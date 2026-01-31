Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Ιστορική χιονόπτωση στη Μόσχα: Η σφοδρότερη των τελευταίων 200 και πλέον ετών
Έως τις 29 Ιανουαρίου το Μετεωρολογικό Παρατηρητήριο του Πανεπιστημίου της Μόσχας είχε καταγράψει σχεδόν 92 χιλιοστά υετού, την υψηλότερη τιμή των τελευταίων 203 ετών
Στην πρωτεύουσα της Ρωσίας έχει καταγραφεί αυτόν τον μήνα η σφοδρότερη χιονόπτωση των τελευταίων 200 και πλέον ετών, σύμφωνα με μετεωρολόγους του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας. Όπως ανακοίνωσαν την περασμένη Πέμπτη, οι μετρήσεις καταδεικνύουν ότι ο Ιανουάριος ήταν όχι μόνο ιδιαίτερα ψυχρός αλλά και ασυνήθιστα «πλούσιος» σε χιονοπτώσεις.
Σύμφωνα με ανάρτηση του πανεπιστημίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έως τις 29 Ιανουαρίου το Μετεωρολογικό Παρατηρητήριο του ιδρύματος είχε καταγράψει σχεδόν 92 χιλιοστά υετού, η υψηλότερη τιμή των τελευταίων 203 ετών. Σε ορισμένες περιοχές της ρωσικής πρωτεύουσας, το ύψος του συσσωρευμένου χιονιού έφτασε τα 60 εκατοστά.
Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι το χιόνι αποτελείται κυρίως από αέρα, γεγονός που σημαίνει ότι το πραγματικό ύψος του στρωμένου χιονιού μπορεί να υπερβαίνει κατά πολύ τις επίσημες μετρήσεις υετού, οι οποίες αφορούν την ποσότητα νερού που έχει πέσει. Όπως εξηγούν, η ιστορική αυτή χιονόπτωση προκλήθηκε από «βαθιά και εκτεταμένα βαρομετρικά χαμηλά με έντονα ατμοσφαιρικά μέτωπα» που πέρασαν διαδοχικά πάνω από την περιοχή της Μόσχας.
Παρά την ένταση του φαινομένου, οι αντιδράσεις των κατοίκων ποικίλλουν. «Όταν ήμουν παιδί, υπήρχε πολύ περισσότερο χιόνι. Τώρα σχεδόν δεν έχουμε καθόλου, παλαιότερα ήταν σαφώς περισσότερο», δήλωσε στο AFP ο Πάβελ, 35χρονος μπάρμαν και κάτοικος της Μόσχας.
Την ίδια ώρα, ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν και άλλες περιοχές της Ρωσίας. Νωρίτερα μέσα στον μήνα, η περιφέρεια της Καμτσάτκα, στην ρωσική Άπω Ανατολή, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από σφοδρή χιονοθύελλα που «παρέλυσε» πολλές υποδομές στη μεγαλύτερη πόλη της περιοχής. Εικόνες που κυκλοφόρησαν ευρέως στο διαδίκτυο έδειχναν τεράστιους σωρούς χιονιού φτάνουν έως τον δεύτερο όροφο κτιρίων, και κατοίκους να σκάβουν για να απεγκλωβίσουν οχήματα θαμμένα κάτω από το χιόνι.
