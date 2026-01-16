Ουκρανία: Εγγύηση 660.000 ευρώ και σειρά περιοριστικών μέτρων αποφάσισαν οι δικαστικές Αρχές για την Τιμοσένκο
Ουκρανία: Εγγύηση 660.000 ευρώ και σειρά περιοριστικών μέτρων αποφάσισαν οι δικαστικές Αρχές για την Τιμοσένκο

«Δεν θα πάω πουθενά, θα μείνω εδώ μέχρι να απαλλαγεί η χώρα από το φασιστικό καθεστώς που την κυβερνά» είπε η Τιμοσένκο, κεντρικό πρόσωπο σε υπόθεση απόπειρας εξαγοράς βουλευτών

Ουκρανία: Εγγύηση 660.000 ευρώ και σειρά περιοριστικών μέτρων αποφάσισαν οι δικαστικές Αρχές για την Τιμοσένκο
Προληπτικό μέτρο με τη μορφή χρηματικής εγγύησης ύψους περίπου 660.000 ευρώ επέβαλε το ουκρανικό Ανώτατο Δικαστήριο κατά της Διαφθοράς στην πρώην πρωθυπουργό της χώρας και βουλευτή Γιούλια Τιμοσένκο, στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά κατηγορίες για απόπειρα δωροδοκίας βουλευτών.

«Δεν θα πάω πουθενά, θα μείνω εδώ μέχρι να απαλλαγεί η χώρα από το φασιστικό καθεστώς που την κυβερνά» ανέφερε μεταξύ άλλων η Τιμοσένκο στην ακροαματική διαδικασία.

Πέραν της χρηματικής εγγύησης, στο δικαστικό σκεπτικό περιλαμβάνεται σειρά περιοριστικών όρων για την Τιμοσένκο. Συγκεκριμένα, υποχρεούται να εμφανίζεται κατόπιν κλήσης του δικαστηρίου, του ανακριτή ή του εισαγγελέα, να παραδώσει για φύλαξη τα ταξιδιωτικά της έγγραφα, να απέχει από κάθε επικοινωνία με 66 βουλευτές, να μην εγκαταλείπει τα όρια της περιφέρειας Κιέβου και να ενημερώνει τις αρχές για οποιαδήποτε αλλαγή τόπου κατοικίας ή εργασίας.



Στην απόφαση δεν γίνεται καμία αναφορά στην υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικού βραχιολιού, κάτι που είχε τεθεί ως ενδεχόμενο στο πλαίσιο της διαδικασίας.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, το δικαστήριο απέρριψε επίσης αιτήματα της υπεράσπισης που αφορούσαν την προσκόμιση πλήρους ηχογράφησης συνομιλίας της Τιμοσένκο με τον βουλευτή Ίγκορ Κοπιτίν, καθώς και το αίτημα να κληθεί ο ίδιος για κατάθεση.

Υπενθυμίζεται ότι, στις 13 Ιανουαρίου το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς και η αρμόδια εισαγγελία (SAPO) αποκάλυψαν απόπειρα εξαγοράς βουλευτών από επικεφαλής κοινοβουλευτικής παράταξης, με στόχο «σωστή» ψήφο υπέρ ή κατά συγκεκριμένων νομοσχεδίων. Μία ημέρα αργότερα, στις 14 Ιανουαρίου, η Τιμοσένκο επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκαν έρευνες στα γραφεία του κόμματός της, απορρίπτοντας κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες εις βάρος της.
