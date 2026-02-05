Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
O Τραμπ παίζει τα ρέστα του για τον Όρμπαν: «Δεν θα αφήσει ποτέ τον σπουδαίο λαό της Ουγγαρίας»
Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την "πλήρη και αμέριστη στήριξή" του στον Όρμπαν ενόψει των βουλευτικών εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για τις 12 Απριλίου
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι προσφέρει την "πλήρη και αμέριστη στήριξή" του στον Ούγγρο εθνικιστή πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, με τον οποίο διατηρεί στενές σχέσεις, ενόψει των βουλευτικών εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για τις 12 Απριλίου.
"Ο Βίκτορ Όρμπαν είναι ένας πραγματικός φίλος, ένας αγωνιστής και ένας νικητής, και έχει την πλήρη και αμέριστη υποστήριξή μου για την επανεκλογή του ως πρωθυπουργός της Ουγγαρίας - ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΕΙ ΠΟΤΕ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΛΑΟ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ", έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο δίκτυό του Truth Social.
Κρατώντας τα ηνία της Ουγγαρίας εδώ και σχεδόν 16 χρόνια, ο Όρμπαν είναι πίσω στις ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις εδώ και μήνες με φόντο την οικονομική στασιμότητα, την αυξανομένη δυσαρέσκεια για δημόσιες υπηρεσίες και τα σκάνδαλα που συνδέονται με την προστασία της παιδικής ηλικίας.
Το κόμμα του Fidesz βρίσκεται πίσω από τον σχηματισμό Tisza του Πέτερ Μαγιάρ, ενός πρώην μέλους του κόμματος του Όρμπαν που έγινε ένας από τους πιο δριμείς επικριτές του, και μέσα σε διάστημα ενάμιση χρόνου κατάφερε να ενώσει την ψήφο της αντιπολίτευσης.
Ο Βίκτορ Όρμπαν είναι ένας από τους ελάχιστους Ευρωπαίους ηγέτες που διατηρούν στενές σχέσεις ταυτόχρονα με τον Αμερικανό πρόεδρο και με τον Ρώσο προεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Αντιθέτως, διατηρεί ταραχώδεις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία κατηγορεί ότι ενθαρρύνει τον πόλεμο στην Ουκρανία.
