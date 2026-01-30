Ο Επστάιν έγραφε σε e-mail ότι ο Μπιλ Γκέιτς κόλλησε σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα και έψαχνε αντιβιοτικά για τη Μελίντα

Παράλογοι και ψευδείς ισχυρισμοί, σχολίασε εκπρόσωπος του Μπιλ Γκέιτς στο BBC





Σύμφωνα με την







Το email περιλαμβάνεται σε ένα από τα τρία εκατομμύρια έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή, έπειτα από μήνες πιέσεων.



Τα αρχεία δείχνουν επίσης ότι ο Επστάιν προσέφερε μια Ρωσίδα γυναίκα στον Άντριου Ουίνδσορ, τον πρίγκιπα Άντριου τότε και ότι ο χρηματιστής έστειλε επίσης 10.000 λίρες στον σύζυγο του Πίτερ Μάντελσον.



Φάρμακα και παράνομες σχέσεις Ο Επστάιν έστειλε στον εαυτό του ένα ακόμη email στη 1.03 π.μ. το ίδιο πρωί, ανακοινώνοντας παραίτηση από το Ίδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς.



Ο Επστάιν δεν εργάστηκε ποτέ για το ίδρυμα, οπότε πιστεύεται ότι έγραφε το email υιοθετώντας τη φωνή κάποιου άλλου. Έγραψε: «Έχω παγιδευτεί σε μια σοβαρή συζυγική διαμάχη μεταξύ της Μελίντα και του Μπιλ… Στον ρόλο μου ως δεξί του χέρι, μου ζητήθηκε και εσφαλμένα συναίνεσα να συμμετάσχω σε πράγματα που κυμαίνονταν από το ηθικά ακατάλληλο έως το δεοντολογικά αβάσιμο και μου ζητήθηκε επανειλημμένα να κάνω πράγματα που πλησίαζαν και δυνητικά ξεπερνούσαν τη γραμμή της παρανομίας...



Από το να βοηθώ τον Μπιλ να προμηθευτεί φάρμακα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του σεξ με Ρωσίδες, μέχρι τη διευκόλυνση των παράνομων σχέσεών του [sic] με παντρεμένες γυναίκες, μέχρι το να μου ζητηθεί να προμηθεύσω adderall για τουρνουά μπριτζ, καθώς είμαι γιατρός, αλλά δεν έχω καμία δυνατότητα συνταγογράφησης [sic]».



Ο Μπιλ και η Μελίντα Γκέιτς ήταν παντρεμένοι από το 1994 έως το 2021. Εκείνη έχει αφήσει στο παρελθόν να εννοηθεί ότι οι εξωσυζυγικές σχέσεις του Γκέιτς και η σχέση του με τον Επστάιν ήταν παράγοντες για το διαζύγιό τους, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.



Κλείσιμο



Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times, οι δύο άνδρες συναντήθηκαν «σε πολλές περιπτώσεις» από το 2011 και μετά, αφότου ο Επστάιν είχε καταδικαστεί.



Κατάλογος πτήσεων από το ιδιωτικό τζετ Gulfstream του Επστάιν δείχνει ότι ο κ. Γκέιτς ταξίδεψε μαζί του από το αεροδρόμιο Teterboro στο Νιου Τζέρσεϊ προς το Παλμ Μπιτς της Φλόριντα τον Μάρτιο του 2013.



Ο Μπιλ Γκέιτς έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι μετανιώνει για τη φιλία του με τον Τζέφρι Επστάιν και έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία.



