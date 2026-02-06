Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
«Αληθινός φίλος, μαχητής και νικητής»: Ο Τραμπ στηρίζει ανοικτά τον Ορμπάν ενόψει των εκλογών στην Ουγγαρία
Οι κοινοβουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία θα γίνουν στις 12 Απριλίου, υπολείπεται αρκετά ο Ορμπάν στις δημοσκοπήσεις
Την υποστήριξή του στον Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος αντιμετωπίζει την πιο σοβαρή πρόκληση για την εξουσία του στην Ουγγαρία σε πάνω από μια δεκαετία, στις κοινοβουλευτικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τον Απρίλιο, εξέφρασε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ.
«Ο Βίκτορ Όρμπαν είναι ένας αληθινός φίλος, μαχητής και νικητής, και έχει την πλήρη και απόλυτη υποστήριξή μου για την επανεκλογή του ως πρωθυπουργού της Ουγγαρίας», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social.
Οι σχέσεις μεταξύ Βουδαπέστης και Ουάσιγκτον έχουν φτάσει σε «νέα ύψη συνεργασίας και θεαματικών επιτευγμάτων» υπό τους δύο ηγέτες, έγραψε ο Τραμπ.
Η υποστήριξη του Τραμπ προς τον Όρμπαν είναι σύμφωνη με την Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας των ΗΠΑ που παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο, στην οποία η κυβέρνηση Τραμπ δεσμεύτηκε να ενισχύσει τα «πατριωτικά ευρωπαϊκά κόμματα».
Ο Όρμπαν είναι στενός σύμμαχος του Τραμπ και ήταν από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που υποστήριξαν την υποψηφιότητά του για την προεδρία το 2016. Το εθνικιστικό κόμμα Fidesz του Όρμπαν έχει γίνει πρότυπο για τους λαϊκιστές του κινήματος MAGA, ειδικά για την σκληρή στάση του απέναντι στα δικαιώματα των μειονοτήτων και τη μετανάστευση.
Δείγμα της σχέσης που τους συνδέει, είναι το γεγονός πως ο Τραμπ συμφώνησε με τον Ούγγρο πρωθυπουργό σχετικά με την απόφαση της Βουδαπέστης να συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, ακόμη και όταν η Ευρώπη προσπάθησε να μειώσει την εξάρτησή της από τις ενεργειακές προμήθειες της Μόσχας. Έτσι, ο Λευκός Οίκος έδωσε στην Ουγγαρία εξαίρεση ενός έτους από τις αμερικανικές κυρώσεις για την αγορά ρωσικού πετρελαίου.
Οι κοινοβουλευτικές εκλογές της Ουγγαρίας στις 12 Απριλίου ενδέχεται να θέσουν υπό αμφισβήτηση τη μακροχρόνια εξουσία του Όρμπαν, εν μέσω μακροχρόνιων επικρίσεων για την υπονόμευση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Απέναντί του βρίσκεται ο πρώην σύμμαχός το που μετατράπηκε σε εχθρό, Πέτερ Μάγιαρ, ο οποίος ηγείται του κόμματος της αντιπολίτευσης Tisza, το οποίο προηγείται κατά 12 μονάδες στις δημοσκοπήσεις.
Οι εκλογές στην Ουγγαρία, με πληθυσμό 9,6 εκατομμυρίων, αποτελούν τις πιο σημαντικές στην Ευρώπη φέτος. Ο Όρμπαν έχει γίνει ένας βασικός παράγοντας αναστάτωσης στην ΕΕ, συγκρουόμενος συχνά με τις Βρυξέλλες και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σχετικά με την υποστήριξη προς την Ουκρανία, τα δικαιώματα των LGBTQ+ και τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.
( @realDonaldTrump - Truth Social Post )— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) February 5, 2026
( Donald J. Trump - Feb 05 2026, 12:59 PM ET )
Highly Respected Prime Minister of Hungary, Viktor Orbán, is a truly strong and powerful Leader, with a proven track record of delivering phenomenal results. He figh… pic.twitter.com/OYdeQvM8mu
