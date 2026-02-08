Όταν ο Επστάιν έστειλε στο παλάτι του Μπάκιγχαμ νεαρό μοντέλο από τη Ρουμανία σε μυστικό δείπνο με τον Άντριου

Επστάιν

Το μοντέλο από τη Ρουμανία που προσκλήθηκε στο Μπάκιγχαμ

Η γυναίκα συνάντησε τονστο σπίτι της Γκισλέιν Μάξγουελ στο Μπελγκράβια και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.Το σπίτι είναι το μέρος όπου η Βιρτζίνια Τζιούφρε είχε καταγγείλει σεξουαλική επαφή με τον Άντριου το 2001. Ο τελευταίος διαψεύδει τους ισχυρισμούς.Η γυναίκα, η οποία τότε ήταν στα 20 της χρόνια, είχε γνωρίσει τοντο 2008 στο Βουκουρέστι, όταν ήταν ακόμη φοιτήτρια.Σύμφωνα με την αλληλογραφία, οτη βοήθησε οικονομικά, καλύπτοντας μεταξύ άλλων ενοίκιο και οδοντιατρικά έξοδα, ενώ φέρεται να παρενέβη και για την επαγγελματική της αποκατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο.Από τα έγγραφα δεν προκύπτει τι συνέβη κατά τη διάρκεια του δείπνου.Ωστόσο, οέγραψε σε email στον Άντριου: «Πολύ διασκεδαστικά». Από την πλευρά της, η γυναίκα χαρακτήρισε την εμπειρία «μοναδική στη ζωή της», ευχαριστώντας τον χρηματιστή, ο οποίος της υπενθύμισε ότι παραλίγο να αρνηθεί την πρόσκληση επειδή δεν της άρεσαν τα τζιν που φορούσε.«Ήσουν τέλεια και ο Άντριου σε θεώρησε όμορφη. Κανένας άντρας δεν κοιτάζει τα ρούχα σου, βλέπουν μέσα από αυτά», της έγραψε.