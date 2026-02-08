Όταν ο Επστάιν έστειλε στο παλάτι του Μπάκιγχαμ νεαρό μοντέλο από τη Ρουμανία σε μυστικό δείπνο με τον Άντριου
Email αποκαλύπτουν πώς ο πρίγκιπας Άντριου φιλοξένησε τον καταδικασμένο παιδόφιλο στο Παλάτι, την περίοδο που η βασίλισσα Ελισάβετ απουσίαζε στο Μπαλμόραλ – «Ήσουν τέλεια και ο Άντριου σε θεώρησε όμορφη» έγραψε ο Επστάιν στο μοντέλο
Νέες αποκαλύψεις για τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου και τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Επστάιν περιλαμβάνονται σε νέα email που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.
Σύμφωνα με τη Mail on Sunday, η αλληλογραφία δείχνει ότι ο Άντριου φιλοξένησε τον Επστάιν και τέσσερις γυναίκες στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, την περίοδο που η βασίλισσα Ελισάβετ απουσίαζε στο Μπαλμόραλ. Ανάμεσά τους ήταν ένα νεαρό μοντέλο από το Βουκουρέστι και ακόμη μία γυναίκα από τη Ρωσία.
Ο Επστάιν περιέγραψε τη Ρουμάνα γυναίκα, η οποία ήταν στα 20 της χρόνια, ως «πολύ χαριτωμένη» και της είπε ότι ήταν «τέλεια», προσθέτοντας ότι ο Άντριου τη θεώρησε «όμορφη».
Σε email προς τον Άντριου, ο καταδικασμένος παιδόφιλος έγραψε για τη βραδιά: «Πολύ διασκεδαστικά, περισσότερα αργότερα». «Ναι, παρακαλώ!», απάντησε ο τότε πρίγκιπας.
Παράλληλα, τίθενται νέα ερωτήματα για το τι γνώριζαν όσοι βρίσκονται στη βασιλική αυλή για τις επαφές του με τον Επστάιν και το δίκτυο των νεαρών γυναικών που φέρεται να κινούνταν σε βασιλικές κατοικίες.
Ο συγγραφέας βασιλικών θεμάτων Άντριου Λάουνι δήλωσε ότι υπάρχουν «ισχυροί λόγοι» για να επανεξεταστεί η υπόθεση από τη βρετανική αστυνομία. Όπως ανέφερε, το Μπάκιγχαμ διαθέτει καταλόγους επισκεπτών και οφείλει να συνεργαστεί με τις αρχές.
Οι αποκαλύψεις έρχονται να προστεθούν στο ντόμινο εξελίξεων που προκάλεσαν τα αρχεία Επστάιν, τα οποία έχουν φέρει στο στόχαστρο και πρόσωπα της βρετανικής πολιτικής σκηνής. Ανάμεσά τους και ο πρώην υπουργός και πρέσβης Πίτερ Μάντελσον.
Έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης δείχνουν ότι ο Άντριου είχε οργανώσει ιδιωτικό δείπνο με τον Επστάιν και τρεις γυναίκες στο Μπάκιγχαμ τον Σεπτέμβριο του 2010 υποσχόμενος «πολλή ιδιωτικότητα». Το δείπνο έγινε λίγο πάνω από έναν χρόνο μετά την αποφυλάκιση του Επστάιν, που είχε καταδικαστεί για προσέλκυση ανηλίκου σε πορνεία.
Τα αρχεία δείχνουν ότι η Ρουμάνα γυναίκα προστέθηκε τελευταία στιγμή στη λίστα των καλεσμένων, ύστερα από email του Επστάιν προς τον Άντριου στις 27 Σεπτεμβρίου 2010, στο οποίο ζητούσε να «προστεθεί μία ακόμη», περιγράφοντάς την ως «Μία Ρουμάνα, πολύ χαριτωμένη». «Κανένα πρόβλημα» απάντησε ο Άντριου.
Πιέσεις για έναρξη ποινικής έρευνας σε βάρος του ΆντριουΑσαφές είναι μέχρι στιγμής αν η νεαρή Ρουμάνα έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον Τζέφρι Επστάιν. Ωστόσο, οι νέες αποκαλύψεις αναζωπυρώνουν τις πιέσεις προς τη Μητροπολιτική Αστυνομία για την έναρξη ποινικής έρευνας σε βάρος του Άντριου.
Τι δείχνουν τα email
Τα αρχεία δείχνουν ότι η Ρουμάνα γυναίκα προστέθηκε τελευταία στιγμή στη λίστα των καλεσμένων, ύστερα από email του Επστάιν προς τον Άντριου στις 27 Σεπτεμβρίου 2010, στο οποίο ζητούσε να «προστεθεί μία ακόμη», περιγράφοντάς την ως «Μία Ρουμάνα, πολύ χαριτωμένη». «Κανένα πρόβλημα» απάντησε ο Άντριου.
Η γυναίκα συνάντησε τον Επστάιν στο σπίτι της Γκισλέιν Μάξγουελ στο Μπελγκράβια και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.
Το σπίτι είναι το μέρος όπου η Βιρτζίνια Τζιούφρε είχε καταγγείλει σεξουαλική επαφή με τον Άντριου το 2001. Ο τελευταίος διαψεύδει τους ισχυρισμούς.
Η γυναίκα, η οποία τότε ήταν στα 20 της χρόνια, είχε γνωρίσει τον Επστάιν το 2008 στο Βουκουρέστι, όταν ήταν ακόμη φοιτήτρια.
Σύμφωνα με την αλληλογραφία, ο Επστάιν τη βοήθησε οικονομικά, καλύπτοντας μεταξύ άλλων ενοίκιο και οδοντιατρικά έξοδα, ενώ φέρεται να παρενέβη και για την επαγγελματική της αποκατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Από τα έγγραφα δεν προκύπτει τι συνέβη κατά τη διάρκεια του δείπνου.
Ωστόσο, ο Επστάιν έγραψε σε email στον Άντριου: «Πολύ διασκεδαστικά». Από την πλευρά της, η γυναίκα χαρακτήρισε την εμπειρία «μοναδική στη ζωή της», ευχαριστώντας τον χρηματιστή, ο οποίος της υπενθύμισε ότι παραλίγο να αρνηθεί την πρόσκληση επειδή δεν της άρεσαν τα τζιν που φορούσε.
«Ήσουν τέλεια και ο Άντριου σε θεώρησε όμορφη. Κανένας άντρας δεν κοιτάζει τα ρούχα σου, βλέπουν μέσα από αυτά», της έγραψε.
