Λαβρόφ: Η επίθεση κατά του Αλεξέγεφ δείχνει την πρόθεση του Κιέβου να τορπιλίσει τις συνομιλίες
Μέχρι στιγμής, κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για το συμβάν
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με την απόπειρα δολοφονίας ανώτατου Ρώσου στρατιωτικού αξιωματούχου.
Όπως τόνισε κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον υπουργό Εξωτερικών της Ελβετίας, το περιστατικό δεν ήταν τυχαίο, αλλά συνιστούσε σκόπιμη ενέργεια εκ μέρους της ουκρανικής ηγεσίας με στόχο να υπονομευθούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες.
Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς σημειώθηκε μία ημέρα μετά τις συνομιλίες που είχαν ρωσικές και ουκρανικές αντιπροσωπείες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Αμπού Ντάμπι.
