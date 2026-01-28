Επωφεληθείτε τώρα από τις μεγάλες εκπτώσεις της LA VIE EN ROSE για να αποκτήσετε μοναδικές φόρμουλες που μετατρέπουν την καθημερινή ρουτίνα σε μια μοναδική εμπειρία προσωπικής περιποίησης.
Συλλυπητήρια του πρωθυπουργού της Ρουμανίας Ίλιε Μπολοζάν για τον θάνατο των επτά Ελλήνων οπαδών
Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσοι επλήγησαν από αυτή την τραγωδία, γράφει ο Ίλιε Μπολοζάν
Ο πρωθυπουργός της Ρουμανίας Ίλιε Μπολοζάν σε ανάρτησή του στο Facebook εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα έξω από την Τιμισοάρα.
Ο Ρουμάνος πρωθυπουργός ανέφερε:
«Εκ μέρους της κυβέρνησης της Ρουμανίας, εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των επτά νέων από την Ελλάδα που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα στην κομητεία Τίμις. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.
Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσοι επλήγησαν από αυτή την τραγωδία».
