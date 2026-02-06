Στέλεχος των μυστικών υπηρεσιών του στρατού και συνομιλητής του Πριγκόζιν ο Ρώσος στρατηγός που πυροβόλησαν στη Μόσχα

Πρόσωπο με πλούσιο «βιογραφικό» δράστης στο παρασκήνιο του πολέμου της Ουκρανίας, αλλά και στη Συρία - Στόχος κυρώσεων ΗΠΑ για τις εκλογές του 2016 και από την ΕΕ για τη δηλητηρίαση του Σκρίπαλ