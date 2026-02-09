Ο Τραμπ προαναγγέλλει συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο προς το τέλος του έτους

Την πρόθεσή του να υποδεχθεί τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ
στον Λευκό Οίκο προς το τέλος του 2026 εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ
, επισημαίνοντας ότι βασικό αντικείμενο των συνομιλιών θα είναι ζητήματα που αφορούν το εμπόριο και τις διμερείς σχέσεις.
Ο Ντόναλντ Τραμπ προέβη στις σχετικές δηλώσεις στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News, η οποία μεταδόθηκε στο σύνολό της την Κυριακή. Όπως ανέφερε, ο Κινέζος πρόεδρος αναμένεται να επισκεφθεί τον Λευκός Οίκος «προς το τέλος της χρονιάς», υπογραμμίζοντας τη σημασία της επικείμενης συνάντησης.
«Θα έλθει στον Λευκό Οίκο προς το τέλος της χρονιάς. Αυτές είναι οι δύο πιο ισχυρές χώρες στον κόσμο και έχουμε πολύ καλή σχέση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, δίνοντας έμφαση στον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών
και της Κίνας
στη διεθνή σκηνή.
Στο επίκεντρο το εμπόριο και οι διμερείς σχέσεις
Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η προγραμματιζόμενη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ θα επικεντρωθεί κυρίως σε ζητήματα εμπορίου, σε μια περίοδο κατά την οποία οι οικονομικές σχέσεις Ουάσιγκτον και Πεκίνου παραμένουν κομβικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία.
Ο Αμερικανός πρόεδρος υπενθύμισε, παράλληλα, ότι σχεδιάζει να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κίνα τον Απρίλιο, γεγονός που, όπως άφησε να εννοηθεί, εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των επαφών υψηλού επιπέδου μεταξύ των δύο χωρών.
Ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας Ουάσιγκτον – Πεκίνου
Οι δηλώσεις Τραμπ επιβεβαιώνουν τη βούληση της αμερικανικής πλευράς να διατηρηθεί ανοικτός ο δίαυλος επικοινωνίας με την κινεζική ηγεσία, παρά τις κατά καιρούς εντάσεις στις εμπορικές και γεωπολιτικές σχέσεις των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.
Η επικείμενη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, εφόσον πραγματοποιηθεί, αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την πορεία των αμερικανοκινεζικών σχέσεων το επόμενο διάστημα.