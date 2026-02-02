Χιονοθύελλα στις ΗΠΑ προκαλεί χάος στις συγκοινωνίες, ιγκουάνα πέφτουν από τα δέντρα λόγω κρύου

Οι ισχυρές χιονοπτώσεις προκάλεσαν εκατοντάδες συγκρούσεις οχημάτων στους δρόμους, παρά τις οδηγίες των αρχών οι κάτοικοι να ελαχιστοποιήσουν τις μετακινήσεις

Φλόριντα, παραλυμένα από το κρύο.



Ισχυρές







Αν και το χειρότερο πέρασε, το κύμα σχεδόν πολικού ψύχους θα συνεχιστεί σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Έπληξε ακόμη και τη Φλόριντα, όπου καταγράφτηκαν - σπάνιες -θερμοκρασίες υπό το μηδέν.







Στην πολιτεία αυτή, γνωστή για τις αμμουδιές της, τις παραλίες της και τη ζέστη που επικρατεί κατά κανόνα, οι μετεωρολογικές συνθήκες προκάλεσαν παράξενο φαινόμενο: πολλές πτώσεις



Κλείσιμο



Τα ερπετά αυτά δεν πεθαίνουν από το κρύο, αλλά αδυνατούν να κινηθούν ξανά προτού ανέβει αισθητά η θερμοκρασία, εξήγησε η υπηρεσία, που επέτρεψε την Παρασκευή σε κατοίκους να τα βοηθούν αν τα βλέπουν πεσμένα κάτω, παροτρύνοντας ωστόσο να αποφεύγουν να τα πάρουν στα σπίτια τους, καθώς μπορεί να γίνουν επιθετικά αφού ζεσταθούν.



Στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης πολλοί κάτοικοι της Φλόριντας μοιράστηκαν οπτικό υλικό με τις φυτοφάγες σαύρες, συχνά μεγάλου μεγέθους, πεσμένες στο έδαφος, ακινητοποιημένες από το κρύο.



Νέο κύμα κακοκαιρίας , με ισχυρές χιονοπτώσεις σε περιοχές ασυνήθιστες σε τέτοια έκταση, που έπληξε το σαββατοκύριακο τις ΗΠΑ, προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στις μεταφορές και στις συγκοινωνίες και είχε αποτέλεσμα ιγκουάνα κυριολεκτικά να πέσουν από δέντρα στη, παραλυμένα από το κρύο.Ισχυρές χιονοπτώσεις από το Σάββατο στη Βόρεια Καρολίνα και γειτονικές πολιτείες στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας προκάλεσαν εκατοντάδες συγκρούσεις οχημάτων στους δρόμους, παρά τις οδηγίες των αρχών οι κάτοικοι να ελαχιστοποιήσουν τις μετακινήσεις, κι εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων.Αν και το χειρότερο πέρασε, το κύμα σχεδόνθα συνεχιστεί σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Έπληξε ακόμη και τη Φλόριντα, όπου καταγράφτηκαν - σπάνιες -θερμοκρασίες υπό το μηδέν.Στο αεροδρόμιο του Ορλάντο, η θερμοκρασία χθες το πρωί ήταν -4° Κελσίου, με άλλα λόγια η χαμηλότερη που έχει καταγραφτεί μήνα Φεβρουάριο τον τελευταίο αιώνα και πλέον.Στην πολιτεία αυτή, γνωστή για τις αμμουδιές της, τις παραλίες της και τη ζέστη που επικρατεί κατά κανόνα, οι μετεωρολογικές συνθήκες προκάλεσαν παράξενο φαινόμενο: πολλές πτώσεις ιγκουάνα από δέντρα. Όταν οι θερμοκρασίες πλησιάζουν στο μηδέν ή γίνονται αρνητικές, τα ψυχρόαιμα ζώα ακινητοποιούνται και «μερικές φορές μπορεί να πέσουν από τα δέντρα», εξήγησε η υπηρεσία της πολιτείας για την άγρια πανίδα.Τα ερπετά αυτά δεν πεθαίνουν από το κρύο, αλλά αδυνατούν να κινηθούν ξανά προτού ανέβει αισθητά η θερμοκρασία, εξήγησε η υπηρεσία, που επέτρεψε την Παρασκευή σε κατοίκους να τα βοηθούν αν τα βλέπουν πεσμένα κάτω, παροτρύνοντας ωστόσο να αποφεύγουν να τα πάρουν στα σπίτια τους, καθώς μπορεί να γίνουν επιθετικά αφού ζεσταθούν.Στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης πολλοί κάτοικοι της Φλόριντας μοιράστηκαν οπτικό υλικό με τις φυτοφάγες σαύρες, συχνά μεγάλου μεγέθους, πεσμένες στο έδαφος, ακινητοποιημένες από το κρύο.





Το φαινόμενο των τελευταίων ημερών καταγράφτηκε περίπου μια εβδομάδα μετά την καταιγίδα που έπληξε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ κι άφησε πίσω κάπου 100 νεκρούς. Δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά συνέχιζαν χθες να μην έχουν ρεύμα στις πολιτείες Μισισιπή, Τενεσί και Λουιζιάνα.



Το σαββατοκύριακο σημειώθηκαν χιονοπτώσεις μόνο σε λίγες πολιτείες στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας--ωστόσο έπεσαν ως και 40 εκατοστά χιονιού κοντά στην Ουίλμιγκτον, λουτρόπολη της Βόρειας Καρολίνας, στα παράλια στον Ατλαντικό.



Οι χιονοπτώσεις, οι μεγαλύτερες εδώ και δεκαετίες στην περιοχή, είχαν αποτέλεσμα να σημειωθούν πάνω από 1.000 τροχαία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Τζος Στάιν, που διευκρίνισε ότι δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.







Εντυπωσιακά πλάνα που δημοσιοποιήθηκαν προχθές Σάββατο από την αστυνομία στην Γκαστόνια, στη Βόρεια Καρολίνα, εικονίζουν τρένο που κινείται μέσα στα χιόνια και πέφτει με ταχύτητα πάνω σε φορτηγό ακινητοποιημένο σε ισόπεδη διάβαση, διαλύοντάς το τελείως. Πάντως ο συρμός δεν εκτροχιάστηκε και δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.



Πάνω από 1.700 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightAware. Ειδικά το αεροδρόμιο της Σάρλοτ, που επλήγη περισσότερο, ακύρωσε πάνω από τις μισές από τις πτήσεις που προβλέπονταν.



Η βαρυχειμωνιά ανάγκασε τη NASA να αναβάλει τη διεξαγωγή στο ακρωτήριο Κανάβεραλ, στη Φλόριντα, σημαντική δοκιμή πυραύλου που αναμένεται το προσεχές διάστημα να χρησιμοποιηθεί στη σεληνιακή αποστολή Άρτεμις 2.



