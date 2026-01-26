Έξαλλος ο Τραμπ, έβρισε χυδαία τον Τεντ Κρουζ όταν του είπε ότι «θα γίνει σφαγή» στις εκλογές του Νοεμβρίου λόγω της ακρίβειας
ΚΟΣΜΟΣ
Έξαλλος ο Τραμπ, έβρισε χυδαία τον Τεντ Κρουζ όταν του είπε ότι «θα γίνει σφαγή» στις εκλογές του Νοεμβρίου λόγω της ακρίβειας

Ο πρόεδρος ήταν δυσαρεστημένος από όσα άκουσε και άρχισε να φωνάζει και να βρίζει είπε ο γερουσιαστής σε δωρητές

Ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι λόγω της ακρίβειας «θα γίνει σφαγή» στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου με θύμα τους Ρεπουμπλικανούς, με αποτέλεσμα να εισπράξει την οργή του προέδρου.

Μάλιστα, όπως παραδέχτηκε ο Κρουζ μιλώντας σε δωρητές της παράταξης, ο Τραμπ του είπε «άντε γαμ.., Τεντ»,

Το περιστατικό έφερε στη δημοσιότητα το Axios που επικαλείται δύο κρυφές ηχογραφήσεις ιδιωτικών συνομιλιών του Κρουζ με δωρητές, στις αρχές και τα μέσα του 2025.

Ο Κρουζ μετέφερε στον Τραμπ την -όχι και τόσο καλή- εικόνα σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν μετά την ανακοίνωση από τον Τραμπ δασμών κατά σχεδόν όλων των χωρών του πλανήτη.

Ο πρόεδρος ήταν δυσαρεστημένος, είπε ο Κρουζ, και άρχισε να φωνάζει και να βρίζει σε συνομιλία που είχε με τον Κρουζ και άλλους Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές. Είχαν προσπαθήσει να τον μεταπείσουν για τους δασμούς, αλλά μάταια.

«Κύριε Πρόεδρε, αν φτάσουμε στον Νοέμβριο [ενν. του 2026] και οι συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις των πολιτών έχουν πέσει κατά 30% και οι τιμές στα σούπερ μάρκετ έχουν αυξηθεί κατά 10-20%, θα πάμε στις εκλογές και θα αντιμετωπίσουμε μακελειό», είπε ο Κρουζ στον πρόεδρο, σύμφωνα με το Axios. «Θα χάσετε τη Βουλή, θα χάσετε τη Γερουσία, θα περάσετε τα επόμενα δύο χρόνια με παραπομπές για καθαίρεση κάθε εβδομάδα».

Η απάντηση του Τραμπ ήταν να βρίσει χυδαία τον Κρουζ.

Σε άλλο σημείο, ο Κρουζ αστειεύεται με τη χρήση του «Ημέρα Απελευθέρωσης», όπως αποκαλεί ο Τραμπ τους δασμούς. «Έχω πει στο προσωπικό μου ότι, αν κανένας χρησιμοποιήσει αυτές τις λέξεις, θα τον απολύσω επιτόπου», ακούγεται να λέει.

Κλείσιμο
Στις ηχογραφήσεις ο Κρουζ επιτέθηκε και στον αντιπρόεδρο Τζει Ντι Βανς, συνδέοντας τον αντιπρόεδρο με τον συντηρητικό δημοσιογράφο Τάκερ Κάρλσον, τον οποίο έχει κατηγορήσει ότι προσπαθεί να ματαιώσει την εξωτερική πολιτική του προέδρου.

«Ο Τάκερ δημιούργησε τον Τζέι Ντι. Ο Τζέι Ντι είναι προστατευόμενος του Τάκερ και είναι ένα και το αυτό», φέρεται να είπε ο Κρουζ. Κατηγόρησε επίσης τον αντιπρόεδρο και τον Κάρλσον ότι έδιωξαν τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας Μάικ Γουόλτς, επειδή ο Γουόλτς υποστήριζε τον βομβαρδισμό του Ιράν.

Οι ηχογραφήσεις, με συνολική διάρκεια σχεδόν 10 λεπτών, δίνουν μια αφιλτράριστη εικόνα του τρόπου με τον οποίο ο Κρουζ αυτοτοθετείται ως παραδοσιακός υπέρμαχος του ελεύθερου εμπορίου, γράφει το Axios. Στόχος του γερουσιαστή από το Τέξας, όπως συζητείται έντονα, είναι να κατέβει υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2028.

Πρόσφατη δημοσκόπηση των New York Times/Siena έδειξε ότι μόνο το 34% εγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ έχει χειριστεί το κόστος ζωής, ενώ το 64% τον αποδοκιμάζει. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι η οικονομία είναι αφορμή για να αποδοκιμάσουν τον Τραμπ όσοι τον ψήφισαν το 2024.
