Δαχτυλίδι 33 καρατίων, σπίτια και πάνω από 40 εκατ. ευρώ ήθελε να δώσει ο Επστάιν σε σύντροφό του, τι έγραφε στη διαθήκη του

Από τα αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν προκύπτει πως ο Τζέφρι Επστάιν υπέγραψε την διαθήκη του στις 8 Αυγούστου 2019, δύο ημέρες πριν βρεθεί νεκρός στο κελί του - Στην Καρίνα Σούλιακ, ήθελε να αφήσει μεταξύ άλλων, το Λιτλ Σεντ Τζέιμς και το αρχοντικό του στη Νέα Υόρκη