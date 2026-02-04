Ήμουν ανόητος που πέρασα χρόνο με τον Επστάιν, μετανιώνω που τον γνώρισα, λέει ο Μπιλ Γκέιτς
Ήμουν ανόητος που πέρασα χρόνο με τον Επστάιν, μετανιώνω που τον γνώρισα, λέει ο Μπιλ Γκέιτς

Μιλώντας στο αυστραλιανό δίκτυο 9 News Australia, ο δισεκατομμυριούχος δήλωσε ότι οι επαφές του με τον Επστάιν περιορίστηκαν σε δείπνα

Ήμουν ανόητος που πέρασα χρόνο με τον Επστάιν, μετανιώνω που τον γνώρισα, λέει ο Μπιλ Γκέιτς
Ο Μπιλ Γκέιτς δήλωσε ότι ήταν «ανόητος» που πέρασε χρόνο με τον Τζέφρι Επστάιν, τονίζοντας ότι μετανιώνει για κάθε επαφή που είχε μαζί του. Μάλιστα, υποστήριξε οτι το email που περιλαμβάνεται σε πρόσφατα έγγραφα τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα δεν στάλθηκε ποτέ σε εκείνον.

Ο ίδιος φαίνεται να αναφέρεται σε email του Ιουλίου του 2013, το οποίο ήταν γραμμένο σαν να απευθυνόταν στον ίδιο, με την προσφώνηση «dear bill», αλλά είχε αποδέκτη τον ίδιο τον Επστάιν. Σε αυτό, ο Επστάιν κατηγορεί τον Γκέιτς ότι αγνόησε τη φιλία τους και κάνει αναφορά σε «σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα», ενώ ισχυρίζεται ότι του ζητήθηκε να προμηθεύσει αντιβιοτικά για να δοθούν κρυφά στη τότε σύζυγό του, Μελίντα Φρεντς Γκέιτς.

Σε συνέντευξή του στην Αυστραλία, ο δισεκατομμυριούχος ανέφερε ότι το επίμαχο email δεν στάλθηκε ποτέ, υποστηρίζοντας πως ο Επστάιν το είχε γράψει στον εαυτό του. «Προφανώς, ο Τζέφρι έγραψε ένα email στον εαυτό του. Δεν εστάλη ποτέ και δεν γνωρίζω ποια ήταν η σκέψη του» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Γκέιτς πρόσθεσε ότι μετανιώνει για κάθε στιγμή που πέρασε μαζί του: «Ήμουν ένας από τους πολλούς που μετανιώνουν που τον γνώρισαν» δήλωσε.

Μιλώντας στο αυστραλιανό δίκτυο 9 News Australia, ο Γκέιτς δήλωσε ότι οι επαφές του με τον Επστάιν περιορίστηκαν σε δείπνα. Όπως είπε, δεν επισκέφθηκε ποτέ το ιδιωτικό νησί του και δεν είχε καμία επαφή με γυναίκες. «Όσο περισσότερα στοιχεία βγαίνουν στη δημοσιότητα, τόσο πιο ξεκάθαρο γίνεται ότι, παρότι η επαφή αυτή ήταν λάθος, δεν είχε καμία σχέση με τέτοιου είδους συμπεριφορές», σημείωσε.