Μπιλ Γκέιτς κόλλησε σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα, ισχυρίστηκε ο Τζέφρι Επστάιν σε email που δόθηκε στη δημοσιότητα. Υπενθυμίζεται πως το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ , έδωσε σήμερα (30/1) στη δημοσιότητα πάνω από τρία εκατομμύρια σελίδες υλικού που σχετίζεται με την έρευνα για τον παιδόφιλο.Σύμφωνα με την Telegraph , ο Επστάιν στις 18 Ιουλίου 2013 είχε στείλει σημείωμα στον εαυτό του, στο οποίο περιέγραφε την ρήξη στις σχέσεις του με τον δισεκατομμυριούχο, καθώς επίσης και καταγγελίες: «Με ικετεύετε να διαγράψω τα email σχετικά με το σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα σας, το αίτημά σας να σας προμηθεύσω αντιβιοτικά που μπορείτε να δώσετε κρυφά στη Μελίντα και την περιγραφή του πέους σας».Οι αποκαλύψεις για τον Γκέιτς προσφέρουν τις πρώτες λεπτομέρειες για τη σχέση τους, μετά την κυκλοφορία φωτογραφιών τους από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.Το email περιλαμβάνεται σε ένα από τα τρία εκατομμύρια έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή, έπειτα από μήνες πιέσεων.Τα αρχεία δείχνουν επίσης ότι ο Επστάιν προσέφερε μια Ρωσίδα γυναίκα στον Άντριου Ουίνδσορ, τον πρίγκιπα Άντριου τότε και ότι ο χρηματιστής έστειλε επίσης 10.000 λίρες στον σύζυγο του Πίτερ Μάντελσον.έστειλε στον εαυτό του ένα ακόμη email στη 1.03 π.μ. το ίδιο πρωί, ανακοινώνοντας παραίτηση από το Ίδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς.Ο Επστάιν δεν εργάστηκε ποτέ για το ίδρυμα, οπότε πιστεύεται ότι έγραφε το email υιοθετώντας τη φωνή κάποιου άλλου. Έγραψε: «Έχω παγιδευτεί σε μια σοβαρή συζυγική διαμάχη μεταξύ της Μελίντα και του Μπιλ… Στον ρόλο μου ως δεξί του χέρι, μου ζητήθηκε και εσφαλμένα συναίνεσα να συμμετάσχω σε πράγματα που κυμαίνονταν από το ηθικά ακατάλληλο έως το δεοντολογικά αβάσιμο και μου ζητήθηκε επανειλημμένα να κάνω πράγματα που πλησίαζαν και δυνητικά ξεπερνούσαν τη γραμμή της παρανομίας...Από το να βοηθώ τον Μπιλ να προμηθευτεί φάρμακα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του σεξ με Ρωσίδες, μέχρι τη διευκόλυνση των παράνομων σχέσεών του [sic] με παντρεμένες γυναίκες, μέχρι το να μου ζητηθεί να προμηθεύσω adderall για τουρνουά μπριτζ, καθώς είμαι γιατρός, αλλά δεν έχω καμία δυνατότητα συνταγογράφησης [sic]».Ο Μπιλ και η Μελίντα Γκέιτς ήταν παντρεμένοι από το 1994 έως το 2021. Εκείνη έχει αφήσει στο παρελθόν να εννοηθεί ότι οι εξωσυζυγικές σχέσεις του Γκέιτς και η σχέση του με τον Επστάιν ήταν παράγοντες για το διαζύγιό τους, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.Ο Μπιλ Γκέιτς επί μακρόν υποβάθμιζε τη σχέση του με τον Επστάιν, λέγοντας στη Wall Street Journal το 2019: «Δεν είχα καμία επαγγελματική σχέση ή φιλία μαζί του».Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times, οι δύο άνδρες συναντήθηκαν «σε πολλές περιπτώσεις» από το 2011 και μετά, αφότου ο Επστάιν είχε καταδικαστεί.Κατάλογος πτήσεων από το ιδιωτικό τζετ Gulfstream του Επστάιν δείχνει ότι ο κ. Γκέιτς ταξίδεψε μαζί του από το αεροδρόμιο Teterboro στο Νιου Τζέρσεϊ προς το Παλμ Μπιτς της Φλόριντα τον Μάρτιο του 2013.Ο Μπιλ Γκέιτς έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι μετανιώνει για τη φιλία του με τον Τζέφρι Επστάιν και έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία.

Εκπρόσωπος του Γκέιτς δήλωσε στο BBC: «Οι ισχυρισμοί αυτοί -από έναν αποδεδειγμένα αναξιόπιστο και δυσαρεστημένο ψεύτη- είναι απολύτως παράλογοι και πλήρως ψευδείς. Το μόνο που αποδεικνύουν αυτά τα έγγραφα είναι η απογοήτευση του Επστάιν, επειδή δεν είχε μια συνεχιζόμενη σχέση με τον Γκέιτς, καθώς και τα άκρα στα οποία ήταν διατεθειμένος να φτάσει, προκειμένου να παγιδεύσει και να δυσφημήσει».



Χρήματα και επίσκεψη Στα αρχεία περιλαμβάνεται επίσης καταγγελία ότι ο Επστάιν έστειλε 10.000 λίρες στον σύζυγο του λόρδου Μάντελσον, Ρεϊνάλντο Άβιλα ντα Σίλβα, το 2009.



Emails από τον Σεπτέμβριο εκείνης της χρονιάς δείχνουν τον ντα Σίλβα να στέλνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Επστάιν, ζητώντας χρήματα για τη χρηματοδότηση σπουδών οστεοπαθητικής και άλλων εξόδων. «Θα μεταφέρω άμεσα το ποσό του δανείου σας [sic]», απάντησε ο δισεκατομμυριούχος την ίδια ημέρα.



Λίγες ημέρες αργότερα, ο ντα Σίλβα έστειλε στον Επστάιν email ευχαριστώντας τον για τα χρήματα που είχαν κατατεθεί.

Τα emails δείχνουν επίσης ότι ο Επστάιν υποσχέθηκε σε έναν φίλο επίσκεψη στην Ντάουνινγκ Στριτ 10. Έγραψε στον Γκλεν Ντούμπιν, δισεκατομμυριούχο διαχειριστή hedge fund, τον Ιούλιο του 2009: «Θα οργανώσω ένα ταξίδι στο Νούμερο !0 και στη Βουλή των Λόρδων με τον Πίτερ Μάντελσον για εσάς [sic]».



«26, Ρωσίδα, έξυπνη, όμορφη, αξιόπιστη και ναι, έχει το email σου» Σε άλλο σημείο, ο Επστάιν κανόνισε ο Άντριου Ουίνδσορ να δειπνήσει με μια 26χρονη Ρωσίδα γυναίκα το 2010, όπως δείχνει email. Σε μηνύματα προς μια επαφή καταχωρισμένη ως «Ο Δούκας» έγραψε: «Έχω μια φίλη που νομίζω ότι θα απολαύσεις να δειπνήσεις μαζί της, το όνομά της είναι Ιρίνα, θα είναι στο Λονδίνο 20-24 [sic]».



Σε απάντηση, ο πρώην δούκας έγραψε: «Φυσικά. Είμαι στη Γενεύη μέχρι το πρωί της 22ας, αλλά θα χαιρόμουν πολύ να τη δω. Θα φέρει κάποιο μήνυμα από εσένα; Παρακαλώ δώσε της τα στοιχεία επικοινωνίας μου για να έρθει σε επαφή». Το μήνυμα έφερε την υπογραφή «HRH The Duke of York KG».



Ο Επστάιν διευκρίνισε αργότερα ότι η γυναίκα είναι «26, Ρωσίδα, έξυπνη [sic] όμορφη, αξιόπιστη και ναι, έχει το email σου».