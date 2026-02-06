Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Κλιμακώνεται η απεργία στη μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ της Τουρκίας: Συλλήψεις, απολύσεις και μποϊκοτάζ
Εργαζόμενοι και συνδικαλιστές έξω από τη βίλα του βασικού μετόχου της Migros στο Μπεϊκόζ της Κωνσταντινούπολης - Το κύμα αλληλεγγύης προς τους εργαζομένους έχει οδηγήσει σε πανεθνικό μποϊκοτάζ με το σύνθημα #MigrosBoykot
Η κινητοποίηση κλιμακώθηκε ραγδαία και εισήλθε σήμερα στη 15η ημέρα της, με απεργιακές δράσεις σε περισσότερες από 10 αποθήκες, σε 7 επαρχίες της χώρας.
Κινητοποίηση έξω από το σπίτι του ιδιοκτήτη του ομίλου
Στο αποκορύφωμα της έντασης, εργαζόμενοι και συνδικαλιστές κατευθύνθηκαν στη βίλα του ιδιοκτήτη του ομίλου Anadolu και βασικού μετόχου της Migros, του Τουντζάι Οζιλχάν, στο Μπεϊκόζ της Κωνσταντινούπολης.
Η πρόεδρος του συνδικάτου DGD-SEN Νεσλιχάν Ατζάρ δήλωσε: «Είμαστε εδώ και δεν πρόκειται να βρει γαλήνη ο Οζιλχάν, ο οποίος πηγαίνει διακοπές για σκι με την περιουσία του δισεκατομμυρίων δολαρίων ενώ εμείς λιμοκτονούμε!».
Η αστυνομία επενέβη συλλαμβάνοντας και περνώντας χειροπέδες σε περίπου 100 εργαζομένους και συνδικαλιστικά στελέχη, ενώ καταγγέλλεται απαγόρευση κάλυψης του περιστατικού από τα μέσα ενημέρωσης.
Από τους συλληφθέντες, 59 από τους 60 αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις καταθέσεις τους, με συνδικαλιστικές πηγές να καταγγέλλουν πρωτοφανή κινητοποίηση δυνάμεων ασφαλείας για την «προστασία του εργοδότη».
Οι εργαζόμενοι δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.
100 Migros depo işçisi gözaltına alınmıştı:— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) February 4, 2026
Depo işçileri yeniden Migros patronu Tuncay Özilhan’ın evinin önünde:
''Aileyiz' dediler hakkımızı yediler!''https://t.co/O8a6rtHhbs pic.twitter.com/4mLPTYSlp7
Αιτήματα εργαζομένων
Τα βασικά αιτήματα των εργαζομένων περιλαμβάνουν καθαρές αυξήσεις μισθών 50%, πλήρη καταβολή μπόνους, ίσα δικαιώματα με τους υπαλλήλους των καταστημάτων, μόνιμη απασχόληση και συμμόρφωση του ομίλου στις φορολογικές του υποχρεώσεις.
Την επόμενη ημέρα, η εταιρεία προχώρησε σε απολύσεις από 141 έως 300 εργαζομένων που συνέχισαν την απεργία για «επίμονη άρνηση εκτέλεσης καθηκόντων».
Στο κέντρο διανομής του Εσένγιουρτ στην Κωνσταντινούπολη, απολυμένοι εργαζόμενοι αποκλείστηκαν από την είσοδο και απάντησαν καταλαμβάνοντας την αποθήκη και οργανώνοντας καθιστική διαμαρτυρία, γεγονός που οδήγησε σε νέα επέμβαση των αρχών.
Grev yapan Migros işçi:— Etkili Haber Yeni Sayfa (@etkilihaberyeni) January 31, 2026
"Tüm market işçilerine çağrı yapıyorum. Kaldır kafanı, ayağa dikil. Her yer 28-30 bin lira veriyor. Burası asgari ücret cehennemi. Kaybecek neyimiz var?
Biz köyden buraya karnımız doysun diye geldik, daha sefil bir haldeyiz."pic.twitter.com/ylAlNOFgwK
#MigrosBoykot
Η κινητοποίηση πυροδότησε κύμα αλληλεγγύης και πανεθνικό μποϊκοτάζ με το σύνθημα #MigrosBoykot.
Στο μποϊκοτάζ προσχώρησε και ο επικεφαλής της τουρκικής πλατφόρμας λιανοπωλητών καπνού Οζγκιούρ Αϊμπάς, δηλώνοντας: «…στα περίπτερα, τα καταστήματα, τους λιανοπωλητές και όλα τα καταστήματά μας, δεν θα είναι διαθέσιμα προϊόντα μπύρας Efes [η οποία ανήκει στον όμιλο Anadolu Group]».
Η υπόθεση έφτασε και στο κοινοβούλιο, με τη βουλευτή του κόμματος DEM Περιχάν Κοτζά να καταθέτει ερώτηση προς τον υπουργό Εργασίας Βεντάτ Ισικχάν.
📣 İstanbul'da Migros kasalarını boşaltıyoruz!— Halkevleri (@ha1kev1eri) January 28, 2026
Memleketin dört bir yanında hakları için direnişe geçen, işten atılmakla tehtid edilen Migros depo işçilerinin çağrısına kulak verelim, Migros'u boykot edelim. #GaspçıMigros kaybedecek, direnen depo işçileri kazanacak! pic.twitter.com/RjdpmWqMWz
Στην κοινοβουλευτική παρέμβαση αμφισβητείται η νομιμότητα των απολύσεων και καταγγέλλεται η χρήση του Κώδικα 49 ως εργαλείου «μαύρης λίστας», που στερεί από τους εργαζομένους αποζημιώσεις, επιδόματα ανεργίας και τη δυνατότητα εύρεσης νέας εργασίας.
Η σύγκρουση στη Migros έχει εξελιχθεί σε μείζον κοινωνικοοικονομικό ζήτημα. Ο αγώνας των εργαζομένων της Migros λαμβάνει υποστήριξη από ένα ευρύ φάσμα πολιτών και από ακαδημαϊκούς. Τριακόσιοι δέκα τέσσερις ακαδημαϊκοί, συμπεριλαμβανομένων καθηγητών, εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους προς τους εργαζόμενους.
Παράλληλα, 105 δικηγόροι υπέβαλαν μήνυση εναντίον του ιδιοκτήτη και της εταιρείας Migros.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr