«Γερές σαν βράχος» οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ, λέει ο Ταϊβανός ηγέτης μετά τη συνομιλία Σι Τζινπίνγκ-Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
Ταϊβάν Κίνα ΗΠΑ Σι Τζινπίνγκ Λάι Τσινγκ-Τε Ντόναλντ Τραμπ

Ο Tαϊβανός ηγέτης Λάι Τσινγκ-τε δήλωσε σήμερα πως η συνεργασία της Ταϊπέι με την Ουάσιγκτον «δεν θα αλλάξει», παρά την προειδοποίηση του κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στον Ντόναλντ Τραμπ να μην πουλάει όπλα στην Ταϊβάν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους την προηγουμένη.

«Οι σχέσεις ανάμεσα στην Ταϊβάν και τις ΗΠΑ είναι γερές σαν βράχος και όλα τα προγράμματα συνεργασίας συνεχίζονται και δεν θα αλλάξουν», είπε ο πρόεδρος Λάι σε δημοσιογράφος εξερχόμενος από εργοστάσιο υφασμάτων που επισκέφθηκε.

Ο Λάι Τσινγκ-τε επέμεινε πως «οι δεσμεύσεις» των ΗΠΑ στην Ταϊβάν «παραμένουν αμετάβλητες» κι ότι υπάρχουν «εξαίρετοι δίαυλοι επικοινωνίας» των δυο πλευρών, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Χθες ο πρόεδρος της Κίνας Σι προειδοποίησε τον ομόλογό του των ΗΠΑ Τραμπ πως η Ουάσιγκτον πρέπει να «δείξει σύνεση» στις πωλήσεις όπλων που κάνει στην Ταϊβάν, σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης.

Η νήσος Ταϊβάν και η ηπειρωτική Κίνα χωρίστηκαν πολιτικά στο τέλος του κινεζικού εμφυλίου πολέμου το 1949. Το Πεκίνο όμως συνεχίζει να θεωρεί το νησί επαρχία της που μένει να επανενωθεί με την υπόλοιπη χώρα και λέει πως επιδιώκει ειρηνική «επανένωση», αλλά χωρίς να έχει αποκλείσει ποτέ τη χρήση στρατιωτικής βίας.

Μολονότι δεν αναγνωρίζει επίσημα την Ταϊβάν, η Ουάσιγκτον είναι για δεκαετίες ο κυριότερος υποστηρικτής της νήσου σε διπλωματικό επίπεδο και ο κυριότερος προμηθευτής στρατιωτικού υλικού των ενόπλων δυνάμεών της.

Η νέα έκδοση της «στρατηγικής για την εθνική άμυνα» των ΗΠΑ, για το 2026, που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο από το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου, αναφέρει ότι η Ουάσιγκτον έχει σκοπό την «αποτροπή της Κίνας στην περιφέρεια Ινδο-Ειρηνικού διά της ισχύος», χωρίς να αναφέρεται ωστόσο ρητώς στην Ταϊβάν, όπως προηγούμενα τέτοια κείμενα.

