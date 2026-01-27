Η συμμετοχή σε ένα έργο τόσο υψηλού κύρους αντανακλά τη βαθιά τεχνογνωσία της εταιρείας και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει διεθνώς.
Το τρολάρισμα του Στάρμερ στον Μακρόν: Φόρεσε μαύρα γυαλιά και μίλησε γαλλικά, δείτε βίντεο
Ανέβασε ο ίδιος βίντεο στο TikTok - Έγραψε στη λεζάντα «Talk to me, Goose», ατάκα από την ταινία Top Gun
Με χαλαρή και αυτοσαρκαστική διάθεση εμφανίστηκε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ σε κωμική εκδήλωση στο Λονδίνο, κερδίζοντας το κοινό όταν ανέβηκε στη σκηνή και φόρεσε γυαλιά ηλίου τύπου aviator, σε μια εμφανή αναφορά στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.
Ο Στάρμερ συμμετείχε στην παράσταση «The Political Party Live», που φιλοξενήθηκε στο Duchess Theatre, όπου έδωσε συνέντευξη μπροστά σε θεατές, αφήνοντας για λίγο στην άκρη το αυστηρό πολιτικό προφίλ.
Σε βίντεο που ανέβασε ο ίδιος στο TikTok, φαίνεται να του προσφέρουν ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, τα οποία φορά χωρίς δεύτερη σκέψη, λέγοντας «Bonjour», προκαλώντας γέλια στο ακροατήριο.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός συνέχισε το πείραγμα και στη λεζάντα της ανάρτησής του, γράφοντας «Talk to me, Goose», ατάκα από την ταινία Top Gun, που έχει συνδεθεί με τη δημοφιλία των aviator γυαλιών.
Το αστείο προκάλεσε θερμή αντίδραση από το κοινό του Γουέστ Εντ, με τον Στάρμερ να λέει στον παρουσιαστή της εκπομπής Ματ Φορντ ότι θα μπορούσε να εμφανιστεί με αυτά ακόμη και σε διεθνείς συναντήσεις. Λίγο αργότερα, πάντως, αστειεύτηκε πως τελικά θα χρειαζόταν τα κανονικά του γυαλιά οράσεως, καθώς διαφορετικά δεν θα έβλεπε τι συμβαίνει στο Κοινοβούλιο.
@keirstarmer @Emmanuel Macron ♬ original sound - Keir Starmer
Η αναφορά στο Νταβός και η ατάκα από το Top GunΤο στιγμιότυπο παρέπεμψε στην πρόσφατη παρουσία του Μακρόν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, όπου ο Γάλλος πρόεδρος είχε ξεχωρίσει φορώντας παρόμοια, εντυπωσιακά γυαλιά ηλίου.
