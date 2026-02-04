Η Ιταλία απέτρεψε ρωσικές κυβερνοεπιθέσεις που στόχευαν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Ιταλία Κυβερνοεπιθέσεις

Η Ιταλία απέτρεψε ρωσικές κυβερνοεπιθέσεις που στόχευαν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Στόχευαν δομές του υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και διαδικτυακές υποδομές που συνδέονται με τους Αγώνες

Η Ιταλία απέτρεψε ρωσικές κυβερνοεπιθέσεις που στόχευαν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σειρά κυβερνοεπιθέσεων που στόχευαν δομές του υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και διαδικτυακές υποδομές που συνδέονται με τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως ξενοδοχεία στην Κορτίνα, αποτράπηκαν έγκαιρα, σύμφωνα με τις ιταλικές Αρχές.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, οι χάκερ ήταν έτοιμοι να περάσουν σε δράση, ωστόσο οι επιθέσεις «εξουδετερώθηκαν», ενώ έκανε λόγο για ενέργειες «ρωσικής προέλευσης». Ο ίδιος τόνισε ότι η αποτροπή των επιθέσεων κατέστη δυνατή χάρη και στη δουλειά που έχει γίνει στη γενική διεύθυνση του υπουργείου, στο πλαίσιο της πρόσφατης μεταρρύθμισης. «Η κυβερνοασφάλεια είναι πλέον κρίσιμης σημασίας. Είμαι πολύ ικανοποιημένος και, φυσικά, έχουμε ενημερώσει όλες τις αρμόδιες Aρχές» ανέφερε.

Παράλληλα, την ευθύνη για κυβερνοεπίθεση που έπληξε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων στην Κορτίνα ανέλαβε η φιλορωσική ομάδα χάκερ Noname057(16). Όπως και σε προηγούμενες περιπτώσεις, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο DDoS, η οποία προκαλεί υπερφόρτωση ενός ιστότοπου μέσω μαζικών αιτημάτων πρόσβασης, με αποτέλεσμα να καθίσταται προσωρινά μη λειτουργικός.

Οι διαδικτυακές υπηρεσίες του ξενοδοχείου παρέμειναν εκτός λειτουργίας για σύντομο χρονικό διάστημα, ωστόσο αποκαταστάθηκαν από τους τεχνικούς και η ιστοσελίδα είναι πλέον κανονικά προσβάσιμη.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης