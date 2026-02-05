«Ρομπέν των Δασών» στο Μόντρεαλ: Ακτιβιστές μπούκαραν σε σούπερ μάρκετ, έκλεψαν τρόφιμα και τα μοίρασαν σε δομές

Η ομάδα «Robins des Ruelles» δήλωσε ότι πρόκειται για πολιτική πράξη ενάντια στην ακρίβεια, ενώ η αστυνομία ερευνά την υπόθεση χωρίς συλλήψεις μέχρι στιγμής





Την ευθύνη ανέλαβε οργάνωση που αυτοαποκαλείται Robins des Ruelles («Ρομπέν των Σοκακιών»), η οποία ανέφερε ότι περίπου 60 άτομα, ορισμένα με καπέλα που θύμιζαν τον θρυλικό λαϊκό ήρωα, μπήκαν σε ένα κατάστημα, πήραν τρόφιμα και άλλα είδη και τα μοίρασαν σε «πολλά κοινοτικά ψυγεία της πόλης». Όπως υποστήριξαν, επρόκειτο για «πολιτική πράξη» ενάντια στην επισιτιστική ακρίβεια.







Το περιστατικό δεν ήταν το πρώτο. Τον Δεκέμβριο, μέλη της ίδιας ομάδας είχαν εισβάλει σε άλλο παντοπωλείο του Μόντρεαλ ντυμένα ως Άγιος Βασίλης και ξωτικά, αφαιρώντας τρόφιμα και αφήνοντάς τα τυλιγμένα ως «δώρα» κάτω από χριστουγεννιάτικο δέντρο σε κοντινό σημείο.







Το κόστος ζωής αποτελεί μείζον ζήτημα στον Καναδά. Σύμφωνα με στοιχεία που μετέδωσε το καναδικό δίκτυο CBC, οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 4,7% μεταξύ Νοεμβρίου 2024 και 2025, ποσοστό υπερδιπλάσιο του γενικού πληθωρισμού.



«Καθημερινά δουλεύουμε ασταμάτητα μόνο και μόνο για να μπορούμε να αγοράζουμε τρόφιμα από αυτά τα σούπερ μάρκετ που λειτουργούν με γνώμονα το κέρδος», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ομάδα, παραθέτοντας δήλωση μέλους της με το όνομα Φράνσις. «Όταν δύο δουλειές δεν αρκούν για να φας, να έχεις στέγη και να φροντίσεις την οικογένειά σου, τότε κάθε μέσο γίνεται θεμιτό», πρόσθεσε.



Κλείσιμο Les Soulèvements du Fleuve δείχνει σκηνές από την εισβολή στο κατάστημα Rachelle Béry, με πλάνα εναλλασσόμενα με τίτλους από την ταινία του 1938 The Adventures of Robin Hood. Στο υλικό φαίνονται άτομα με μάσκες να κινούνται στους διαδρόμους, να παίρνουν τρόφιμα, φάρμακα, σαπούνια και άλλα είδη, ενώ κάποιοι βάφουν με σπρέι κάμερες ασφαλείας εντός και εκτός του καταστήματος. Στο τέλος, ένα άτομο γράφει σε τοίχο το σύνθημα «F**k Les Profits».



Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Axel Tardieu (@axel.tardieu)



Η Sobeys, μητρική εταιρεία της Rachelle Béry, δεν είχε μέχρι στιγμής σχολιάσει το περιστατικό.



Ομάδα ακτιβιστών, οι οποίοι ήταν ντυμένοι «Ρομπέν των Δασών» μπούκαραν το βράδυ της Τρίτης σε κατάστημα τροφίμων στο Μόντρεαλ, αφαίρεσαν προϊόντα χωρίς να πληρώσουν και τα διένειμαν σε κοινοτικά ψυγεία της πόλης, σε μια συμβολική διαμαρτυρία για την αύξηση των τιμών των τροφίμων στον Καναδά.Την ευθύνη ανέλαβε οργάνωση που αυτοαποκαλείταιη οποία ανέφερε ότι περίπου 60 άτομα, ορισμένα με καπέλα που θύμιζαν τον θρυλικό λαϊκό ήρωα, μπήκαν σε ένα κατάστημα, πήραν τρόφιμα και άλλα είδη και τα μοίρασαν σε «πολλά κοινοτικά ψυγεία της πόλης». Όπως υποστήριξαν, επρόκειτο για «πολιτική πράξη» ενάντια στην επισιτιστική ακρίβεια.Το περιστατικό δεν ήταν το πρώτο. Τον Δεκέμβριο, μέλη της ίδιας ομάδας είχαν εισβάλει σε άλλο παντοπωλείο του Μόντρεαλ ντυμένα ως Άγιος Βασίλης και ξωτικά, αφαιρώντας τρόφιμα και αφήνοντάς τα τυλιγμένα ως «δώρα» κάτω από χριστουγεννιάτικο δέντρο σε κοντινό σημείο.Το κόστος ζωής αποτελεί μείζον ζήτημα στον Καναδά. Σύμφωνα με στοιχεία που μετέδωσε το καναδικό δίκτυο CBC, οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 4,7% μεταξύ Νοεμβρίου 2024 και 2025, ποσοστό υπερδιπλάσιο του γενικού πληθωρισμού.«Καθημερινά δουλεύουμε ασταμάτητα μόνο και μόνο για να μπορούμε να αγοράζουμε τρόφιμα από αυτά τα σούπερ μάρκετ που λειτουργούν με γνώμονα το κέρδος», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ομάδα, παραθέτοντας δήλωση μέλους της με το όνομα. «Όταν δύο δουλειές δεν αρκούν για να φας, να έχεις στέγη και να φροντίσεις την οικογένειά σου, τότε κάθε μέσο γίνεται θεμιτό», πρόσθεσε.Βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram η ακτιβιστική οργάνωσηδείχνει σκηνές από την εισβολή στο κατάστημαμε πλάνα εναλλασσόμενα με τίτλους από την ταινία του 1938Στο υλικό φαίνονται άτομα με μάσκες να κινούνται στους διαδρόμους, να παίρνουν τρόφιμα, φάρμακα, σαπούνια και άλλα είδη, ενώ κάποιοι βάφουν με σπρέι κάμερες ασφαλείας εντός και εκτός του καταστήματος. Στο τέλος, ένα άτομο γράφει σε τοίχο το σύνθημαΗ Sobeys, μητρική εταιρεία της Rachelle Béry, δεν είχε μέχρι στιγμής σχολιάσει το περιστατικό.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας του Μόντρεαλ, Ζαν Πιέρ Μπραμάντ, δήλωσε ότι οι αρχές άνοιξαν έρευνα για την κλοπή και τα γκράφιτι. Όπως είπε, κανείς δεν τραυματίστηκε και μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις. «Δεν γνωρίζουμε την ακριβή αξία των κλοπιμαίων», ανέφερε, εκτιμώντας ωστόσο ότι πρόκειται για «χιλιάδες δολάρια», εκτίμηση αντίστοιχη με αυτήν που δημοσίευσε η ίδια η ομάδα Robins des Ruelles. Πρόσθεσε ότι τα κλεμμένα είδη δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.



Για το χριστουγεννιάτικο περιστατικό του Δεκεμβρίου, ο ίδιος σημείωσε ότι η υπόθεση «παραμένει υπό διερεύνηση», χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής συλλήψεις.