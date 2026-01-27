Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.
Άνδρας στο Βέλγιο διώκεται για τον φόνο της επί 17 χρόνια εξαφανισμένης συντρόφου του
Το θύμα, Φρανσουάζ Ντανουά, εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια οικογενειακής πεζοπορίας στις 12 Ιουλίου 2009
Ένας 60χρονος Γάλλος κατηγορείται για φόνο, σχεδόν 17 χρόνια μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση της συντρόφου του στα Ισπανικά Πυρηναία.
Το θύμα, Φρανσουάζ Ντανουά, μητέρα δύο παιδιών, θεωρούνταν εξαφανισμένη μυστηριωδώς κατά τη διάρκεια οικογενειακής πεζοπορίας στις 12 Ιουλίου 2009 στο Κολούνγκο, στη βόρεια Ισπανία, στην περιφέρεια Ουέσκα. Όπως αναφέρουν μαρτυρίες, κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας, η Ντανουά φέρεται να είπε ότι ήταν κουρασμένη και πως θα σταματούσε και θα περίμενε την οικογένεια της να επιστρέψουν, αλλά από τότε δεν έδωσε κανένα σημάδι ζωής.
Παρά τις εκτεταμένες έρευνες των ισπανικών ομάδων διάσωσης και των βελγικών αρχών εκείνο το καλοκαίρι, δεν βρέθηκαν στοιχεία ή ίχνη που να εξηγούν την εξαφάνιση της. Σύμφωνα με το βελγικό δίκτυο RTL, η δικαιοσύνη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ντανουά είχε πεθάνει. Νέες έρευνες που έγιναν το 2024 και το 2025 οδήγησαν στην έναρξη ανακριτικής διαδικασίας τον Απρίλιο 2025.
Σήμερα, η εισαγγελία της Ναμίρ διευκρίνισε πως είχε διατάξει νέες έρευνες, οι οποίες διεξήχθησαν το 2024 και 2025 και οδήγησαν στην έναρξη μιας ανακριτικής διαδικασίας τον περασμένο Απρίλιο.
«Την 21η Νοεμβρίου, ο σύντροφος και πατέρας των παιδιών του θύματος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε δίωξη για φόνο», ανέφερε η εισαγγελία σε ένα δελτίο Τύπου.
«Ο ύποπτος, γεννηθείς το 1964 και με καταγωγή από τη νοτιοδυτική Γαλλία, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους», συμπλήρωσε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.
Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες των γεγονότων και να εντοπιστεί η σορός του θύματος.
