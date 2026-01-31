Ο Κιρ Στάρμερ καλεί τον Άντριου Ουίνδσορ να καταθέσει στο Κογκρέσο για τον Επστάιν
Τα θύματα του Επστάιν πρέπει να είναι η προτεραιότητα, είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός
Την άποψη ότι ο πρώην πρίγκιπας Άντριου θα πρέπει να καταθέσει ενώπιον επιτροπής του αμερικανικού Κογκρέσου για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Επστάιν εξέφρασε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, μετά τη δημοσιοποίηση νέων εγγράφων από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.
Μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από την Ιαπωνία, ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε: «Όσον αφορά την κατάθεση, πάντα έλεγα ότι όποιος έχει πληροφορίες πρέπει να είναι έτοιμος να τις μοιραστεί με οποιαδήποτε μορφή του ζητηθεί».
«Δεν μπορείς να εστιάζεις στα θύματα αν δεν είσαι προετοιμασμένος να το κάνεις αυτό. Τα θύματα του Επστάιν πρέπει να είναι η προτεραιότητα. Όσον αφορά το αν πρέπει να υπάρξει συγγνώμη, αυτό είναι θέμα του Άντριου», συμπλήρωσε.
Υπενθυμίζεται πως δημοσιοποιήθηκαν φωτογραφίες που φέρονται να απεικονίζουν τον πρίγκιπα Άντριου σε αμφιλεγόμενες στιγμές με γυναίκα ξαπλωμένη στο πάτωμα. Στις φωτογραφίες, σύμφωνα με τις περιγραφές που συνοδεύουν το υλικό, διακρίνεται άνδρας που μοιάζει με τον πρώην δούκα της Υόρκης να σκύβει πάνω από γυναίκα, ενώ σε μία από τις εικόνες κοιτά απευθείας τον φακό.
Οι φωτογραφίες
Όπως και σε μεγάλο μέρος του υλικού που περιλαμβάνεται στα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν», δεν διευκρινίζεται πότε και πού τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες, ούτε παρέχονται πρόσθετες εξηγήσεις. Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη δέσμη εγγράφων είχε δημοσιοποιηθεί φωτογραφία του πρίγκιπα Άντριου σε ιδιωτική κατοικία, περιστοιχισμένου από γυναίκες, γεγονός που είχε ήδη προκαλέσει έντονη κριτική.
Τα νέα έγγραφα δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το οποίο ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αποχαρακτηρίσεις, με στόχο την προστασία των θυμάτων και τη διασφάλιση ενεργών ερευνών.
