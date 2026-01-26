Γκρεγκ Μποβίνο: Γιος Ιταλών μεταναστών ο μπροστάρης της εκστρατείας απελάσεων του Τραμπ με το παλτό που θυμίζει SS και έμπνευση από τον Τζακ Νίκολσον
Η τακτική «turn and burn», η δικαιολόγηση των φονικών επεμβάσεων των ομοσπονδιακών πρακτόρων και η άνεση που δείχνει ακόμα και στη σύλληψη παιδιών, καθιστούν τον επικεφαλής της ICE ως τον «άνθρωπο του Τραμπ» στην αντιμεταναστευτική του πολιτική
Γιος Ιταλών μεταναστών, ο Μποβίνο ήταν αυτός που υπερασπίστηκε σκληρές και βίαιες επιχειρήσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης κατά μεταναστών στη Μινεάπολη. Οι επιχειρήσεις αυτές κορυφώθηκαν το περασμένο Σάββατο, με τον θανάσιμο πυροβολισμό του 37χρονου νοσηλευτή μονάδας εντατικής θεραπείας, Άλεξ Πρέτι, από ομοσπονδιακούς πράκτορες — τον δεύτερο πολίτη που σκοτώνεται στην πόλη του βόρειου τμήματος της χώρας μέσα σε λίγες εβδομάδες: Είχε προηγηθεί η δολοφονία της Ρενέ Γκουντ, Αμερικανίδας πολίτη και μητέρας τριών παιδιών, μέσα στο αυτοκίνητό της, στη μέση μιας κατοικημένης γειτονιάς.
Imitando la vestimenta de un oficial de las SS, el jefe de la Guardia Fronteriza racista de Trump, Gregory Bovino, apareció hoy rodeado de esbirros en las protestas de Minneapolis, ordenando más represión.— Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) January 17, 2026
La historia se repite 2 veces, primero como tragedia y luego como farsa. pic.twitter.com/tnFTXcEQnB
Η κυβέρνηση Τραμπ έσπευσε να κατηγορήσει τον Πρέτι ότι επιχείρησε να βλάψει πράκτορες της υπηρεσίας μετανάστευσης, υποστηρίζοντας ότι είχε στην κατοχή του πιστόλι. Ωστόσο, βίντεο από το σημείο δείχνουν ότι ο Πρέτι δεν τράβηξε ποτέ όπλο, ενώ οι πράκτορες άνοιξαν πυρ αφού πρώτα τον έριξαν στο έδαφος και πυροβόλησαν επανειλημμένα.
Ο ίδιος ο Μποβίνο όχι μόνο υπερασπίστηκε την επιχείρηση, αλλά υποστήριξε ότι θύματα της σύγκρουσης ήταν οι πράκτορες και όχι ο νεκρός νοσηλευτής. «Το γεγονός ότι ήταν άρτια εκπαιδευμένοι απέτρεψε οποιονδήποτε συγκεκριμένο πυροβολισμό κατά στελεχών των δυνάμεων ασφαλείας, οπότε συγχαρητήρια στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου που τον εξουδετέρωσαν πριν μπορέσει να το κάνει», δήλωσε την Κυριακή στο CNN, για να προσθέσει: «Είναι κρίμα που υπήρξαν αυτές οι συνέπειες, αλλά ο ίδιος επέλεξε να εμπλακεί σε εκείνη τη σκηνή εγκλήματος. Το έκανε συνειδητά».
Gregory Bovino, Trump’s Border Patrol Chief:— Clash Report (@clashreport) January 26, 2026
When politicians, community leaders, and some journalists engage in heated rhetoric and vilify law enforcement, calling them names like Gestapo or using the term kidnapping, that is a choice that is made. pic.twitter.com/e041WxSkUH
Για τον καθηγητή Δικαίου Μετανάστευσης στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Οχάιο, Σέζαρ Γκαρσία Ερνάντες, ο Μποβίνο αποτελεί το κατάλληλο πρόσωπο για την υλοποίηση της στρατηγικής Τραμπ, η οποία στοχεύει στην απέλαση εκατομμυρίων μεταναστών χωρίς νόμιμα έγγραφα. «Μετατρέπει την επιθετική ρητορική που ακούμε από την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, τον πρόεδρο Τραμπ και άλλα κορυφαία στελέχη, σε επιχειρησιακή πραγματικότητα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Η τακτική «turn and burn» και οι αιματηρές επιχειρήσεις
Τα τελευταία χρόνια, ο 55χρονος βετεράνος συνοριοφύλακας Μποβίνο έχει ηγηθεί σειράς υψηλού προφίλ εφόδων κατά μεταναστών σε μεγάλες αμερικανικές πόλεις, όπως το Λος Άντζελες και το Σικάγο. Όπως ο ίδιος εξηγεί, εφαρμόζει την τακτική «turn and burn»: γρήγορη είσοδος, άμεσες συλλήψεις και ταχεία αποχώρηση πριν προλάβουν να συγκεντρωθούν διαδηλωτές.
Στις 7 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη Μινεάπολη υπό τη διοίκησή του, πράκτορας πυροβόλησε θανάσιμα την 37χρονη Ρενέ Γκουντ, μητέρα τριών παιδιών, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της. Το περιστατικό προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις και κύμα εθνικής κατακραυγής.
