομπάρσοι που έκαναν τους θάμνους έλαβαν 1.309 δολάρια για τις υπηρεσίες τους. Εκτός από την ίδια την παράσταση, πέρασαν συνολικά 70 ώρες (οκτώ ημέρες) με πρόβες και προετοιμασία.
Ο ίδιος ο Bad Bunny δεν έλαβε αμοιβή, παρά το γεγονός ότι ήταν ο πρωταγωνιστής καθώς οι καλλιτέχνες ιστορικά δεν αμείβονται, καθώς θεωρείται πως η σκηνή του Super Bowl είναι η μεγαλύτερη διαφήμιση για τους ίδιους.
I've never seen so many tree people #SuperBowl pic.twitter.com/nZs8IIjwhj— Treasure Wilson (@treasurewilsxn) February 9, 2026
NFL Exec: But how will we get the trees on and off the field so quickly?— Mariner Menace (@MarinerMenace) February 9, 2026
Bad Bunny: Hear me out…
pic.twitter.com/w0svFm1czc
People inside trees were paid $18.70 an hour for 70 hours of work ($1,309).— Darren Rovell (@darrenrovell) February 9, 2026
Included 8 days of rehearsals + Game Day. https://t.co/dEO40GOhje
Pov: te toca ser un arbusto en el show de Bad Bunny pic.twitter.com/ZV8mZFoYJh— HISPA (@hispaok) February 9, 2026
Bad Bunny's halftime show 'tree' performers earned more than expected. Read more: https://t.co/TrkkyIRe3Z pic.twitter.com/WGjvVh0Iyx— Complex Music (@ComplexMusic) February 10, 2026
