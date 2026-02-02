Συνελήφθη στο Ιράν σεναριογράφος υποψήφιας για Όσκαρ ταινίας
Τον συνέλαβαν αφού υπέγραψε δήλωση που καταδίκαζε τον Αλί Χαμενεΐ

Ο Μεχντί Μαχμουντιάν, σεναριογράφος, μαζί με τον σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχί, του υποψήφιου για Όσκαρ πολιτικού θρίλερ «Ένα απλό ατύχημα» («It Was Just an Accident»), συνελήφθη στο Ιράν, έγινε σήμερα γνωστό από την ειδησεογραφική ιντερνετική πύλη Emtedad.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Μαχμουντιάν μπόρεσε να έρθει σε επαφή με την οικογένειά του αφού συνελήφθη ενώ ο δικηγόρος του είπε ότι οι κατηγορίες εναντίον του δεν έχουν γίνει γνωστές.

Ενδεχόμενη αιτία για τη σύλληψή του μπορεί να είναι μια επιστολή που υπέγραψε μαζί με άλλες δημόσιες προσωπικότητες και στην οποία καταδικάζεται η αιματηρή καταστολή των διαμαρτυριών στις αρχές Ιανουαρίου στο Ιράν.

Ο ιρανός σκηνοθέτης της ταινίας Τζαφάρ Παναχί αναφέρθηκε στην κατάσταση στην πατρίδα του κάνοντας μια δραματική έκκληση κατά την έναρξη της τελετής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου στα μέσα Ιανουαρίου στο Βερολίνο.

«Η βία, όταν αφήνεται αναπάντητη, γίνεται ομαλότητα. Και όταν γίνεται ομαλότητα, διαδίδεται. Γίνεται μεταδοτική», δήλωσε.

Ο Παναχί κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες για την τελευταία ταινία του, γεγονός που τον καθιστά υποψήφιο για το βραβείο καλύτερης ξένης ταινίας στα Όσκαρ.

Η ταινία «Ένα απλό ατύχημα» μιλάει για εμπειρίες στη φυλακή και για τη βία του ιρανικού κράτους. Ενώ βρισκόταν στο εξωτερικό, ιρανικό δικαστήριο καταδίκασε ερήμην τον Παναχί σε ποινή φυλάκισης.