Ο Μποβίνο υπερασπίστηκε επίσης την κράτηση ενός πεντάχρονου αγοριού την περασμένη εβδομάδα, την ώρα που οι πράκτορες επιχειρούσαν να συλλάβουν τον πατέρα του, δηλώνοντας: «Είμαστε ειδικοί στο να χειριζόμαστε παιδιά».
Bovino himself assaults a bystander who’s filming, then saturates the area, including a playground, with gas. These people really don't like being filmed.pic.twitter.com/fvKWS9xW69— WarMonitor (@TheWarMonitor) January 25, 2026
Επιδιώκει τη δημοσιότητα
Σε αντίθεση με πολλούς πράκτορες που φορούν μάσκες στις διάρκεια των επιχειρήσεων, ο Μποβίνο δεν αποφεύγει τη δημοσιότητα και την αντιπαράθεση. Όταν δεν εμφανίζεται με στρατιωτική εξάρτυση, φορά συχνά ένα μακρύ, πράσινο παλτό με φαρδιά πέτα, σχέδιο δημοφιλές κατά τον Α' και Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, σε συνδυασμό με κοντό στρατιωτικό κούρεμα — εικόνα που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις.
«Ο Γκρεγκ Μποβίνο ντύνεται κυριολεκτικά σαν να μπήκε στο eBay και αγόρασε στολή των SS», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ. Ο Μποβίνο απάντησε ότι το παλτό αποτελεί τυπική στολή της Συνοριοφυλακής, την οποία διαθέτει εδώ και 25 χρόνια, κατηγορώντας παράλληλα Δημοκρατικούς αξιωματούχους ότι με τέτοιες δηλώσεις υποδαυλίζουν την κοινωνική ένταση. «Προσπαθούν να παρουσιάσουν τους πράκτορες της Συνοριοφυλακής και της ICE ως Γκεστάπο, Ναζί και πολλά άλλα», είπε στο CNN, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο Άλεξ Πρέτι ενδέχεται να επηρεάστηκε από αυτή τη ρητορική. «Μήπως αυτό το άτομο έπεσε θύμα αυτής της εμπρηστικής ρητορικής;».
Για τον Γκαρσία Ερνάντες, το μήνυμα που εκπέμπει ο Μποβίνο είναι σαφές: «Δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας ότι η θέση της κυβέρνησης Τραμπ είναι πως δεν υπάρχει χώρος για διαφωνία στις Ηνωμένες Πολιτείες — και αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό».
Η προσωπική «βαριά» διαδρομή και η έμπνευση από ταινία του Τζακ Νίκολσον
Ο προπάππους του Μποβίνο ήταν Ιταλός μετανάστης, ο οποίος έζησε 15 χρόνια στις ΗΠΑ πριν καταθέσει τα χαρτιά του για την απόκτηση αμερικανικής υπηκοότητας. Ήταν το 1924, την ίδια χρονιά που ιδρύθηκε η Συνοριοφυλακή και περιορίστηκε δραστικά ο αριθμός αφίξεων Ιταλών μεταναστών.
Ως δημόσιο πρόσωπο της εκστρατείας μαζικών απελάσεων του Ντόναλντ Τραμπ, ο Μποβίνο έχει δεσμευθεί να συλλαμβάνει «τους χειρότερους των χειρότερων» μεταναστών χωρίς χαρτιά, συμπεριλαμβανομένων όσων οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ. Η δική του οικογενειακή ιστορία, ωστόσο, περιλαμβάνει ένα βαρύ φορτίο: ο πατέρας του φυλακίστηκε αφού σκότωσε 26χρονη γυναίκα σε τροχαίο δυστύχημα υπό την επήρεια αλκοόλ στη γενέτειρά τους στη Βόρεια Καρολίνα.
Όσοι τον γνώριζαν ως παιδί, θυμούνται το έντονο ενδιαφέρον του για τα φίδια και τη γνώση του για το πού μπορούσε κανείς να εντοπίσει δηλητηριώδη είδη. Η έμπνευσή του να γίνει πράκτορας της Συνοριοφυλακής ήρθε σε ηλικία 11 ετών, όταν είδε την ταινία του 1982 «The Border» με πρωταγωνιστή τον Τζακ Νίκολσον — και δεν του άρεσε το γεγονός ότι οι πράκτορες παρουσιάζονταν ως «κακοί».
Σπούδασε διαχείριση φυσικών πόρων στο Western Carolina University και απέκτησε μεταπτυχιακό στη δημόσια διοίκηση από το Appalachian State University. Το 2020 ανέλαβε επικεφαλής του τομέα Συνοριοφυλακής στο Ελ Σέντρο της Καλιφόρνιας, μία από τις εννέα γεωγραφικές περιφέρειες της υπηρεσίας. Φέτος, εκτός από το Σικάγο, έχει ηγηθεί επιχειρήσεων απελάσεων στο εσωτερικό της χώρας, σε πόλεις όπως το Σακραμέντο, η Σάρλοτ και η Νέα Ορλεάνη. Ως «άνθρωπος του Τραμπ» σε αυτή την αποστολή, λογοδοτεί απευθείας στην υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ και φέρει τον νέο τίτλο του «διοικητή εν κινήσει».
Στα 55 του χρόνια, απέχει μόλις δύο χρόνια από την υποχρεωτική συνταξιοδότηση. Το τι θα ακολουθήσει, παραμένει άγνωστο.
