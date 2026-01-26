Γκρεγκ Μποβίνο: Γιος Ιταλών μεταναστών ο μπροστάρης της εκστρατείας απελάσεων του Τραμπ με το παλτό που θυμίζει SS και έμπνευση από τον Τζακ Νίκολσον

«Δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας ότι η θέση της κυβέρνησης Τραμπ είναι πως δεν υπάρχει χώρος για διαφωνία στις Ηνωμένες Πολιτείες — και αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό».





Την ίδια στιγμή, νέο βίντεο που ήρθε στο φως δείχνει τον ίδιο να πετάει δοχείο με χημική ουσία σε ομάδα διαδηλωτών στη Μινεάπολη. «Θα ρίξω αέριο. Πίσω. Έρχεται αέριο», ακούγεται να λέει, πριν εκσφενδονίσει το δακρυγόνο, με πράσινα νέφη καπνού να καλύπτουν τον χώρο.Σε αντίθεση με πολλούς πράκτορες που φορούν μάσκες στις διάρκεια των επιχειρήσεων, ο Μποβίνο δεν αποφεύγει τη δημοσιότητα και την αντιπαράθεση. Όταν δεν εμφανίζεται με στρατιωτική εξάρτυση, φορά συχνά ένα μακρύ, πράσινο παλτό με φαρδιά πέτα, σχέδιο δημοφιλές κατά τον Α' και Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, σε συνδυασμό με κοντό στρατιωτικό κούρεμα — εικόνα που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις.«Ο Γκρεγκ Μποβίνο ντύνεται κυριολεκτικά σαν να μπήκε στο eBay και αγόρασε στολή των SS», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας,Ο Μποβίνο απάντησε ότι το παλτό αποτελεί τυπική στολή της Συνοριοφυλακής, την οποία διαθέτει εδώ και 25 χρόνια, κατηγορώντας παράλληλα Δημοκρατικούς αξιωματούχους ότι με τέτοιες δηλώσεις υποδαυλίζουν την κοινωνική ένταση. «Προσπαθούν να παρουσιάσουν τους πράκτορες της Συνοριοφυλακής και της ICE ως Γκεστάπο, Ναζί και πολλά άλλα», είπε στο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οενδέχεται να επηρεάστηκε από αυτή τη ρητορική. «Μήπως αυτό το άτομο έπεσε θύμα αυτής της εμπρηστικής ρητορικής;».Για τοντο μήνυμα που εκπέμπει ο Μποβίνο είναι σαφές:Ο προπάππους του Μποβίνο ήταν Ιταλός μετανάστης, ο οποίος έζησε 15 χρόνια στις ΗΠΑ πριν καταθέσει τα χαρτιά του για την απόκτηση αμερικανικής υπηκοότητας. Ήταν το 1924, την ίδια χρονιά που ιδρύθηκε η Συνοριοφυλακή και περιορίστηκε δραστικά ο αριθμός αφίξεων Ιταλών μεταναστών.Ως δημόσιο πρόσωπο της εκστρατείας μαζικών απελάσεων τουο Μποβίνο έχει δεσμευθεί να συλλαμβάνει «τους χειρότερους των χειρότερων» μεταναστών χωρίς χαρτιά, συμπεριλαμβανομένων όσων οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ. Η δική του οικογενειακή ιστορία, ωστόσο, περιλαμβάνει ένα βαρύ φορτίο: ο πατέρας του φυλακίστηκε αφού σκότωσε 26χρονη γυναίκα σε τροχαίο δυστύχημα υπό την επήρεια αλκοόλ στη γενέτειρά τους στη Βόρεια Καρολίνα.Όσοι τον γνώριζαν ως παιδί, θυμούνται το έντονο ενδιαφέρον του για τα φίδια και τη γνώση του για το πού μπορούσε κανείς να εντοπίσει δηλητηριώδη είδη. Η έμπνευσή του να γίνει πράκτορας της Συνοριοφυλακής ήρθε σε ηλικία 11 ετών, όταν είδε την ταινία του 1982με πρωταγωνιστή τον— και δεν του άρεσε το γεγονός ότι οι πράκτορες παρουσιάζονταν ως «κακοί».Σπούδασε διαχείριση φυσικών πόρων στο Western Carolina University και απέκτησε μεταπτυχιακό στη δημόσια διοίκηση από το Appalachian State University. Το 2020 ανέλαβε επικεφαλής του τομέα Συνοριοφυλακής στο Ελ Σέντρο της, μία από τις εννέα γεωγραφικές περιφέρειες της υπηρεσίας. Φέτος, εκτός από το Σικάγο, έχει ηγηθεί επιχειρήσεων απελάσεων στο εσωτερικό της χώρας, σε πόλεις όπως το, ηκαι ηη. Ωςσε αυτή την αποστολή, λογοδοτεί απευθείας στην υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειαςκαι φέρει τον νέο τίτλο του «διοικητή εν κινήσει».Στα 55 του χρόνια, απέχει μόλις δύο χρόνια από την υποχρεωτική συνταξιοδότηση. Το τι θα ακολουθήσει, παραμένει άγνωστο.