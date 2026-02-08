Reuters: Ο Ντόναλντ Τραμπ πανηγύρισε σχεδόν 20 φορές ότι νίκησε τον πληθωρισμό αλλά η ακρίβεια παραμένει

Ως τον βασικό αγγελιοφόρο των Ρεπουμπλικανών
για το κόστος ζωής έχει πλασάρει εαυτόν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ,
λίγους μήνες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ωστόσο, ανασκόπηση των ομιλιών του από το Reuters, δείχνει ότι αν και ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ο πληθωρισμός έχει νικηθεί, δεν αναγνωρίζει παρά σπάνια την πίεση που συνεχίζουν να βιώνουν πολλοί Αμερικανοί.
Σε πέντε ομιλίες για την οικονομία από τον Δεκέμβριο, ο Τραμπ
υποστήριξε σχεδόν 20 φορές ότι ο πληθωρισμός έχει νικηθεί ή έχει μειωθεί δραστικά και περίπου 30 φορές ότι οι τιμές πέφτουν. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν συμβαδίζουν ούτε με τα οικονομικά δεδομένα, ούτε με την καθημερινή εμπειρία των ψηφοφόρων. Μεγάλο μέρος του υπόλοιπου χρόνου αφιερώθηκε σε παράπονα και άσχετα θέματα, όπως η μετανάστευση, αν η Σομαλία είναι χώρα και επιθέσεις σε πολιτικούς αντιπάλους.
Παρά τις διακηρύξεις, η ακρίβεια παραμένει
Οι ομιλίες δείχνουν έναν πρόεδρο που δυσκολεύεται να γεφυρώσει την απόσταση μεταξύ του ισχυρισμού του ότι έλυσε το πρόβλημα του κόστους ζωής και του πληθωρισμού
στο 3% τον τελευταίο χρόνο αλλά και την εμπειρία των καταναλωτών. Η τιμή του κιμά έχει αυξηθεί κατά 18% από τότε που ανέλαβε καθήκοντα πριν από έναν χρόνο, ενώ ο αλεσμένος καφές κατά 29%.
Σύμβουλοι των Ρεπουμπλικανών δήλωσαν στο Reuters ότι τα αντιφατικά μηνύματα για το κορυφαίο ζήτημα των ψηφοφόρων ενέχουν τον κίνδυνο δημιουργίας κενού αξιοπιστίας για τον ίδιο και το κόμμα, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, όπου θα κριθεί ο έλεγχος του Κογκρέσου. Δημοσκοπήσεις δείχνουν βαθιά δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για τη διαχείριση της οικονομίας.
«Δεν μπορεί να συνεχίσει να διατυπώνει ισχυρισμούς που είναι αποδεδειγμένα ψευδείς, ιδίως εις βάρος Ρεπουμπλικανών σε ανταγωνιστικές έδρες της Βουλής ή της Γερουσίας», είπε Ρεπουμπλικανός στρατηγικός σύμβουλος Ρομπ Γκόντφρεϊ και πρόσθεσε ότι ο Τραμπ «πρέπει να είναι πειθαρχημένος και συγκεντρωμένος».
«Δεν περνά το μήνυμα προς τα έξω»
Πηγή κοντά στον Λευκό Οίκο ανέφερε ότι ο πρόεδρος χρειάζεται να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στο ζήτημα της προσιτότητας, και μάλιστα μέσω προσωπικών επισκέψεων σε κρίσιμες περιφέρειες. «Πρέπει να βγάλει το μήνυμα προς τα έξω, γιατί δεν περνά», είπε, υπό καθεστώς ανωνυμίας.
Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κους Ντεσάι
δήλωσε ότι η έμφαση του Τραμπ στη μετανάστευση συνδέεται άμεσα με το επιχείρημά του πως η παράτυπη μετανάστευση επιβαρύνει την οικονομία, «υπερφορτώνοντας τις δημόσιες υπηρεσίες, διαταράσσοντας την επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω του εγκλήματος, πλημμυρίζοντας τις αγορές κατοικίας και πιέζοντας προς τα κάτω τους μισθούς».
Ο Τραμπ έχει επίσης επανειλημμένα τονίσει ότι μένει πολλή δουλειά για να διορθωθεί το οικονομικό χάος που, όπως λέει, κληρονόμησε από τον Δημοκρατικό προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν.
Παρεκτροπές από το μήνυμα
Σύμφωνα με την ανάλυση του Reuters, όταν δεν διακήρυττε τη νίκη κατά του πληθωρισμού, ο Τραμπ αφιέρωνε σχεδόν τον μισό χρόνο ομιλιών του σε παράπονα και άλλα ζητήματα. Σε περίπου πέντε ώρες ομιλιών, πέρασε σχεδόν δύο ώρες σε περίπου 20 θέματα άσχετα με τις τιμές. Κορυφαίο από αυτά ήταν η παράτυπη μετανάστευση (30-40 λεπτά συνολικά).