Πρίγκιπας Ουίλιαμ και Κέιτ μιλούν για πρώτη φορά για το σκάνδαλο Επστάιν: Οι σκέψεις μας παραμένουν σταθερά στα θύματα

Η στάση του πριγκιπικού ζεύγους έρχεται σε αντίθεση με τη στάση του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου που έχει κατηγορηθεί για αλαζονεία – Την ίδια ώρα, οι αποκαλύψεις για τις σχέσεις με τον παιδόφιλο συνεχίζονται

Τζέφρι Επστάιν δήλωσαν σήμερα οΚέιτ Μίντλετον, στην πρώτη τους παρέμβαση για την υπόθεση.



Ουίλιαμ και



Άντριου -νυν Μαουντμπάτεν – Ουίνδσορ, που έχει κατηγορηθεί για αλαζονεία, εν μέσω περισσότερων στοιχείων για τη στενή του φιλία με τον παιδεραστή.



Σε κρίση κυβέρνηση και βασιλική οικογένεια



Οι δηλώσεις έγιναν δέκα ημέρες μετά τις νέες αποκαλύψεις των φακέλων Επστάιν, που βύθισαν σε κρίση τόσο την κυβέρνηση όσο και τη βασιλική οικογένεια.







Οι δηλώσεις απηχούν τη στήριξη που έχουν εκφράσει ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα προς τα πολυάριθμα θύματα του κατά συρροή παιδεραστή. Αντίθετα, ο Άντριου ουδέποτε εξέφρασε συμπάθεια για τα θύματα και πληροφορίες τον φέρουν να αρνείται ακόμη και ανακοινώσεις Τύπου που περιείχαν έστω και τη γενικότερη μορφή στήριξης προς τα θύματα κακοποίησης.



Τον περασμένο Οκτώβριο, ο Κάρολος και η Καμίλα έγιναν τα πρώτα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας που εξέφρασαν δημόσια τη συμπαράστασή τους στα θύματα, δηλώνοντας:

Κορίτσια που πήγαιναν «μετά το σχολείο»



Σε συνέντευξή του στο BBC είχε ισχυριστεί ότι είχε διακόψει τις σχέσεις του με τον Επστάιν όταν τον επισκέφθηκε στη Νέα Υόρκη τον Δεκέμβριο του 2010. Ωστόσο, τα νεότερα έγγραφα αποκαλύπτουν email που αφηγούνται μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Με αναφορές σε κορίτσια που έρχονταν «μετά το σχολείο» και σε μετρητά ύψους 5.000 δολαρίων, όλα δείχνουν ότι είπε ψέματα, αναφερόμενος στην επίσκεψή του στην έπαυλη του Επστάιν, δήθεν για να «τερματίσει τη φιλία τους».



Ο Άντριου είχε ισχυριστεί ότι έμεινε «τέσσερις ημέρες», ενώ στην πραγματικότητα φιλοξενήθηκε για εννέα ημέρες, με τον Επστάιν να οργανώνει ένα πυκνό πρόγραμμα συναντήσεων και πάρτι, ξεκινώντας ακόμη και με μια «αισθητική θεραπεία προσώπου», σύμφωνα με την ανάλυση των emails.



Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν αρκετά μηνύματα εκείνης της εβδομάδας που αναφέρονται σε νεαρές γυναίκες, οι οποίες φαίνεται να ήταν σχολικής ηλικίας. Σε ένα μήνυμα αναφέρεται ότι «επιβεβαίωσε πως θα έρθει μετά το σχολείο», ενώ σε άλλο ότι «θα έρθει μετά το σχολείο». Δεν είναι σαφές αν πρόκειται για το ίδιο άτομο, καθώς στις ΗΠΑ ο όρος «school» χρησιμοποιείται μερικές φορές και για το κολέγιο.