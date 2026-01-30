Γερμανία: Ρεκόρ 12ετίας στην ανεργία με πάνω από 3 εκατομμύρια ανέργους

Κριτική από τα συνδικάτα προς την κυβέρνηση μετά και τις αναφορές του Μερτς για υπερτροφικό κοινωνικό κράτος και υποτιθέμενη «έλλειψη εργατικότητας» των Γερμανών – Για εποχικούς παράγοντες κάνουν λόγοι οι αρμόδιες αρχές