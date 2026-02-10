Super Bowl: Εβγαλαν πάνω από 1.300 δολάρια κάνοντας τους... θάμνους στο halftime show του Bad Bunny
Super Bowl Bad Bunny Αμοιβή

Στο ημίχρονο του Super Bowl LX δημιουργήθηκε μια σκηνή με δεκάδες ανθρώπους ντυμένους ως θάμνους, οι οποίοι δημιούργησαν μια εντυπωσιακή εικόνα

Το halftime show του Super Bowl LX με τον Bad Bunny έμεινε στην ιστορία αφήνοντας θετικό αποτύπωμα στο τέλος, παρά τις αντιδράσεις του υπήρξαν. Το σκηνικό που στήθηκε στο κέντρο του Levi'S Stadium στο Σαν Φρανσίσκο ήταν άκρως εντυπωσιακό με τον Πορτορικανό καλλιτέχνη να δίνει έντονο λατινοαμερικάνικο αέρα στη σκηνή. 

Lady Gaga, Ρίκι Μάρτιν και αμέτρητοι χορευτές συμμετείχαν στο εντυπωσιακό σόου, ωστόσο κάποιοι από τους αστέρες που ξεχώρισαν δεν έδειξαν τα πρόσωπά τους. Παρόλα αυτά κατάφεραν να αποκομίσουν ένα πολύ καλό μεροκάματο.

Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε μια σκηνή με δεκάδες ανθρώπους ντυμένους ως θάμνους, οι οποίοι δημιούργησαν μια εντυπωσιακή εικόνα καθώς μπαινόβγαιναν στο γήπεδο.


Σύμφωνα με τον αναλυτή αθλητικών επιχειρήσεων που εργάζεται για το The Action Network, Ντάρεν Ρόβελ, οι κομπάρσοι που έκαναν τους θάμνους έλαβαν 1.309 δολάρια για τις υπηρεσίες τους. Εκτός από την ίδια την παράσταση, πέρασαν συνολικά 70 ώρες (οκτώ ημέρες) με πρόβες και προετοιμασία.
Ο ίδιος ο Bad Bunny δεν έλαβε αμοιβή, παρά το γεγονός ότι ήταν ο πρωταγωνιστής καθώς οι καλλιτέχνες ιστορικά δεν αμείβονται, καθώς θεωρείται πως η σκηνή του Super Bowl είναι η μεγαλύτερη διαφήμιση για τους ίδιους. 



Bad Bunny's Apple Music Super Bowl Halftime Show
