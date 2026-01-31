Τα πρώτα συμπεράσματα του CNN από τα 3,5 εκατ. νέα έγγραφα της υπόθεσης Επστάιν - Ο Τραμπ, ο Μασκ και ο Άντριου

Την ίδια ώρα, κύμα αντιδράσεων προκαλεί η δημοσιοποίηση φωτογραφιών και εγγράφων από τον φάκελο του Τζέφρι Έπσταϊν στα οποία περιλαμβάνονται εικόνες που απεικονίζουν τον πρίγκιπα Άντριου σε αμφιλεγόμενες στιγμές με γυναίκα ξαπλωμένη στο πάτωμα. Στις φωτογραφίες, σύμφωνα με τις περιγραφές που συνοδεύουν το υλικό, διακρίνεται άνδρας που μοιάζει με τον πρώην δούκα της Υόρκης να σκύβει πάνω από γυναίκα, ενώ σε μία από τις εικόνες κοιτά απευθείας τον φακό. Όπως και σε μεγάλο μέρος του υλικού που περιλαμβάνεται στα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν», δεν διευκρινίζεται πότε και πού τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες, ούτε παρέχονται πρόσθετες εξηγήσεις. Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη δέσμη εγγράφων είχε δημοσιοποιηθεί φωτογραφία του πρίγκιπα Άντριου σε ιδιωτική κατοικία, περιστοιχισμένου από γυναίκες, γεγονός που είχε ήδη προκαλέσει έντονη κριτική.

Στις τρεις εικόνες, άνδρας που φέρεται να είναι ο πρώην πρίγκιπας εμφανίζεται σκυμμένος πάνω από το άτομο που είναι ξαπλωμένο ανάσκελα, με τα χέρια απλωμένα

Τα αρχεία δείχνουν επίσης ότι ο Επστάιν προσέφερε μια Ρωσίδα γυναίκα στον Άντριου Ουίνδσορ, τον πρίγκιπα Άντριου τότε και ότι ο χρηματιστής έστειλε επίσης 10.000 λίρες στον σύζυγο του Πίτερ Μάντελσον.

Σε άλλη πτυχή της υπόθεσης, σύμφωνα με την

, ο Επστάιν στις 18 Ιουλίου 2013 είχε στείλει σημείωμα στον εαυτό του, στο οποίο περιέγραφε την ρήξη στις σχέσεις του με τον δισεκατομμυριούχο, καθώς επίσης και καταγγελίες: «Με ικετεύετε να διαγράψω τα email σχετικά με το σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα σας, το αίτημά σας να σας προμηθεύσω αντιβιοτικά που μπορείτε να δώσετε κρυφά στη Μελίντα και την περιγραφή του πέους σας».

Οι αποκαλύψεις για τον Γκέιτς προσφέρουν τις πρώτες λεπτομέρειες για τη σχέση τους, μετά την κυκλοφορία φωτογραφιών τους από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Ο Μπιλ Γκέιτς επί μακρόν υποβάθμιζε τη σχέση του με τον Επστάιν, λέγοντας στη Wall Street Journal το 2019: «Δεν είχα καμία επαγγελματική σχέση ή φιλία μαζί του».

Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times, οι δύο άνδρες συναντήθηκαν «σε πολλές περιπτώσεις» από το 2011 και μετά, αφότου ο Επστάιν είχε καταδικαστεί.

Κατάλογος πτήσεων από το ιδιωτικό τζετ Gulfstream του Επστάιν δείχνει ότι ο κ. Γκέιτς ταξίδεψε μαζί του από το αεροδρόμιο Teterboro στο Νιου Τζέρσεϊ προς το Παλμ Μπιτς της Φλόριντα τον Μάρτιο του 2013.