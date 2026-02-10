ΟΗΕ: Οι φρικαλεότητες στην Ελ Φάσερ ήταν καταστροφή που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί

Ανησυχία της Ύπατης Αρμοστείας ότι εγκλήματα πολέμου επαναλαμβάνονται πλέον στην περιοχή Κορντοφάν





Από τον Απρίλιο του 2023, στο Σουδάν μαίνεται πόλεμος ανάμεσα στον τακτικό στρατό και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ). Κι οι δυο πλευρές κατηγορούνται για σωρεία ωμοτήτων. Ο πόλεμος αυτός έχει βυθίσει πάνω από 21 εκατομμύρια πολίτες σε διατροφική ανασφάλεια απ’ άκρου σ’ άκρο της πελώριας χώρας της Αφρικής.







«Η απειλή ήταν ξεκάθαρη, αλλά οι προειδοποιήσεις μας αγνοήθηκαν», στηλίτευσε.



Η κατάληψη της Ελ Φάσερ από τις ΔΤΥ τον Οκτώβριο σημαδεύτηκε, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές, από σφαγές, βιασμούς και απαγωγές.







«Αν μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα, μεμψιμοιρώντας καθώς στρατιές κι ένοπλες οργανώσεις διαπράττουν εγκλήματα δυνάμει του διεθνούς δικαίου (...) δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτε άλλο παρά το χειρότερο», προειδοποίησε.



Κορντοφάν «Είμαι εξαιρετικά ανήσυχος για την πιθανότητα αυτές οι παραβιάσεις και οι ωμότητες να επαναληφθούν στην περιοχή του Κορντοφάν. Οι μάχες εκεί έχουν κλιμακωθεί μετά την κατάληψη της Ελ Φάσερ», σημείωσε ο Φόλκερ Τουρκ.



Τις τελευταίες δυο εβδομάδες, ο σουδανικός στρατός και σύμμαχοί του μπόρεσαν να σπάσουν τις πολιορκίες στα αστικά κέντρα Καντούγκλι και Ντίλινγκ, αλλά «τα πλήγματα από drones των δυο πλευρών συνεχίζονται, προκαλώντας δεκάδες θανάτους και τραυματισμούς αμάχων», σημείωσε ο κ. Τουρκ.



Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, μέσα σε δυο εβδομάδες, ως την 6η Φεβρουαρίου, «κάπου 90 πολίτες σκοτώθηκαν και (άλλοι) 142 τραυματίστηκαν σε πλήγματα που διεξήχθησαν από τις ΔΤΥ και τις ΣΕΔ (σ.σ. τις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις)». Οι επιθέσεις μεταξύ άλλων «έπληξαν οχηματοπομπή του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (ΠΕΠ), αγορές, υγειονομικές εγκαταστάσεις και κατοικημένες συνοικίες».



Εμπάργκο όπλων Οι σουδανοί παραστρατιωτικοί διέπραξαν «σφαγές» στο Νταρφούρ και προσπάθησαν να το αποκρύψουν ρίχνοντας τα θύματα σε «ομαδικούς τάφους», υπογράμμιζε απευθυνόμενη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τη 19η Ιανουαρίου η αναπληρώτρια εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) Ναζάτ Σαμίμ Χαν.



Ενημερώνοντας το ΣΑ για την κατάσταση στο Νταρφούρ, ανέφερε πως «κατά την εκτίμηση της εισαγγελίας» του ΔΠΔ, διαπράχθηκαν «εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» όταν καταλήφθηκε η Ελ Φάσερ από τους παραστρατιωτικούς.



«Τα δικά μας ευρήματα επιβεβαιώνουν πλήρως το συμπέρασμα αυτό. Θα παρουσιαστούν λεπτομερώς σε έκθεση η οποία θα δοθεί στη δημοσιότητα τις επόμενες ημέρες», πλειοδότησε χθες ο Ύπατος Αρμοστής Τουρκ, ο οποίος επισκέφθηκε το Σουδάν τον Ιανουάριο.



Πολλές κυβερνήσεις κατήγγειλαν στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τις ωμότητες στο Σουδάν.



«Η φρίκη πρέπει να τερματιστεί», σημείωσε η αντιπρόσωπος της Γαλλίας. «Κάθε εξωτερική υποστήριξη στη σύρραξη πρέπει να σταματήσει και το εμπάργκο όπλων--εμπάργκο το οποίο η Γαλλία συνηγορεί υπέρ του να επεκταθεί σε όλο το Σουδάν--πρέπει να τηρηθεί», πρόσθεσε.



Από την πλευρά της, η ΕΕ «είναι βαθιά ανήσυχη για την κατάσταση στην Κορντοφάν κι επαναλαμβάνει ότι οι φρικαλεότητες» στην Ελ Φάσερ «δεν πρέπει να επαναληφθούν», ανέφερε εκπρόσωπός των 27 στο συμβούλιο.