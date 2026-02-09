Τραμπ: Ανησυχώ για την ασφάλειά μου, η δουλειά του προέδρου είναι η πιο επικίνδυνη στον κόσμο
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε και στα αυξημένα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται πλέον σε χώρους όπου πρόκειται να πραγματοποιούνται επίσημες εκδηλώσεις

Την ανησυχία του για την προσωπική του ασφάλεια εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι «η δουλειά του προέδρου είναι η πιο επικίνδυνη στον κόσμο», σε συνέντευξή του στο NBC.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε ότι σκέφτεται πλέον περισσότερο το ζήτημα της ασφάλειας, ιδίως μετά τις απόπειρες δολοφονίας που έχουν σημειωθεί στο παρελθόν. Όπως ανέφερε, αν και ανησυχεί, προσπαθεί να μην αφήνει τον φόβο να κυριαρχεί, καθώς διαφορετικά δεν θα μπορούσε να ασκήσει τα καθήκοντά του. «Ανησυχώ, αλλά πρέπει να το βγάζεις από το μυαλό σου για να μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου», είπε χαρακτηριστικά.


Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στα αυξημένα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται πλέον σε χώρους όπου πρόκειται να πραγματοποιούνται επίσημες εκδηλώσεις. Περιέγραψε έναν νέο χώρο με αλεξίσφαιρα παράθυρα και ειδικά ενισχυμένη οροφή, η οποία, όπως είπε, είναι σχεδιασμένη ώστε να αντέχει ακόμη και σε πρόσκρουση drone, χωρίς να προκαλείται έκρηξη στο κτίριο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατασκευή βασίζεται σε βαρύ ατσάλι και έχει καθαρά προστατευτικό χαρακτήρα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι «ζούμε σε διαφορετικές εποχές», επισημαίνοντας πως οι συνθήκες επιβάλλουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για δημόσιες εμφανίσεις ή σημαντικά πολιτικά γεγονότα. Παράλληλα, σημείωσε ότι, σε στατιστικό επίπεδο, η προεδρία είναι πιο επικίνδυνη ακόμη και από επαγγέλματα υψηλού ρίσκου, όπως οι αγώνες ταχύτητας ή τα ακραία σπορ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέληξε λέγοντας ότι, παρά τους κινδύνους που συνεπάγεται η θέση του, η ευθύνη του αξιώματος απαιτεί να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του, με προστασία, αλλά χωρίς να επιτρέπει στον φόβο να καθορίζει τη στάση του.
