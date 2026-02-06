Λαβρόφ: Η επίθεση κατά του Αλεξέγεφ δείχνει την πρόθεση του Κιέβου να τορπιλίσει τις συνομιλίες
ΚΟΣΜΟΣ
Σεργκέι Λαβρόφ Απόπειρα δολοφονίας Στρατιωτικός

Λαβρόφ: Η επίθεση κατά του Αλεξέγεφ δείχνει την πρόθεση του Κιέβου να τορπιλίσει τις συνομιλίες

Μέχρι στιγμής, κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για το συμβάν

Λαβρόφ: Η επίθεση κατά του Αλεξέγεφ δείχνει την πρόθεση του Κιέβου να τορπιλίσει τις συνομιλίες
5 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με την απόπειρα δολοφονίας ανώτατου Ρώσου στρατιωτικού αξιωματούχου.

Όπως τόνισε κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον υπουργό Εξωτερικών της Ελβετίας, το περιστατικό δεν ήταν τυχαίο, αλλά συνιστούσε σκόπιμη ενέργεια εκ μέρους της ουκρανικής ηγεσίας με στόχο να υπονομευθούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες.

Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς σημειώθηκε μία ημέρα μετά τις συνομιλίες που είχαν ρωσικές και ουκρανικές αντιπροσωπείες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Αμπού Ντάμπι.

Μέχρι στιγμής, κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για το συμβάν.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης