Απόφαση-σταθμός στη Γερμανία: Αποζημίωση σε αλλοδαπή που απορρίφθηκε από μεσίτη λόγω καταγωγής

«Δεν έχει ραντεβού» της είπαν όταν δήλωσε ξένο όνομα για να νοικιάσει σπίτι, αλλά βρέθηκε ραντεβού όταν δήλωσε γερμανικό όνομα - Προσέφυγε στα δικαστήρια και κέρδισε