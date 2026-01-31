Ο Κιρ Στάρμερ καλεί τον Άντριου Ουίνδσορ να καταθέσει στο Κογκρέσο για τον Επστάιν
ΚΟΣΜΟΣ
Τζέφρι Επστάιν Κιρ Στάρμερ ΗΠΑ Υπουργείο Δικαιοσύνης Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ

Ο Κιρ Στάρμερ καλεί τον Άντριου Ουίνδσορ να καταθέσει στο Κογκρέσο για τον Επστάιν

Τα θύματα του Επστάιν πρέπει να είναι η προτεραιότητα, είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός

Ο Κιρ Στάρμερ καλεί τον Άντριου Ουίνδσορ να καταθέσει στο Κογκρέσο για τον Επστάιν
2 ΣΧΟΛΙΑ
Την άποψη ότι ο πρώην πρίγκιπας Άντριου θα πρέπει να καταθέσει ενώπιον επιτροπής του αμερικανικού Κογκρέσου για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Επστάιν εξέφρασε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, μετά τη δημοσιοποίηση νέων εγγράφων από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από την Ιαπωνία, ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε: «Όσον αφορά την κατάθεση, πάντα έλεγα ότι όποιος έχει πληροφορίες πρέπει να είναι έτοιμος να τις μοιραστεί με οποιαδήποτε μορφή του ζητηθεί».

«Δεν μπορείς να εστιάζεις στα θύματα αν δεν είσαι προετοιμασμένος να το κάνεις αυτό. Τα θύματα του Επστάιν πρέπει να είναι η προτεραιότητα. Όσον αφορά το αν πρέπει να υπάρξει συγγνώμη, αυτό είναι θέμα του Άντριου», συμπλήρωσε.


Οι φωτογραφίες 

Υπενθυμίζεται πως δημοσιοποιήθηκαν φωτογραφίες που φέρονται να απεικονίζουν τον πρίγκιπα Άντριου σε αμφιλεγόμενες στιγμές με γυναίκα ξαπλωμένη στο πάτωμα. Στις φωτογραφίες, σύμφωνα με τις περιγραφές που συνοδεύουν το υλικό, διακρίνεται άνδρας που μοιάζει με τον πρώην δούκα της Υόρκης να σκύβει πάνω από γυναίκα, ενώ σε μία από τις εικόνες κοιτά απευθείας τον φακό.

doukas1
Nέες εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα στο πλαίσιο των αρχείων Έπσταϊν φέρονται να απεικονίζουν τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ σκυμμένο στα τέσσερα πάνω από γυναίκα που είναι ξαπλωμένη στο πάτωμα
Κλείσιμο
Ο Κιρ Στάρμερ καλεί τον Άντριου Ουίνδσορ να καταθέσει στο Κογκρέσο για τον Επστάιν
Στις τρεις εικόνες, άνδρας που φέρεται να είναι ο πρώην πρίγκιπας εμφανίζεται σκυμμένος πάνω από το άτομο που είναι ξαπλωμένο ανάσκελα, με τα χέρια απλωμένα
Ο Κιρ Στάρμερ καλεί τον Άντριου Ουίνδσορ να καταθέσει στο Κογκρέσο για τον Επστάιν
Οι φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαοσύνης των ΗΠΑ δεν είναι σαφές πού τραβήχτηκαν οι εικόνες

Όπως και σε μεγάλο μέρος του υλικού που περιλαμβάνεται στα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν», δεν διευκρινίζεται πότε και πού τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες, ούτε παρέχονται πρόσθετες εξηγήσεις. Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη δέσμη εγγράφων είχε δημοσιοποιηθεί φωτογραφία του πρίγκιπα Άντριου σε ιδιωτική κατοικία, περιστοιχισμένου από γυναίκες, γεγονός που είχε ήδη προκαλέσει έντονη κριτική.

Ο Κιρ Στάρμερ καλεί τον Άντριου Ουίνδσορ να καταθέσει στο Κογκρέσο για τον Επστάιν
Φωτογραφία του Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ, ξαπλωμένου πάνω σε σειρά γυναικών, τραβηγμένη κατά τη διάρκεια επίσημης εκδήλωσης με μαύρη γραβάτα παρουσία της Γκισλέιν Μάξγουελ, δόθηκε στη δημοσιότητα στο πλαίσιο των αρχείων Έπσταϊν τον Δεκέμβριο

Τα νέα έγγραφα δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το οποίο ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αποχαρακτηρίσεις, με στόχο την προστασία των θυμάτων και τη διασφάλιση ενεργών ερευνών.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης