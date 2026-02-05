Ο Τραμπ λέει ότι «έχει ανάγκη να κερδίζει τις εκλογές για το εγώ του»

«Έκαναν νοθεία στις δεύτερες εκλογές - Έπρεπε να τις κερδίσω, το χρειαζόμουν για το εγώ μου - Τώρα έχω πραγματικά μεγάλο εγώ» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος