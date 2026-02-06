Ξεκίνησαν οι άμεσες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν στο Ομάν

Νωρίτερα, έγιναν

μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με τον υπουργό Εξωτερικών της οικοδέσποινας χώρας,

να πραγματοποιεί διαδοχικές και ξεχωριστές συναντήσεις με τους επικεφαλής των δύο αντιπροσωπειών, στο πλαίσιο προσπαθειών για την επανέναρξη της διπλωματικής διαδικασίας.





Δημοσιογράφοι του Associated Press παρακολούθησαν αυτοκινητοπομπή αμερικανικών οχημάτων να εισέρχεται σε παλάτι στα περίχωρα της Μουσκάτ, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης, με ένα από τα οχήματα να φέρει αμερικανικές σημαίες. Νωρίτερα είχαν φθάσει στον ίδιο χώρο τα οχήματα που μετέφεραν τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, ενώ η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι ο Αραγτσί συναντήθηκε με τον αλ Μπουσαΐντι και στη συνέχεια η αυτοκινητοπομπή αποχώρησε προς ξενοδοχείο κοντά στο αεροδρόμιο, όπου διαμένει η ιρανική αποστολή.