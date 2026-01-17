Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Αντιδρά η Ταϊβάν στην πτήση κινεζικού αναγνωριστικού drone στη Νότια Σινική Θάλασσα
Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν έκανε λόγο για «προκλητική και ανεύθυνη» ενέργεια – Το drone πετούσε στον αναέριο χώρο της Ταϊβάν για 8 λεπτά και σε ύψος εκτός του βεληνεκούς των αντιαεροπορικών όπλων
Ένα κινεζικό αναγνωριστικό drone πραγματοποίησε σήμερα μία σύντομη πτήση πάνω από τα νησιά Πράτας στη Νότια Σινική Θάλασσα που ελέγχονται από την Ταϊβάν, με το υπουργείο Άμυνας στην Ταϊπέι να χαρακτηρίζει την ενέργεια αυτή «προκλητική και ανεύθυνη».
Η Ταϊβάν που έχει δημοκρατική διακυβέρνηση, ενώ η Κίνα τη θεωρεί δική της περιοχή, αναφέρει κινεζική στρατιωτική δραστηριότητα γύρω της, σχεδόν σε καθημερινή βάση, συμπεριλαμβανομένων και των πτήσεων κινεζικών drones, τα οποία, σπανίως εισέρχονται στον εναέριο χώρο της.
Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν ανέφερε ότι το κινεζικό αναγνωριστικό drone εντοπίστηκε περίπου τα ξημερώματα σήμερα, να προσεγγίζει τα νησιά Πράτας, καθώς πετούσε στον εναέριο χώρο της Ταϊβάν για οκτώ λεπτά και σε ύψος εκτός του βεληνεκούς των αντιαεροπορικών όπλων.
