Ουκρανία: Από τα τέλη Νοεμβρίου έχει ανοίξει ποινική διαδικασία κατά της Τιμοσένκο για απόπειρα δωροδοκίας
Ουκρανία: Από τα τέλη Νοεμβρίου έχει ανοίξει ποινική διαδικασία κατά της Τιμοσένκο για απόπειρα δωροδοκίας
Η πρώην πρωθυπουργός της Ουκρανίας βρέθηκε αντιμέτωπη με πιθανή ποινή κάθειρξης ως και 10 έτη - Τελικά, αποφασίστηκε η καταβολή εγγύησης 660.000 ευρώ για να μείνει ελεύθερη
Από τα τέλη Νοεμβρίου του 2025, έχει ανοίξει η ποινική υπόθεση εις βάρος της πρώην πρωθυπουργού της Ουκρανίας, Γιούλια Τιμοσένκο, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της Ειδικής Εισαγγελίας κατά της Διαφρθοράς (SAPO), Ολεξάντρ Κλιμένκο. Σύμφωνα με τον ίδιο, το όνομα της Τιμοσένκο προέκυψε στο πλαίσιο άλλων ερευνών που αφορούσαν απόπειρες δωροδοκίας μελών του ουκρανικού κοινοβουλίου.
«Λάβαμε πληροφορίες μέσω άλλων ποινικών υποθέσεων σχετικά με προσπάθειες δωροδοκίας βουλευτών. Υπήρχαν ήδη πρωτόκολλα μυστικών ανακριτικών ενεργειών που επιβεβαίωναν ότι αυτά τα γεγονότα πράγματι συνέβαιναν. Για τον λόγο αυτό απευθυνθήκαμε στον Γενικό Εισαγγελέα και στις 27 Νοεμβρίου καταχωρίστηκε το σχετικό στοιχείο στο Ενιαίο Μητρώο Προδικαστικών Ερευνών», δήλωσε ο Κλιμένκο σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Ukrinform.
Ο επικεφαλής της SAPO διευκρίνισε πάντως ότι η ημερομηνία δεν επελέγη σκόπιμα, παρά το γεγονός ότι συμπίπτει με τα γενέθλια της Τιμοσένκο. «Ήταν απλή σύμπτωση. Δεν παρακολουθούμε γενέθλια, επετείους γάμων ή επαγγελματικές επετείους των κατηγορουμένων μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Τη νύχτα της 14ης Ιανουαρίου, οι ουκρανικές αρχές κατά της Διαφθοράς πραγματοποίησαν έρευνες στα γραφεία του κόμματος της Τιμοσένκο στο Κίεβο, στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης. Σε βάρος της απαγγέλθηκε κατηγορία για προσφορά αθέμιτου ωφελήματος, αδίκημα που επισύρει ποινή κάθειρξης από πέντε έως δέκα έτη. Η ίδια αρνείται κάθε εμπλοκή και χαρακτηρίζει την υπόθεση πολιτικά υποκινούμενη.
Στις 16 Ιανουαρίου, δικαστήριο αποφάσισε την επιβολή εγγύησης ύψους 33,3 εκατομμυρίων γρίβνιων, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 660.000 ευρώ. Στις 23 Ιανουαρίου έγινε γνωστό ότι το ποσό της εγγύησης καταβλήθηκε.
Σήμερα, το Εφετείο του Ανώτατου Αντιδιαφθοράς Δικαστηρίου ξεκίνησε την εξέταση των εφέσεων που κατέθεσαν τόσο η υπεράσπιση της Τιμοσένκο, όσο και η εισαγγελία σχετικά με το ύψος και τη σκοπιμότητα του προληπτικού μέτρου. Στην αίθουσα του δικαστηρίου βρέθηκαν η ίδια η Τιμοσένκο μαζί με τους δικηγόρους της, καθώς και εκπρόσωποι της κατηγορούσας αρχής.
«Λάβαμε πληροφορίες μέσω άλλων ποινικών υποθέσεων σχετικά με προσπάθειες δωροδοκίας βουλευτών. Υπήρχαν ήδη πρωτόκολλα μυστικών ανακριτικών ενεργειών που επιβεβαίωναν ότι αυτά τα γεγονότα πράγματι συνέβαιναν. Για τον λόγο αυτό απευθυνθήκαμε στον Γενικό Εισαγγελέα και στις 27 Νοεμβρίου καταχωρίστηκε το σχετικό στοιχείο στο Ενιαίο Μητρώο Προδικαστικών Ερευνών», δήλωσε ο Κλιμένκο σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Ukrinform.
Ο επικεφαλής της SAPO διευκρίνισε πάντως ότι η ημερομηνία δεν επελέγη σκόπιμα, παρά το γεγονός ότι συμπίπτει με τα γενέθλια της Τιμοσένκο. «Ήταν απλή σύμπτωση. Δεν παρακολουθούμε γενέθλια, επετείους γάμων ή επαγγελματικές επετείους των κατηγορουμένων μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Τη νύχτα της 14ης Ιανουαρίου, οι ουκρανικές αρχές κατά της Διαφθοράς πραγματοποίησαν έρευνες στα γραφεία του κόμματος της Τιμοσένκο στο Κίεβο, στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης. Σε βάρος της απαγγέλθηκε κατηγορία για προσφορά αθέμιτου ωφελήματος, αδίκημα που επισύρει ποινή κάθειρξης από πέντε έως δέκα έτη. Η ίδια αρνείται κάθε εμπλοκή και χαρακτηρίζει την υπόθεση πολιτικά υποκινούμενη.
Στις 16 Ιανουαρίου, δικαστήριο αποφάσισε την επιβολή εγγύησης ύψους 33,3 εκατομμυρίων γρίβνιων, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 660.000 ευρώ. Στις 23 Ιανουαρίου έγινε γνωστό ότι το ποσό της εγγύησης καταβλήθηκε.
Σήμερα, το Εφετείο του Ανώτατου Αντιδιαφθοράς Δικαστηρίου ξεκίνησε την εξέταση των εφέσεων που κατέθεσαν τόσο η υπεράσπιση της Τιμοσένκο, όσο και η εισαγγελία σχετικά με το ύψος και τη σκοπιμότητα του προληπτικού μέτρου. Στην αίθουσα του δικαστηρίου βρέθηκαν η ίδια η Τιμοσένκο μαζί με τους δικηγόρους της, καθώς και εκπρόσωποι της κατηγορούσας αρχής.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα