«Επανεξετάζουμε τα πάντα» λέει τώρα ο Τραμπ για την εν ψυχρώ εκτέλεση του 37χρονου από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη
Ωστόσο απέφυγε να απαντήσει αν ήταν σωστές οι ενέργειες των πρακτόρων της ICE
Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε ξεκάθαρη απάντηση για το αν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες της ICE έκαναν το σωστό όταν άνοιξαν πυρ και σκότωσαν τον 37χρονο Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη όταν ρωτήθηκε σήμερα τα ξημερώματα από τη Wall Street Journal.
Αντίθετα ο πρόεδρος των ΗΠΑ αρκέστηκε να πει «το ερευνούμε, επανεξετάζουμε τα πάντα και θα καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα».
Ωστόσο δεν απέφυγε να είναι πιο ευθύς όσον αφορά το όπλο που είχε μαζί του ο Πρέτι λέγοντας «δεν μου αρέσουν οι πυροβολισμοί. Δεν μου αρέσουν. Αλλά δεν μου αρέσει και κάποιος όταν πηγαίνει σε διαδήλωση να έχει μαζί του ένα πολύ ισχυρό, πλήρως γεμάτο όπλο με δύο γεμάτους γεμιστήρες. Αυτό δεν είναι επίσης καλό».
Ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε να δώσει, επίσης, ένα σημάδι πρόθεσης να αποσύρει τους πράκτορες της ICE από τη Μινεάπολη.
Όπως είπε στη WSJ «κάποια στιγμή θα φύγουμε. Κάναμε, έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά».
Την ίδια ώρα, πάντως, το NBC μεταδίδει ότι ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης για τη Μινεάπολη. Κατά τον αξιωματούχου που επικαλείται το αμερικανικό δίκτυο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σχεδιάζει να συνεχίσει να «απαιτεί» συνεργασία μεταξύ των τοπικών και ομοσπονδιακών αρχών επιβολής του νόμου «ακόμα περισσότερο από ό,τι ήδη ζητούσε» τις τελευταίες ημέρες.
Ο πρόεδρος πιστεύει ότι «ο μόνος λόγος για τον οποίο συμβαίνουν αυτό το χάος και αυτές οι τραγικές καταστάσεις είναι επειδή οι ντόπιοι αρνήθηκαν να συνεργαστούν με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και ενθάρρυναν την αντίσταση, δημιουργώντας εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για τη λειτουργία των αρχών επιβολής του νόμου».
Ο Νόμος περί Εξέγερσης δίνει στον πρόεδρο των ΗΠΑ την εξουσία να αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις ή να ομοσπονδιοποιήσει τις δυνάμεις της Εθνοφρουράς εντός των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση εγχώριων εξεγέρσεων.
