Επωφεληθείτε τώρα από τις μεγάλες εκπτώσεις της LA VIE EN ROSE για να αποκτήσετε μοναδικές φόρμουλες που μετατρέπουν την καθημερινή ρουτίνα σε μια μοναδική εμπειρία προσωπικής περιποίησης.
Ισραηλινή ακτιβίστρια είδε τα κανάλια να την παρουσιάζουν ως νεκρή στα επεισόδια του Ιράν: «Είμαι σπίτι, θέλω να πάω για προπόνηση»
Ισραηλινή ακτιβίστρια είδε τα κανάλια να την παρουσιάζουν ως νεκρή στα επεισόδια του Ιράν: «Είμαι σπίτι, θέλω να πάω για προπόνηση»
Πώς αντέδρασε η Noiya Tsion όταν είδε κανάλια της χώρας της να την παρουσιάζουν σαν νεκρή στα βίαια επεισόδια στο Ιράν
Η Noiya Tsion, μια Ισραηλινή ακτιβίστρια που διαχειρίζεται λογαριασμούς καλλιτεχνών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε σοκαρισμένη όταν είδε τη φωτογραφία της να προβάλλεται από το ισραηλινό κανάλι Channel 12 ως μία από τους υποτιθέμενους νεκρούς των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν, την ίδια στιγμή που βρισκόταν στο σπίτι της... και ήταν ολοζωντανή.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από ρεπορτάζ του καναλιού, το οποίο μετέδωσε φωτογραφία της Tsion παρουσιάζοντάς την μεταξύ των θυμάτων των διαδηλώσεων στο Ιράν, όπου σύμφωνα με το ρεπορτάζ τέσσερις Ιρανοί εβραϊκής καταγωγής είχαν σκοτωθεί στις κινητοποιήσεις κατά του καθεστώτος με αφορμή την ακρίβεια.
Μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης, αρκετά ισραηλινά μέσα και δημοσιογράφοι κοινοποίησαν την ίδια πληροφορία στα social media, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι οι Εβραίοι νεκροί στο Ιράν είχαν φτάσει στους πέντε.
Το κανάλι Channel 14 μετέδωσε, από την πλευρά του, χωρίς επαλήθευση ότι ανάμεσα στα θύματα περιλαμβάνονταν ένας πατέρας 32 ετών, η 29χρονη σύζυγός του, ένας 25χρονος συγγενής και ένα παιδί 15 ετών, υποστηρίζοντας επίσης ότι συνολικά 36.000 διαδηλωτές είχαν σκοτωθεί σε ολόκληρη τη χώρα.
Η Tsion αντέδρασε δημόσια με ένα βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, εμφανώς σοκαρισμένη, λέγοντας ότι βρισκόταν στο σπίτι και σε μισή ώρα επρόκειτο να πάει για προπόνηση, διαψεύδοντας κατηγορηματικά το δημοσίευμα. «Είμαι εδώ, είμαι σπίτι, θέλω να πάω για προπόνηση σε μισή ώρα», φέρεται να λέει.
Στο κανάλι Channel 12, που πρώτα μετέδωσε την πληροφορία, υποστήριξαν ότι εικόνες με φερόμενα ως εβραϊκά θύματα είχαν διαδοθεί ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα παγκοσμίως και ότι οι εικόνες αυτές είχαν φτάσει κι εκεί.
Η ίδια η Tsion δήλωσε στο Channel 12 ότι δεν έχει συγγενείς ή γνωστούς στο Ιράν, γεγονός που ενίσχυσε τις αμφιβολίες για την ακρίβεια των αρχικών δημοσιεύσεων. Το βίντεο που ανέβασε η Tsion διαδόθηκε ευρέως στο Ισραήλ, με πολλούς χρήστες να ζητούν νομικές ενέργειες εναντίον των μέσων που αναμετέδωσαν την ψευδή είδηση.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από ρεπορτάζ του καναλιού, το οποίο μετέδωσε φωτογραφία της Tsion παρουσιάζοντάς την μεταξύ των θυμάτων των διαδηλώσεων στο Ιράν, όπου σύμφωνα με το ρεπορτάζ τέσσερις Ιρανοί εβραϊκής καταγωγής είχαν σκοτωθεί στις κινητοποιήσεις κατά του καθεστώτος με αφορμή την ακρίβεια.
Μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης, αρκετά ισραηλινά μέσα και δημοσιογράφοι κοινοποίησαν την ίδια πληροφορία στα social media, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι οι Εβραίοι νεκροί στο Ιράν είχαν φτάσει στους πέντε.
Το κανάλι Channel 14 μετέδωσε, από την πλευρά του, χωρίς επαλήθευση ότι ανάμεσα στα θύματα περιλαμβάνονταν ένας πατέρας 32 ετών, η 29χρονη σύζυγός του, ένας 25χρονος συγγενής και ένα παιδί 15 ετών, υποστηρίζοντας επίσης ότι συνολικά 36.000 διαδηλωτές είχαν σκοτωθεί σε ολόκληρη τη χώρα.
Η Tsion αντέδρασε δημόσια με ένα βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, εμφανώς σοκαρισμένη, λέγοντας ότι βρισκόταν στο σπίτι και σε μισή ώρα επρόκειτο να πάει για προπόνηση, διαψεύδοντας κατηγορηματικά το δημοσίευμα. «Είμαι εδώ, είμαι σπίτι, θέλω να πάω για προπόνηση σε μισή ώρα», φέρεται να λέει.
Στο κανάλι Channel 12, που πρώτα μετέδωσε την πληροφορία, υποστήριξαν ότι εικόνες με φερόμενα ως εβραϊκά θύματα είχαν διαδοθεί ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα παγκοσμίως και ότι οι εικόνες αυτές είχαν φτάσει κι εκεί.
Η ίδια η Tsion δήλωσε στο Channel 12 ότι δεν έχει συγγενείς ή γνωστούς στο Ιράν, γεγονός που ενίσχυσε τις αμφιβολίες για την ακρίβεια των αρχικών δημοσιεύσεων. Το βίντεο που ανέβασε η Tsion διαδόθηκε ευρέως στο Ισραήλ, με πολλούς χρήστες να ζητούν νομικές ενέργειες εναντίον των μέσων που αναμετέδωσαν την ψευδή είδηση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα