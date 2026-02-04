Ήμουν ανόητος που πέρασα χρόνο με τον Επστάιν, μετανιώνω που τον γνώρισα, λέει ο Μπιλ Γκέιτς

που περιλαμβάνεται σε πρόσφατα έγγραφα τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα

Ο ίδιος φαίνεται να αναφέρεται σε email του Ιουλίου του 2013, το οποίο ήταν γραμμένο σαν να απευθυνόταν στον ίδιο, με την προσφώνηση «dear bill», αλλά είχε αποδέκτη τον ίδιο τον Επστάιν. Σε αυτό, ο Επστάιν κατηγορεί τον Γκέιτς ότι αγνόησε τη φιλία τους και κάνει αναφορά σε «σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα», ενώ ισχυρίζεται ότι του ζητήθηκε να προμηθεύσει αντιβιοτικά για να δοθούν κρυφά στη τότε σύζυγό του, Μελίντα Φρεντς Γκέιτς.



