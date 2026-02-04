Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Η Ιταλία απέτρεψε ρωσικές κυβερνοεπιθέσεις που στόχευαν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
Στόχευαν δομές του υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και διαδικτυακές υποδομές που συνδέονται με τους Αγώνες
Σειρά κυβερνοεπιθέσεων που στόχευαν δομές του υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και διαδικτυακές υποδομές που συνδέονται με τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως ξενοδοχεία στην Κορτίνα, αποτράπηκαν έγκαιρα, σύμφωνα με τις ιταλικές Αρχές.
Όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, οι χάκερ ήταν έτοιμοι να περάσουν σε δράση, ωστόσο οι επιθέσεις «εξουδετερώθηκαν», ενώ έκανε λόγο για ενέργειες «ρωσικής προέλευσης». Ο ίδιος τόνισε ότι η αποτροπή των επιθέσεων κατέστη δυνατή χάρη και στη δουλειά που έχει γίνει στη γενική διεύθυνση του υπουργείου, στο πλαίσιο της πρόσφατης μεταρρύθμισης. «Η κυβερνοασφάλεια είναι πλέον κρίσιμης σημασίας. Είμαι πολύ ικανοποιημένος και, φυσικά, έχουμε ενημερώσει όλες τις αρμόδιες Aρχές» ανέφερε.
Παράλληλα, την ευθύνη για κυβερνοεπίθεση που έπληξε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων στην Κορτίνα ανέλαβε η φιλορωσική ομάδα χάκερ Noname057(16). Όπως και σε προηγούμενες περιπτώσεις, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο DDoS, η οποία προκαλεί υπερφόρτωση ενός ιστότοπου μέσω μαζικών αιτημάτων πρόσβασης, με αποτέλεσμα να καθίσταται προσωρινά μη λειτουργικός.
Οι διαδικτυακές υπηρεσίες του ξενοδοχείου παρέμειναν εκτός λειτουργίας για σύντομο χρονικό διάστημα, ωστόσο αποκαταστάθηκαν από τους τεχνικούς και η ιστοσελίδα είναι πλέον κανονικά προσβάσιμη.
